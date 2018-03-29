На «Пятерочку». В Томске появилась новая сеть магазинов шаговой доступности

29 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

На минувшей неделе в Томске открылись сразу три магазина «Пятерочка». Новые универсамы появились на Иркутском тракте, 177, улице Суворова, 10 и в переулке Карском, 6.

Добрый сосед

На товарных полках можно найти продукты на любой вкус и кошелек: ряды со свежими овощами и фруктами сменяются холодильниками с полуфабрикатами, рядом можно найти кисломолочную и молочную продукцию, мясо, рыбу, напитки.

Однако долго бродить в поисках нужного товара не придется благодаря удобной системе навигации. Для удобства посетителей продукция местных производителей отмечена специальными стопперами — «Покупай томское!»

Сегодня доля товаров местного производства в универсамах «Пятерочка» составляет около 20%. По словам директора Сибирского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Юлии Тюленевой, эта цифра будет расти, так как компания заинтересована в сотрудничестве с региональными производителями.

— Кто хочет расти, тот растет вместе с нами. У нас есть опыт в других регионах, когда мы начинали сотрудничество с мелкими предприятиями с небольшим производством, сегодня они открывают уже вторые, третьи производственные линии для нас. Мы развиваемся вместе и приносим пользу друг другу и нашим любимым покупателям, — отметила Тюленева.

— За свою почти 20 летнюю историю компания доказала свою востребованность на рынке, занимает лидирующую позицию среди продуктового ритейла России. Надеемся, что история этого успеха продолжится и на территории нашего региона, — сказала и. о. начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Елена Чирко.

Благодаря открытию первых универсамов «Пятерочка» в Томске создано 40 новых рабочих мест. К концу года компания планирует открыть еще 20 магазинов на территории Томской области, обеспечив рабочими местами более 300 человек.

Заботливый друг

Рядовые покупатели не только ценят свое время и качество продуктов, но и бережно относятся к своим финансам. Именно поэтому в «Пятерочках» действует привлекательная система скидок и акций. Благодаря специальным предложениям покупатели легко спланируют свои покупки, а поход за продуктами не ударит по семейному кошельку.

В сети универсамов «Пятерочка» действует регулярная акция «Семейная среда», когда покупатели с детьми в возрасте до 12 лет могут получить скидку 10%. По понедельникам с 9:00 до 13:00 скидкой в 10% могут воспользоваться пенсионеры, в остальные дни недели для них действует 5% скидка.

Еще одним помощником для самых выгодных покупок станет бонусная «ВЫРУЧАЙ-карта».

— Карту можно приобрести за 25 рублей на кассах в наших магазинах. С каждой покупки на ней накапливаются баллы. Бонусная карта действует во всех универсамах сети «Пятерочка» на территории России, — рассказала Юлия Тюленева, — Кроме того, у наших покупателей есть возможность зарегистрировать виртуальную «ВЫРУЧАЙ-карту» на своих смартфонах, чтобы она всегда была под рукой.

Прогрессивный партнер

X5 Retail Group активно внедряет в работу новые информационные технологии и работает с инновациями, и ее опыт важен для развития всей отрасли. В настоящее время партнерами компании по вопросам разработки, тестирования и внедрения инноваций в ритейле являются фонд «Сколково» и Фонд развития интернет-инициатив.

У компании множество интересных технологических кейсов, о которых студентам ТГУ рассказали на лекции. Так, уже сегодня компания активно использует цифровые технологии для подбора сотрудников. Одна из технологий - голосовой робот «Вера». Она сама находит подходящих кандидатов, разместивших свое резюме в интернете, связывается с ними и назначает им встречу с менеджерами кадровой службы.

Большой блок технологий используется в логистике. Так, в 39 распределительных центрах по всей России каждый день поступает продукция более 5 тысяч поставщиков. Каждой паллете с товаром присваивается определенный номер. Система знает, какой товар, на какой паллете, в каком количестве и где именно лежит на складе, и подсказывает комплектовщикам оптимальный маршрут для сборки заказа.

Из распределительных центров X5 ежедневно отправляется около 4300 рейсов, которые осуществляют около 14 000 доставок в магазины в день. Каждая поставка спланирована по времени доставки с точностью до часа, а графики движения учитывают ситуацию на дорогах, временные ограничения по разгрузке в жилых зонах и множество других факторов. Подъезжая к складу, фура уже попадает в поле зрения информационной системы. С камер видеонаблюдения система автоматически считывает номера, определяет к каким воротам склада должна подъехать машина, какой товар необходимо в нее загрузить. Водитель получает маршрутный лист и отправляется в путь. Во время движения датчики температуры и GPS-координат собирают и передают в систему данные о скорости, маршруте движения и температуре в кузове.

В ряде магазинов компания тестирует новую систему контроля работы холодильного оборудования. Идея заключается в том, что программа сообщает персоналу, когда покупатели случайно забыли закрыть дверь холодильника, отключили оборудование, или произошел технический сбой в работе — все это позволяет сохранить качество продуктов, а значит и заботиться о здоровье покупателей.

Технологии в рознице приносят пользу и покупателям. Простейший пример — мобильные приложения, программа лояльности, они в пояснении не нуждаются. Интереснее другое: с помощью технологий в X5 определяют, какой товар будет востребованным и формируют маркетинговые предложения, анализируя данные. Также ИТ-разработки помогают определить, как должен быть расположен товар на полках, как оптимальнее разместить торговое оборудование и даже наиболее выгодное местоположение магазина. Вот уж действительно, технологии помогают предложить клиентам все, что нужно, там, где это удобно!

Опытный наставник

Также в минувшую пятницу заместитель директора департамента по взаимодействию с органами государственной властью X5 Retail Group Дмитрий Русаков и руководитель IT-проектов торговой сети «Пятерочка» Валерий Петриев провели встречу со студентами Томского государственного университета. В своем выступлении представители компании рассказали о том, как устроены процессы в ритейле и какие технологии используются на каждом этапе. Кроме того, специалисты X5 представили студентам ключевые направления для развития инноваций для офлайн-торговли предложили ребятам консультации для развитию их разработок для розницы. По словам руководства, компания делает ставку на молодых инициативных специалистов, открыта для новых идей и продуктивного сотрудничества.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Вероника Белецкая

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