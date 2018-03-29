Художник так видит. Воскресенская церковь

29 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев. Октябрьский взвоз. 2017

Стройный силуэт Воскресенской церкви заметен из разных точек города. Расположенная на Воскресенской горе, она монументально возвышается над городом и является неотъемлемым элементом панорамы Томска.

Эффектный силуэт церкви в стиле барокко с высокой колокольней и сложным по архитектуре центральным куполом с четырьмя декоративными башенками предстает в произведениях художников и как часть панорамы города, и как самостоятельный объект.

Воскресенская церковь избежала разрушения в 1930-е годы и полностью сохранила первоначальный вид, даже желтый цвет фасада практически всегда с ней. В годы советской власти церковь была закрыта для богослужения. В 1930-е годы в помещении церкви находился Госстройтрест, гараж для машин, затем зерносклад. В 1940-е годы в здании Воскресенской церкви разместился Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока. В 1995 году Воскресенская церковь была вновь освящена.

Юлий Флек. Вид Воскресенской церкви в г. Томске. 1868. Научная библиотека ТГУ

М. Колосов. Городская дума и Полицейское управление. 1871. Научная библиотека ТГУ

Андрей Мартынов. 1819. Из альбома «Живописное путешествие от Москвы до китайской границы»

А. Внуков. Воскресенская церковь. Томск. 1920-е гг. ТОКМ

Агап Зуев. Вид на Воскресенскую гору. 1955. ТОКМ

Василий Черемин. Томск. Октябрьский взвоз. 1982-1984. ТОХМ

Аркадий Чернышев. Томск. 1993. Картинная галерея на Карташова

Сергей Павский. Снегопад. Сумерки. 1995

Александр Кнэхт. Воскресенский взвоз. 2006

Татьяна Беглюк. Воскресенская церковь. 2006. Художественный салон АртКласс

Виктор Попов. Старый Томск. Зимняя гроза. 2007. Картинная галерея на Карташова

Олег Арутюнов. Воскресенская церковь. 2008

Евгений Бухарин. Томск. 2009

Николай Исаев. Октябрьский взвоз. 2011

Lina Velina. Лето в городе. 2011. Художественный салон АртКласс

Александр Кнэхт. Пасмурно. Лето прошло. 2014. Картинная галерея на Карташова

Александр Кнэхт. Ночь светла. 2014. Картинная галерея на Карташова

Александр Кнэхт. Настроение тишины. 2014. Картинная галерея на Карташова

Александр Кнэхт. Рябиновый вторник. 2015. Картинная галерея на Карташова

Текст и выбор работ: Лукия Мурина

Источники: Томский областной художественный музей, Художественная галерея «На Карташова», Томский областной краеведческий музей, Научная библиотека ТГУ.

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