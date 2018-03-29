Наука продавать: как томских предпринимателей учили не «съесть собаку»

29 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: Фото предоставлено Фондом развития малого и среднего предпринимательства

На минувшей неделе в Томске завершились мероприятия первого модуля пилотной образовательной программы «Школа бизнеса Томской области», разработанной московским АО «Деловая среда».

Занятия модуля организовали сотрудники ООО «Ресурсный центр» SaveTime по заказу регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства. О том, через что прошли предприниматели в рамках этой программы и как участие в ней сказалось на их бизнесе — в нашем материале.

Учиться, учиться…

Мероприятия модуля «Создание современных продуктов» проходили с 13 по 22 марта и включали в себя несколько тем: «Управление отношениями с клиентом», «Упаковка бизнеса. Создание маркетинговых и продающих заголовков», «Как привлечь бесконечный поток клиентов из интернета?» и «Создание современных продуктов вместе с клиентом. Технология дизайн-мышления». Занятия проходили в очно-заочном режиме. Участников программы ждали два вебинара и две встречи с бизнес-тренерами федерального уровня.

Более 20 томских предпринимателей изучали инструменты, с помощью которых можно увеличить отдачу от маркетинговых материалов и объявлений. Ведущие эксперты и успешные российские предприниматели также рассказали томичам о приемах, убедительно раскрывающих конкурентные преимущества продукта, о способах привлечения клиентов из интернета, ценностном предложении и технологиях, помогающих понять своих клиентов и построить с ними долгосрочные отношения.

— Тема модуля «Создание современных продуктов» очень актуальна, так как предпринимателям нужно постоянно искать новые инструменты продвижения своей продукции. Потребитель стал более разборчив и требователен, инструменты онлайн-продаж позволяют приобрести практически любой товар в любой точке мира. Необходимо сконцентрировать усилия и финансы именно на тех направлениях и инструментах, которые позволят привлечь и удержать максимальное количество клиентов, — отмечают в фонде.

Образовательный модуль в Томске организовал и провел подрядчик областного фонда развития предпринимательства — консалтинговая компания ООО «Ресурсный центр» Save-time, работающая на рынке Томской области c мая 2013 года. Центр занимается организацией и проведением краткосрочных образовательных программ с привлечением экспертов в области маркетинга и продаж, SMM, стратегии и тактики развития компании, юридических аспектов работы фирмы и психологии в бизнесе.

Знания, полученные на практике

Александр Яковлев, коммерческий директор ООО «Пружинно-навивочный завод»

Своими знаниями и практическим опытом с предпринимателями делились коммерческий директор ООО «Пружинно-навивочный завод», эксперт в области продаж и управления персоналом Александр Яковлев, автор книги «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают» Дмитрий Кот, эксперт по интернет-аналитике и привлечению клиентов в интернете Кирилл Шишлов и руководитель направления исследования клиентского опыта АО «Сбербанк Технологии» Артемий Круглов.

— На моем тренинге и мастер-классе мы описываем и обсуждаем разные типы источников трафика, откуда можно получать клиентов, каким образом с ними работать и получать больше выгоды. Эти методики основаны на статистике и моем личном опыте и опыте моей компании TakeOutMarketing (существующей на рынке более 8 лет) по ведению других клиентов по разным направлениям. На мастер-классах даются определенные задания, благодаря которым предприниматели получат относительно быструю выгоду и перспективу развития своего бизнеса и, как следствие, дохода, — рассказал Кирилл Шишлов.

Он также отметил, что томские предприниматели довольно охотно идут на контакт и получаемая во время занятий информация кажется им полезной. Эксперт также отметил высокий уровень квалификации участников образовательного модуля и связанную с этим высокую перспективность Томска.

— Я в Томске впервые, здесь всё на высоте — и организация, и уровень предпринимателей, — заметил Кирилл Шишлов. — Единственное, людей могло бы быть больше. Надеюсь, что участники смогут порекомендовать образовательную программу другим предпринимателям и людям, которые хотят ими стать, и в следующий раз аудитория будет больше.

Все не зря

Своими мнениями о мероприятиях образовательного модуля поделились и сами его участники.

Юля Василькова, магазин для молодых мам «Стала мамой».

— В этом модуле мне нравится подача и подбор спикеров. Если тех, кто живет в Томске, мы более-менее знаем, то повидать крутых московских специалистов удается нечасто, — отметила Юля Василькова. - Очень много было дано информации по рекламным возможностям, о которых я раньше даже не слышала, не то что пользовалась. При этом все вполне применимо, доступно. Даже если что-то сложное, объясняется понятным языком. С другой стороны, объем входящей информации достаточно большой и её необходимо фильтровать. Я готова посещать подобные мероприятия, если на них предоставляется информация, ценная для меня, применимая в жизни. Информация ради информации не нужна. Информация ради бизнеса — это да.

Михаил Сиволобов, «КИП ПРО», разработка программного обеспечения и платформы для создания сайтов.

— Я участвую в мероприятиях Фонда уже в третий раз. В прошлом году мы участвовали в проекте «Экспертное сопровождение» и StartUpLab. Все мероприятия получаются немножко разные. Основная фишка как раз в том, что у разных спикеров разный опыт, и его можно перенимать. Например, один говорит про коровники, и какие приемы ведения бизнеса у него работают. Приходишь на другой семинар, там человек из другой отрасли. Он говорит, может быть, о тех же самых приемах, но ты уже немного по-другому их осмысливаешь. И это все соединяется в глубокую мысль, что нужно делать вот так. Получается, чем больше ты семинаров посещаешь, тем больше консолидируешь эти мысли, они становятся более конкретными для своего бизнеса и глобальными в целом, поэтому такие образовательные программы очень важны для предпринимателей, — считает Михаил Сиволобов.

Он особенно отметил вебинар с Дмитрием Котом, автором книги «Копирайтинг. Как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают».

— Это штука, которую, как мне кажется, обязательно нужно каждому предпринимателю знать, чтобы описать свой бизнес, создать себе сайт. Мне кажется, основная проблема компаний в том, что они пишут про себя, но забывают про клиентов. И этот вебинар, мне кажется, был самым мощным у «Деловой среды». Я когда его в программе увидел, сразу решил участвовать, — добавил Михаил Сиволобов.

Каждый семинар предприниматель оценивает не только с точки зрения полезной информации, но в большей степени как нетворкинг.

— С каждого семинара я беру потенциальных клиентов, которых затем довожу до сделки. Надо всегда ходить, со спикерами знакомиться, общаться в кулуарах. Может быть, где-нибудь в Москве у него друзья спросят: «Знаешь каких-нибудь программистов, которые могут что-то клевое замутить?» Он скажет: «У меня программисты заняты, но я вот с такими ребятами в Томске познакомился на семинаре…» И дает мою визитку. Так это и работает», — отметил Михаил Сиволобов.

Олег Кошеверов, бухгалтерское бюро «БИКВАДРАТ» (бухгалтерские услуги, помощь малому бизнесу, обучающие курсы, офлайн-семинары для предпринимателей и молодых специалистов бухгалтеров):

— Я участвую во всех мероприятиях «Деловой среды». Помимо «Школы бизнеса Томской области», прохожу онлайн-обучение в бизнес-классе «Деловой среды», «Сбербанка» и Google. И если здесь мы больше говорим о том, как работать с клиентом, то в бизнес-классе в принципе описываются все процессы от начала создания бизнеса. Разные знания соединяются вместе и получается некая синергия. Здесь больше практики, встреч и знакомств с людьми, которые занимаются другими бизнес-направлениями. И так же лектор, который сегодня преподает, расскажет новые штуки, которые ты не слышал, или знал, но не мог вспомнить, — рассказал Олег Кошеверов, добавив, что после занятия с Кириллом Шиловым пересмотрел свой взгляд на емэйл-маркетинг. — В прошлый раз мне просто «стрясло мозг». Мы говорили об общении с покупателем, клиентом, о том, как он должен покупать, и это было очень полезным.

Уже в апреле-мае участников программы «Школа бизнеса в Томской области» ждет новый модуль, который познакомит томских предпринимателей с новыми инструментами повышения конкурентоспособности бизнеса. Информация о запуске нового модуля будет размещена на сайте Фонда развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

Текст: Егор Хворенков

Фото: предоставлено Фондом развития малого и среднего предпринимательства

Тэги/темы: