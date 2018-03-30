Спорт объединяет. «Аграрная Группа» провела первую общехолдинговую спартакиаду

30 марта 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В минувшие выходные в Томске собрались представители всех структурных подразделений холдинга «Сибирская Аграрная Группа» Сибири и Урала.

На площадке СК «Гармония» они соревновались в восьми дисциплинах — от легкой атлетики до лыжных гонок. О том, как прошла Первая спартакиада сотрудников предприятий «Сибирской Аграрной Группы» и кто стал победителем — в нашем материале.

Всех посмотреть и себя показать

Как принято на больших соревнованиях с такой широкой географией участников, перед стартом спартакиады прошел парад. Шутка ли — представители десяти предприятий из Томска, Асина, Кемерова, Красноярска, Улан-Удэ, Тюмени и Екатеринбурга собрались, чтобы выяснить, кто из них быстрее и сильнее. Делегации вышли на так называемый ринг в яркой специально подготовленной спортивной форме, у каждого предприятия — своя цветовая гамма.

Спортсменов приветствовал председатель совета директоров АО «Аграрная Группа» Андрей Тютюшев:

— Про спорт и здоровье я говорить не буду, потому что… Вы знаете, у Уинстона Черчилля был такой принцип: если есть выбор между полежать или посидеть, я полежу. И он прожил 90 лет. Но сам я люблю, физкультуру, потому что это, в первую очередь, прекрасное самочувствие и настроение, чего я всем вам желаю. Помимо этого в соревнованиях есть эффект победы. Поэтому я вам всем желаю победить, первое место всегда остается первым, — отметил Андрей Тютюшев, объявляя спартакиаду открытой.

После выступления дэнс-команды ЮДИ участники спартакиады приступили к разминке. Первыми их ждали волейбольные матчи. Чуть позже стартовали легкоатлетические забеги (1 км у мужчин и 700 метров у женщин). В программе соревнований были командные состязания по баскетболу, перетягиванию каната и мини-футболу. Кроме того, гостей спартакиады ждали и личные первенства по легкой атлетике, лыжным гонкам, игре в дартс и настольному теннису.

— Отличные впечатления от спартакиады. Я вообще люблю спортивные мероприятия, ощущаю себя здесь в своей тарелке. В целом все отлично, соперники — красавцы, очень достойные. На самом деле, ради этого и пришли сюда, чтобы себя показать и других посмотреть, — отметила ветеринарный врач «Свинокомплекса Томский», победительница забега на 700 метров Юлия Беленок.

— Все прошло здорово, хоть и было волнительно. Мы готовились к Спартакиаде несколько месяцев и постарались выложиться по полной. С нетерпением ждем следующих соревнований, — поделилась впечатлениями Виктория Азарникова, специалист по охране труда и пожарной безопасности со свинокомплекса «Красноярский», ставшая победительницей в женских лыжных гонках.

Для болельщиков стартовала развлекательная программа. Группа аниматоров также помогла засидевшимся на трибунах «фанатам» размяться, потанцевав и дав нагрузку на голосовые связки. Нашлись развлечения и для самых маленьких болельщиков — для них проходили мастер-классы (с чирлидингом и пипидастрами), конкурсы, работали игровые точки.

— Я работаю недавно, поэтому в первый раз участвую в подобных мероприятиях, но у нас было несколько тренировок. Соревнования проходят очень эмоционально и при этом организованно, а царящая здесь неформальная обстановка очень сплачивает коллектив, — отметила ведущий менеджер по автоперевозкам УК «Сибирская Аграрная Группа» Ася Грималюк, только что доигравшая победную для ее команды волейбольную партию.

Объединяя всех

Идея провести большой праздник спорта пришла руководству службы персонала «Сибирской Аграрной группы» в начале года. Таким образом предприятие смогло решить сразу несколько очень важных для производства задач. Объединяя все внутрихолдинговые спортивные мероприятия в одну большую спартакиаду, «Аграрная Группа» резко повысила их статус — из разряда просто корпоративных в практически федеральные.

С другой стороны, при консолидации всех соревнований у компании высвободилось огромное количество ресурсов, своего рода человеко-часов.

Марина Николаева заместитель директора «Сибирской Аграрной Группы» по персоналу: У нас на протяжении всего года проводится много внутрикорпоративных соревнований, плюс мы участвуем в городских, отраслевых, областных соревнованиях, а теперь мы решили объединить их в один большой праздник. По видам спорта, задействованных в спартакиаде, у нас есть команды, опыт тренировок и проведения соревнований. Мы просто это все объединили, сконцентрировали во времени и пространстве. Это позволило сэкономить и деньги, и усилия, затраченные на организацию мероприятий.

В результате получился большой праздник спорта, на котором были разыграны 10 комплектов наград. Победители получили кубки, а все участники — сертификаты в спортивный магазин разного номинала, в зависимости от достижений. В дальнейшем возможно расширение списка спортивных дисциплин спартакиады.

Однако в холдинге отмечают: проведение спартакиады не означает, что их соперники могут расслабиться. Работники «Аграрной Группы» продолжат выступать на разного рода региональных соревнованиях — организаций области в целом и пищевиков в частности.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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