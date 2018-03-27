Томичи почтили память погибших в пожаре в «Зимней вишне» (ФОТО)

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Сегодня, 27 марта, в Томске у ТЦ «Изумрудный город» прошла акция в память погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Томичи принесли цветы, свечи и мягкие игрушки.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, один из них, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.

Информацию о том, что в числе пропавших без вести в «Зимней вишне» есть дети из Томска, впервые озвучил в понедельник утром первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Позднее стало известно, что речь идет о мальчике 12 лет и девочке 8 лет, гостивших у бабушки в Кемерово. Дети найдены погибшими. Семье будет оказана материальная помощь.

Фото: Анна Потехина

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