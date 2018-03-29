Томский студент придумал бесшумный будильник

29 марта 2018 / Партнерский материал

Как не перебудить звоном беспощадного будильника всю квартиру, поднимаясь рано утром на работу или учебу?

Неординарное решение этой проблемы предложил студент второго курса Национального исследовательского Томского политехнического университета Кирилл Кричевцов.

Изобретение Кирилла представляет собой чехол-наматрасник с функцией будильника, который в нужное время начинает интенсивно воздействовать на спящего до полного пробуждения. Такой будильник не создает шума, не вредит здоровью, не доставляет неудобств во время сна.

— Идея проекта мне пришла спонтанно. Мне часто приходилось быть свидетелем ссор, когда студенты, живущие в одной комнате, учатся в разную смену или просто кто-то хочет выспаться, а у соседа очень громкий будильник, — рассказывает Кирилл Кричевцов. — Я решил, что потребность в бесшумном будильнике является актуальной для разработки отдельного стартапа. Эта технология станет отличным дополнением к экосистеме «умный дом», которая активно развивается в России и открыта для инновационных решений.

Проект «Бесшумный будильник» прошел отбор в программу развития технологических стартапов ранних стадий — Предакселератор GenerationS. Одна из задач участия в Предакселераторе, которую ставит перед собой Кирилл, — поиск партнеров и инвесторов, готовых реализовать и внедрить его идею. В течение трех месяцев Кирилл проходил образовательный курс в рамках Предакселератора по ключевым темам технологического предпринимательства для полной проработки вопросов реализации стартапа и подготовки презентации проекта для потенциальных инвесторов.

На сегодняшний день, полностью разработана концепция продукта, планируется сборка прототипа и альфа-тестирование. Точный механизм работы «Бесшумного будильника» для широкой аудитории пока закрыт, это коммерческая тайна. Но в ближайшее время Кирилл планирует получить патент на свое изобретение.

GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года.



На участие в GenerationS-2017 было подано 3470 заявок, около половины — 1708 — поступило от стартапов ранних стадий. По результатам конкурсного отбора участниками образовательной программы Предакселератора стали 270 проектных команд.



На Предакселератор в Томске было отобрано 37 стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора.

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