Еда. Рецензии.

Ужин в «Инжире»

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

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АВТОР Мария Симонова

Ресторан «Инжир» в городе известен давным-давно, но прежде он располагался неподалеку от вокзала Томск-1. Суета этого района контрастировала с той атмосферой восточной неспешности и уюта, которую стремились создать в заведении.

Как только мы узнали, что теперь ресторан обретается в самом центре, на втором этаже «Бамбука», то решили не откладывать знакомство. В обновленный «Инжир» мы пришли бесконечно уставшими после насыщенной недели и очень голодными. Зато ушли сытыми и довольными.

Где: ул. Гагарина, 2, второй этаж. Ресторан открыт ежедневно с 12:00 до 00:00.

Интерьер: как и в первой «версии», восточный, но теперь куда более роскошный и замысловатый. Все начинается с внушительной нарядной двери с восточным узором. На полу и стенах — ковры, на мягких диванах — множество подушек. Ширмы и перегородки превращают большинство столиков в уютное и почти замкнутое пространство. Повсюду любопытные предметы, добавляющие колорита — национальные костюмы и головные уборы, старинные кувшины, картины, витражи. Общая атмосфера восточной сказки:)

Меню: их было два — одно праздничное, посвященное Наврузу. В нем мы заметили и простые салаты (за 260 рублей), и экономичные кутабы с сыром и зеленью (за 140 рублей), и варианты для тех, кто празднует на широкую ногу — корейку ягненка с овощами гриль и гранатовым соусом за 950 рублей.

Основное меню лаконично, уместилось на один двухсторонний лист. Начинается с восточных салатов и закусок, цены от 180 рублей. Некоторые описания вызывающе поэтичны. К примеру, салат «Олма» не просто сделан из яблок, капусты и зерен граната, «Eго свежесть манит, как глоток воды в пустыне». Нетривиальные салаты в меню есть: например, «Зейтун Казы», домашний арабский салат из запеченного болгарского перца, помидоров и вяленой казы, или «Семург» — домашний узбекский салат из говядины, помидоров, обжаренных баклажанов, болгарского перца и специй. Среди закусок — и знаменитые хачапури по-аджарски с адыгейским сыром, и пока загадочный лахмаджун, тонкая хрустящая арабская пицца с телятиной и бараниной.

Лепешки от 49 рублей. Можно взять простую с кунжутом, либо турецкий лаваш с сыром фета.

Супов немного, от 245 рублей. Есть лагман, шурпа, а также окрошка чалоп — холодный суп на основе айрана с говядиной, огурцами и зеленью.

Хинкали и манты надо заказывать минимум по три штуки (любого вида). Манты в «Инжире» готовят с бараниной, тыквой и курицей (от 60 рублей за штуку). Такие же виды начинки и в хрустящей духовой самсе (от 95 рублей).

Подборку горячих блюд открывает плов по рецепту шеф-повара, обещают, что баранина будет таять во рту. Вообще, варианты разнообразны — это и чебуреки, и стейк из телятины, и подходящие для вегетарианцев запеченные баклажаны, и дорада на гриле. Цены на горячее от 340 рублей.

В подборке шашлыков на углях (от 280 рублей) — фирменные шашлыки из баранины (в том числе — с мятой и зернами граната), курицы, телятины. К ним можно взять картофель-гриль (85 рублей) и соус (от 45 рублей).

Из десертов (от 190 рублей) можно выбрать что-то необычное. Например, маковое узбекское мороженое с малиновым соусом или зефирное суфле с кокосовым сорбетом и малиновым соусом. Впрочем, можно просто подойти к сладкому столу и присмотреть там себе что-нибудь «живьем», например, пахлаву или хворост (цены начинаются от 15 рублей).

Но перейдем к напиткам. Восточные смузи от 260 рублей (есть из хурмы с курагой и жасмином!), освежающие напитки — от 80 рублей. В ресторане среди них и айран, и щербет из сухофруктов. Фреши — от 150 рублей (представлен и редкий для Томска ананасовый). Кофе без особых фантазийных вариаций, разве что есть латте халва. Цены от 90 рублей.

Чай от 120 рублей за пол-литра, среди них узбекский. Есть и подборка авторских чаев от 220 рублей. Описанием нас заинтересовал гранатовый чай с яблоком и кинзой — стало даже жаль, что мы не любим кинзу и не можем оценить напиток.

Из алкоголя в заведении есть вина (от 970 рублей за бутылку, в основном грузинское, но также найдется и абхазское, и армянское, и чилийское, и европейские). Среди игристых есть даже простейшее российское. Выбор пива скромнее (от 180 рублей) — по одному варианту светлого, темного и безалкогольного. Из крепких напитков представлены водка, виски, бренди, коньяк, ром, текила, настойки. Цены — от 110 рублей за стопку.

Алкогольные коктейли тоже есть — от 230 рублей за порцию. Любопытные — здесь можно узнать, что такое сливовый виски или малиновое саке с барбарисом.

Еда: мы были очень голодны, поэтому заказ получился внушительным. Для начала выбрали кутабы с сыром и зеленью из меню в честь Навруза. Когда узнали, что среди зелени есть кинза, попросили ее убрать, что нам немедленно пообещали. Также решили попробовать два вида мантов — с бараниной и с сыром. Позже на сладком столе присмотрели еще и нахичеванскую пахлаву. В качестве дополнения к блюдам взяли бокал домашнего грузинского вина. Думали про красное, но девушка-официантка сказала, что на ее взгляд, лучше подойдет белое, и мы согласились. А к пахлаве после заказали прежде незнакомый нам чай Вишневый Шу Пуэр.

Почти сразу после заказа нам принесли соус с лепешкой — подарок в честь недавнего Навруза. Сообщили, что этот соус из муки, воды и сока пшеницы готовят 12 часов. На вкус он оказался сладковато-фруктовым. Мы даже заподозрили, что в него добавлены изюм или яблоко, но нет, оказалось, что это действительно пшеница.

Белое домашнее вино (200 рублей за бокал) было мягким, сладким (не приторно, но ощутимым) и правда очень приятным.

Из горячего первыми подали кутабы с сыром и зеленью (140 рублей). Мучное блюдо азербайджанской кухни получилось достаточно сытным. Сыра в лепешках оказалось не так уж и много, а вот зелени добавили щедро (и про кинзу, а, точнее, ее отсутствие, не забыли). Кутабы делаются из пресного тонкого теста, при этом жарятся, но вышло не жирно. И с пылу с жару, что сделало блюдо еще вкуснее. Подаются с кисломолочным соусом.

Манты (60 рублей с тыквой, 90 рублей — с бараниной) тоже порадовали. Особенно пришлись по душе с бараниной — она была очень нежной. Тесто не толстое, размер не огромный, едятся легко и с удовольствием. С тыквой необычнее, ближе к десертному варианту, слегка сладковатые. Неплохо, но с бараниной нам все же показалось гармоничнее.

На десерт мы взяли пахлаву (40 рублей). Крошечная, сладкая, нежная, с насыщенным ореховым вкусом. А вот вишни в чае (160 рублей за чайник) не почувствовали, и даже вкус пуэра показался не слишком выраженным.

Счет: 840 рублей за кутабы с сыром, три манта с бараниной и тыквой, пахлаву, бокал вина и чайник пуэра.

Итого: особая атмосфера в «Инжире» действительно чувствуется и «работает» — мы смогли расслабиться и прийти в себя после чересчур насыщенного впечатлениями дня. Отделенные от остального кафе столики позволяют спокойно поболтать. Еда — вкусная, сытная, необычная. Девушки-официантки очень внимательные. И цены приемлемые.

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