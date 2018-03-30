Афиша Томска.
Выходные: 31 марта и 1 апреля 2018 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей афише.
Выставка графических работ художников Тайваня «Восточный календарь»
Томичам будет представлена коллекция из 84 работ, представляющих все 12 знаков Лунного календаря. В экспозиции будут представлены художественные произведения участников конкурса, который проводится в Тайване в канун нового года.
Когда и где: до 4 мая в Томском областном художественном музее.
Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 70 — 150 рублей.
Аудитория: 12+.
Мультфильм «Невероятная тайна Лулу»
Французский приключенческий мультфильм, созданный по мотивам одноименной серии книг детского писателя Грегуара Золотареффа, о потерявшемся в лесу волчонке Лулу, которого спас и приютил у себя кролик Том.
Когда и где: 31 марта в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 12:00, 150 рублей
Аудитория: 6+.
Вечеринка «Мартовские коты»
Специальная программа, приглашенные шоу артисты, тематические конкурсы с призами от ведущего нашего мероприятия.
Когда и где: 31 марта в клубе «Маяк».
Время и стоимость билетов: 22:00, 300 рублей.
Аудитория: 18+.
Концерт, приуроченный к Международному дню Навруз
Гостей ждет будет много юмора и сюрпризов. Своё творчество покажут студенты из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Когда и где: 31 марта в главном корпусе ТГПУ.
Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.
Аудитория: 12+.
Праздник Пасхи
Российско-Немецкий Дом приглашает на большую праздничную программу «Frohe Ostern!». По традиции, мероприятие пройдет в семейном формате.
В 10 часов утра начнется игровая развлекательная программа для малышей. Взрослые в это время смогут посетить праздничную службу в Лютеранской церкви Святой Марии.
В 11 часов начнутся мастер-классы по прикладному творчеству для взрослых и детей.
Финальным аккордом станет концерт, подготовленный ВИА «Фаэтон».
Когда и где: 1 апреля в Российско-немецком доме.
Время и стоимость билетов: 10:00 — 14:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
«Читаем вслух»
Теперь стихи и прозу вслух читаете вы! 1 апреля читаем смешное — то, вам что захочется.
Когда и где: 1 апреля в джаз-кафе Underground.
Время и стоимость билетов: 18:00 — 20:00, 150 рублей.
Аудитория: 18+.
Мастер-класс по лепке подставки «Шкура не убитого медведя»
Старорусское название медведя — Бер (отсюда «берлога», то есть логово Бера). Неслучайно производными от него являются слова: беречь, берег, оберег. На мероприятие вы вылепите керамическую подставку в виде медведя, которую можно будет использовать не только в быту, но и украсить интерьер.
Когда и где: 1 апреля в Первом музее славянской мифологии.
Время и стоимость билетов: 14:00, 300 — 350 рублей.
Аудитория: 8+.
Сказки с оркестром «Маленький принц»
Любимая томичами история о Мальчике с золотыми волосами в исполнении оркестра, актера и художника песочной анимации.
Когда и где: 1 апреля в Бкз Томской филармонии.
Время и стоимость билетов: 12:00, 300 — 500 рублей.
Аудитория: 0+.