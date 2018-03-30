Афиша Томска.

Выходные: 31 марта и 1 апреля 2018 года

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2018 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей афише.

Выставка графических работ художников Тайваня «Восточный календарь»

Томичам будет представлена коллекция из 84 работ, представляющих все 12 знаков Лунного календаря. В экспозиции будут представлены художественные произведения участников конкурса, который проводится в Тайване в канун нового года.

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Когда и где: до 4 мая в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 70 — 150 рублей.

Аудитория: 12+.

Мультфильм «Невероятная тайна Лулу»

Французский приключенческий мультфильм, созданный по мотивам одноименной серии книг детского писателя Грегуара Золотареффа, о потерявшемся в лесу волчонке Лулу, которого спас и приютил у себя кролик Том.

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Когда и где: 31 марта в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 12:00, 150 рублей

Аудитория: 6+.

Вечеринка «Мартовские коты»

Специальная программа, приглашенные шоу артисты, тематические конкурсы с призами от ведущего нашего мероприятия.

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Когда и где: 31 марта в клубе «Маяк».

Время и стоимость билетов: 22:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерт, приуроченный к Международному дню Навруз

Гостей ждет будет много юмора и сюрпризов. Своё творчество покажут студенты из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

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Когда и где: 31 марта в главном корпусе ТГПУ.

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Праздник Пасхи

Российско-Немецкий Дом приглашает на большую праздничную программу «Frohe Ostern!». По традиции, мероприятие пройдет в семейном формате.

В 10 часов утра начнется игровая развлекательная программа для малышей. Взрослые в это время смогут посетить праздничную службу в Лютеранской церкви Святой Марии.

В 11 часов начнутся мастер-классы по прикладному творчеству для взрослых и детей.

Финальным аккордом станет концерт, подготовленный ВИА «Фаэтон».

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Когда и где: 1 апреля в Российско-немецком доме.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 14:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

«Читаем вслух»

Теперь стихи и прозу вслух читаете вы! 1 апреля читаем смешное — то, вам что захочется.

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Когда и где: 1 апреля в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 18:00 — 20:00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Мастер-класс по лепке подставки «Шкура не убитого медведя»

Старорусское название медведя — Бер (отсюда «берлога», то есть логово Бера). Неслучайно производными от него являются слова: беречь, берег, оберег. На мероприятие вы вылепите керамическую подставку в виде медведя, которую можно будет использовать не только в быту, но и украсить интерьер.

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Когда и где: 1 апреля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 300 — 350 рублей.

Аудитория: 8+.

Сказки с оркестром «Маленький принц»

Любимая томичами история о Мальчике с золотыми волосами в исполнении оркестра, актера и художника песочной анимации.

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Когда и где: 1 апреля в Бкз Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 12:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 0+.

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