Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в апреле

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2018 // Фото: sevtdu.tomsk.ru

АВТОР Мария Симонова

В апреле театры словно сговорились — такого насыщенного премьерами и гастролями месяца в Томске не случалось уже давно.

На томских сценах можно будет увидеть театры и Северска, и Новосибирска, и Астрахани. Среди премьер постановки на любой вкус — и русская классика, и современная европейская драма. В общем, в апреле нет никаких причин обходить театр стороной.

«Мама»

3 апреля, 19:00. Томский театр юного зрителя

На сцене театра — спектакль от организации творческого процесса «ОткрытО»! Этот проект придумали артисты Томского ТЮЗа Ольга Райх и Дмитрий Гомзяков. Его история началась совсем недавно, в декабре прошлого года. Своей площадки у ребят пока нет, поэтому процессы от «ОткрытО» проходят на разных томских пространствах. В театре это состоится впервые. Но сцена ТЮЗа лучше всего подходит для спектакля по пьесе-акции современного драматурга Аси Волошиной «Мама». Здесь он прошлым летом был сыгран впервые, во время проекта актеров театра «Дыши свободно».

Режиссер Дмитрий Гомзяков, в главной роли Ольга Райх, также в спектакле участвует музыкальная группа «ЛиС — multi-band». История девушки Оли, героини «Мамы» — о взрослении, о страхах, о любви. О том, как перестать бесконечно рефлексировать и вместо этого наслаждаться жизнью.

Еще добавим, что в спектакле примет участие собака, а среди эффектных запоминающих эпизодов — ванная с шампанским, которую принимает героиня.

Спектакль идет на большой сцене, и зрители тоже располагаются на ней, на подушках, поэтому для просмотра лучше выбирать удобную одежду и обувь.

«сНежные отношения»

3 и 4 апреля, 19:00. Центр культуры ТГУ

Эта постановка заинтересует и любителей театра, и увлеченных КВН-ом. Авторский юмористический спектакль с монологами в стиле стендап «сНежные отношения» объединил людей разных и в Томске известных. Участвуют КВН-щики и известные ведущие Сергей Игуменшев, Александр Шумейко, Александр Ковзалов, Дмитрий Кубенин, Алексей Сейда, Сергей Слесаренко, Алексей Минчак, Евгения Гольц, Алина Ибрагимова, Даша Алексеева, Катя Орлянская и актриса ТЮЗов Томска и Северска Наталья Гитлиц. Истории перекликается с классическим сюжетом о «Ромео и Джульетте», только все будет значительно веселее.

Молодая пара отмечает свадьбу в Шерегеше, туда съехались друзья и родственники влюбленных. Прежде они не встречались. Тут-то и оказалось, что невеста окружена богачами, блогерами, бизнесменами, мажорами и хипстерами, а знакомые люди жениха намного «проще». Гостям из разных слоев общества придется искать общий язык. Режиссер «сНежных отношений» — Евгений Траутман.

Все сборы от показов пойдут на съемку сериала, который затеяли участники проекта.

Гастроли Северского театра для детей и юношества

4 и 5 апреля, 19:00. Томский театр юного зрителя

Гастроли театра из закрытого города — возможность посмотреть, каким СТДЮ стал сегодня, после появления нового художественного руководителя. Александр Загораев, известный по своим постановкам почти во всех театрах региона, возглавил театр прошлым летом. Этот режиссер известен в Томске с 2011 года, и поставил в нашем регионе уже больше 20 спектаклей! Можно и по сей день увидеть его «Зойкину квартиру», «Зверя», «Ночь святого Валентина» в Томском ТЮЗе, «Герострата» в Драме, «Счастье напрокат» в «Версии».

Гости начнут гастроли со своей недавней премьеры «Примадонны». Эксцентричная комедия американского популярного драматурга популярна уже больше 10 лет. Спектакль по ней несколько лет назад шел и в Томске, в театре «Версия». В Северске ее поставил художественный руководитель театра Александр Загораев. Краткая фабула такова: два

авантюриста, актеры Лео и Джек, безуспешно пытаются заработать, гастролируя по провинции. А потом узнают из газетного объявления, что пожилая миллионерша разыскивает своих племянников, связь с которыми потеряна много лет назад. Артисты решают выдать себя за богатых наследников. Внезапно оказывается, что речь идет о племянницах… И актеры переодеваются в девушек. Играющим роли авантюристов Денису Иванищеву и Игорю Григорьеву пришлось научиться ходить на каблуках. Так что комедия будет с переодеванием, также обещают танцы и неожиданные повороты сюжета.

С работой «Сотворившая чудо» Александр Загораев дебютировал в Северске как художественный руководитель. Пьеса Уильяма Гибсона, написанная в середине прошлого века, ни раз привлекавшая внимание театральных и кинорежиссеров, о слепоглухонемой девочке Хелен Келлер и ее родителях. Они жалеют свою дочь, идут на поводу у всех ее желаний и в итоге выращивают семейного монстра. Все меняется, когда в доме появляется учительница Энн Салливан. В спектакле сложный свет, пространство решено с помощью полупрозрачные конструкции, а костюмы всех героев фиолетовых и светло-лиловых тонов. Это неслучайно: Хелен ослепла в раннем детстве, а именно фиолетовый — последний цветовой спектр, который запоминается людям, потерявшим зрение. Художник спектакля Леонид Пантин, часто работающий вместе с Александром Загораевым.

Отметим, что актриса Наталья Гитлиц, сыгравшая учительницу Энн Салливан, победила в 2017 году на областной «Маске» в номинации «Лучшая женская роль».

Гастроли Северского молодежного театра «Наш мир»

5—7 апреля. Театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана

В первых числах апреля театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана третий год подряд представит свой спектакль в Москве, на Национальной премии «Золотая Маска». На сей раз до финального этапа добрался спектакль главного режиссера театра Сергея Иванникова «Пикник». Пожелаем «Скомороху» удачи! Но театр без них пустовать не будет — в Томск на гастроли приедет северский молодежный театр «Наш мир»! И увидеть его спектакли можно будет, не оформляя пропуск в закрытый город, что сегодня делает немало зрителей из Томска.

Спектакль для детей и взрослых «Африка» — словно машина времени! Он помогает тем, кто уже давно вырос, снова окунуться в детство, когда фантазии нет границ, включить воображение и оживить вещи, которые нас окружают. Действие истории происходит в Африке. Постановку по пьесе Владислава Любого сочинила Елена Епихина. Она и музыкант, и режиссер, окончила и Гнесинку, и Щуку. С «Нашем миром» сотрудничает уже несколько лет.

«Африка» стала одним из событий областной «Маски» в 2015 году — его художник Алексей Ксенофонтов победил в номинации «Лучшая сценография», сам театр получил спецприз жюри «За творческий рост и стремление к профессиональному совершенству».

Для взрослых «Наш мир» сыграет спектакль «Бешеные деньги». Комедию Александра Островского также поставила Елена Епихина. Это история о том, как деньги влияют на людей. Одни герои классика хорошо зарабатывают благодаря своему таланту и трудолюбию, другие — портятся под влиянием больших денег. Комедия абсолютно не устарела и сегодня смотрится очень актуальной.

«Паразиты»

18, 19 апреля, 19:00. Томский областной театр драмы

Молодой режиссер из Петербурга Олег Молитвин ставит в Драме спектакль под вызывающим названием «Паразиты». Это пьеса современного немецкого драматурга М. фон Майенбурга, принадлежащего к кругу европейских авторов, которых называют «новыми рассерженными» и «экстремальной драмой». Олег Молитвин давно заинтересовался этой пьесой и предложил ее томскому театру, когда речь зашла о постановке современной, свежей, экспериментальной вещи. Обещают жесткую историю не для широкого круга зрителей, а в первую очередь для молодежи, готовой к смелым спектаклям.

Играть «Паразитов» будут в сценической коробке. Художник спектакля Екатерина Малинина, визуально пространство решат лаконично, не наполнят бытовыми деталями. Также в истории будет задействован экран — и для видео, и для крупного онлайн-показа некоторых артистов во время спектакля.

В «Паразитах» пять героев, на первый взгляд жизнь их обычна, каждый узнает в ней черты своей собственной. Но их отношения между собой очень сложны и поражают негативными эмоциями. Причем друг без друга персонажи не могут.

В спектакле заняты: Светлана Задвинская, Дарья Омельченко, Антон Антонов, Александр Горяинов, Вячеслав Радионов.

«Женитьба»

21, 22 апреля, 18:00. Томский областной театр юного зрителя

В Томском ТЮЗе ждут премьеры «Женитьбы». Классическую комедию Николая Гоголя ставит петербургский режиссер Екатерина Гороховская, художники спектакля — Александр Мохов и Мария Лукка, музыкальное оформление Юлии Колченской. Эта команда томским зрителям знакома по спектаклю ТЮЗа для подростков «Братец Лис и/или Братец Кролик», стильной, ироничной, обаятельной истории. А художники Александр Мохов и Мария Лукка еще и участвовали в создании таких спектаклей драмтеатра, как «Роман с кокаином», «Амели», «Имажинариум мистера О’Генри». На последней областной «Маске» именно им достался приз за лучшую сценографию.

Какой будет новая «Женитьба» в ТЮЗе? Задуман веселый, легкий и трогательный спектакль. В огромном ветреном Петербурге, где очень изменчивый климат, живут смешные, нелепые и милые персонажи. Они одиноки, им хочется любви и тепла, но найти общий язык ни с кем не получается. Ведь все герои немного инфантильны. А еще в этой истории два мира — мужской, жестко организованный, и женский, мягкий, уютный, заполненный подушечками. Соединить эти две разные планеты стремится сваха.

Герои «Женитьбы» легко попадают под власть стереотипов: отбеливают зубы, следят за модой (обещаны необычные костюмы!). Что, впрочем, случалось во все эпохи. История будет вневременной, а музыка — современной, узнаваемой.

А еще на сцене появится… Гоголь. И окажется самым одиноким человеком в этой истории.

В спектакле заняты: Марина Фадеева, Ольга Ульяновская, Ольга Никитина, Кирилл Фриц,

Дмитрий Гомзяков, Алексей Мишагин, Игорь Савиных, Владимир Хворонов, Ольга Райх, Мария Драничникова, Наталья Гитлиц, Аполлинария Мусинова, Анастасия Чеверс, Алексей Шитиков, Олег Стрелец.

Гастроли театральной компании «Гамма»

27 апреля, 19:00. Томский областной театр юного зрителя

«Песни о Родине» — проект удивительный! Он объединил трех режиссеров и актеров трех театров. Получились три разные новеллы по современной российской прозе. Режиссер Павел Южаков с артистами новосибирского «Первого театра» поставил «Благое дело» Дмитрия Глуховского, Дмитрий Егоров с актерами Томского ТЮЗа — «Битву за океаном» Дмитрия Пригова, а Алексей Крикливый выбрал для новосибирского «Глобуса» «Хрустальный мир» Виктора Пелевина. За один вечер можно познакомиться с тремя театрами.

Важно, что, несмотря на название, никаких пафосных песен о родной стране ждать не нужно. Три «песни» складываются в очень актуальную, ироничную (местами смешную до слез) и часто абсурдную историю о Родине и о нас.

Гастроли астраханского драматического театра

27—29 апреля. Томский областной театр драмы

Обменные гастроли позволят томским зрителям впервые посмотреть спектакли астраханской Драмы. Гастроли продлятся всего три дня, но они будут насыщенными — гости представят пять постановок.

Астраханский театр — один из старейших в России, ему 208 лет. Драма часто ездит на гастроли, правда, обычно, в более южные края, чем Томск. Художественный руководитель астраханского театра — Игорь Лысов. Он не только режиссер, но и драматург, актер, фотограф. Худрук астраханского театра сибиряк, родился в Новосибирске (и поставил в родном городе в театре «Глобус» три спектакля — «Маркизу де Сад», «Вишневый сад» и «Монарха»). Много работал за границей, в том числе проходил стажировку у легендарного польского режиссёра Ежи Гротовского. В Астрахани Игорь Лысов работает недавно, и в конце марта этого года представил свою первую постановку «Любить». Именно с нее и начнутся томские гастроли.

«Любить» — спектакль по пьесе Михаила Арцыбашева «Враги». Забытый сегодня автор начала ХХ века писал неординарные, новаторские для своего времени пьесы. История мужчины и женщины в постановке насыщена тонкими и исповедальными моментами, эту странную любовь иногда не отличишь от ненависти. Чувства противоположные, но оказывается, они могут существовать одновременно и самые родные люди порой и любят друг друга, и ненавидят. Создатели спектакля полагают, что в умении вскрывать глубины человеческих взаимоотношений драматург сравним с Чеховым и Достоевским.

Зыбкий мир одного человека покажут в спектакле по повести Николая Гоголя «Записки сумасшедшего». Его поставил режиссер астраханской Драмы Алексей Матвеев. Сюжет известен: титулярный советник Поприщин постепенно сходит с ума от осознания своей ничтожности после того, как внезапно влюбился в прекрасную дочь своего большого начальника. Переживает герой настолько сильно, что в итоге воображает себя испанским королем и оказывается в сумасшедшем доме. Часто эту повесть превращают в моноспектакль, либо создают постановку на двух актеров (как было в «Скоморохе», где «Записки сумасшедшего» шли несколько лет). Астраханский театр, напротив, выведет на сцену всех персонажей, упомянутых в тексте Гоголя, и людей, и животных. Обещают, что почти все действие будет происходить в полумраке. Свет достанется только актерам, произносящим свои слова. Атмосферу безумия усилит музыка — это «Перышки-лебедушки», авторская композиция Павла Ондрина, артиста, играющего Поприщина.

Представит астраханская драма и спектакль для детей. «День рождения кота Леопольда»

— давно известная сказка о добродушном коте Леопольде и вечно донимающих вредных соседей-мышат. Но Леопольд серьезно настроен подружиться с мышами. Поставил сказку

режиссер Владимир Карпов, выпускник ГИТИСа (мастерская Валерия Беляковича). Сейчас он художественный руководитель Пензенского театра юного зрителя.

Пьеса Марии Ладо «Очень простая история» была очень популярна в российском театре в 2000-х. Томские зрители могли видеть постановку Северского театра для детей и юношества. Астраханскому спектаклю больше 10 лет, но действительно незамысловатая и в то же время очень трогательная история любви до сих пор очень любима публикой. Будьте готовы к проблемам поколений, мистике и говорящим животным, участвующим в судьбах людей. Режиссер постановки — Олег Белинский. В разные годы он ставил спектакли в московских театральных студиях, в Ташкенте, Кишиневе, Казани, Астрахани, Ярославле и других, а также был художественным руководителем московского театра-студии «У Красных Ворот».

Фото: vk.com/tomtuz, sevtdu.tomsk.ru, teatrnm.com, vk.com/astradramtheater

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