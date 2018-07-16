Туда и обратно: томичи повторят путь казаков за «китайской грамотой»

16 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В середине лета казаки, ученые и журналисты из Томской области повторят исторический поход миссии казака Ивана Петлина в Китай.

Их предшественники дошли до Поднебесной 400 лет назад — это был первая попытка установления дипломатических отношений между двумя империями. В составе экспедиции «Восточный посольский путь-2018» — члены Кривошеинского станичного казачьего общества, журналисты ГТРК, ученые из ТГАСУ, исследователи — всего 17 человек.

Поход-автопробег рассчитан на 30 дней. За это время команда доберется из Томска до Монголии, где к ним присоединится местный переводчик. После чего экспедиция отправится в Китай, где их встретит местное отделение РОСИЗО и ассоциация выпускников Томского политеха.

Маршрут проверит на прочность технику и людей: участников проекта ждут пять дней в пустыне Гоби при 50-градусной жаре. В путь они отправятся на трех Mitsubishi Delica, одной Suzuki и Toyota от новосибирской турфирмы, которая около 10 лет специализируется на организации экспедиций для иностранцев.

Старт делегации запланирован на 24 июля. Группа отправится в Китай с исторического места — Воскресенской горы в центре Томска, откуда в 17 веке начался город.

Доцент кафедры теории и истории архитектуры Томского архитектурно-строительного университета Ольга Воронина рассказала «Томскому Обзору», в чем важность этого проекта и почему ТГАСУ поддерживает просветительские инициативы.

Исследования Сибири

На кафедре теории и истории архитектуры ТГАСУ сегодня не только читают лекционные курсы и ведут практические занятия. Она известна своей краеведческой и научно-исследовательской работой, посвященной региональным темам.

Летом кафедра проводит студенческие практики по обмеру памятников архитектуры Томска — в кафедральном архиве хранится уже более 120 альбомов таких обмерных чертежей, собирающихся последние три десятка лет. Здесь же собран фонд, состоящий из студенческих работ по архитектурной графике и представлены макеты архитектурных памятников Томска.

Параллельно ученые исследуют архитектурно-градостроительное наследие Сибири и участвуют в разноплановых тематических проектах. Так, недавно они вернулись из экспедиции в рамках масштабного проекта «Градостроительная ретроспектива средних и малых населённых пунктов на Обь-Енисейском водном пути». Он рассчитан на три года и поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.

Проект доцентов кафедры Ольги Литвиновой и Ольги Ворониной предполагает историко-архивные и полевые исследования поселений вдоль Обь-Енисейского водного пути — от Тюмени до Кяхты и анализ системы расселения в Западной и Восточной Сибири. В работе используются материалы картографа Семёна Ремизова, собранные в конце 17 века:

— Ремизов — первый и единственный создатель географического атласа с чертежами разных частей Сибири. Так как его работа датируется концом XVII — началом XVIII веков, то назрела необходимость современными методами подтвердить правильность его изысканий, — рассказывает Литвинова.

Посмотреть «Хорографическую книгу Сибири» Семёна Ремизова можно в онлайн-собрании Harvard University Library Фото: Томский Обзор

Первая из четырех запланированных экспедиций стартовала этим летом из села Парабель в Томской области. Участники прошли 1 000 километров по воде от села Нарым до села Вертикос, обследовав более 10 населенных пунктов:

— Мы увидели совсем иные принципы организаций поселений, — рассказывает Ольга Воронина. — Уже сейчас можно говорить о том, что историческое заселение этих мест шло с учетом радиуса выживания каждого населенного пункта. Поэтому поселки там рассредоточены с условием, чтобы охотникам и рыбакам не было «тесно». Если у Ремизова это богатейшая инфраструктура вдоль рек, то сегодня мы фиксируем упадок.

Пойма Оби в исследуемых землях занимает до 100 километров — с перепадами высот. При этом при подъеме воды не только в Оби, но и в ее протоках, появляются огромные пространства, где во время половодья просто нет суши. Возвышаются над водой только те населенные пункты, которые с древности создавались на высоких берегах.

— Получается, что в период разлива это не только речная цивилизация, но и островная. Условия жизни, специфика строений и общая тенденция освоения территорий и их развитие представляют огромный интерес, — объясняет Воронина.

Эта работа томских ученых позволит не только обновить атлас Ремизова, но и определить перспективные модели развития региона, а также заложить грамотную основу под освоение труднодоступных территорий Сибири.

«Восточный посольский путь»

«Восточный посольский путь» — еще один знаковый проект этого лета, реализующийся при участии специалистов ТГАСУ. Идея повторить путь томских казаков через 400 лет после того, как они побывали с миссией в Китае, пришла в голову сибиряку Владимиру Ильину. С 2010-го по 2015-й он, вместе с компанией единомышленников — краеведов, любителей истории, людей идейных и легко загорающихся, начал подготовку к большому путешествию.

— С образовательной точки зрения, наш поход — своего рода инструмент для сбора материалов для формирования пакета качественного контента для того, чтобы делать просветительские лекции в школах, вузах, общественных организациях, — рассказывает Ольга Воронина, консультант и участник «Восточного посольского пути», доцент ТГАСУ.

Но не только. По ее мнению, это еще и увековечение события в контексте народной дипломатии.

— С этим проектом мы собираемся выходить в образовательное пространство с новым прочтением значения понятия «народная дипломатия» — ведь завтра и ты можешь стать представителем государства. Ты должен красиво есть, сидеть, держать, уметь поддержать разговор, то есть соответствовать тем требованиям, которые мы предъявляем дипломатам. Таким событием мы хотим познакомить школьников с этими требованиями, — отметила Ольга Воронина. — Походы 1616–1618 годов подтвердили, что «народная дипломатия» — это инструмент, который позволяет быть откровенным, который смел, прямолинеен, и за счет этого на простом уровне решаются очень сложные задачи. А потом уже идет установление контактов на сухом юридическом языке.

Миссия Петлина Экспедиция в Китай, о которой идет речь, была снаряжена в 1618-м году. Миссию из 12 человек тогда возглавили томские казаки — учитель Иван Петлин, владевший несколькими языками и имевший опыт дипломатической работы, и Андрей Мадов. В их задачи входило описание нового пути в Китай, сбор сведений об этом государстве и соседних с ним странах, а также поиски истоков Оби (в то время бытовало мнение, что Обь связана с Поднебесной). Параллельно, новый путь в Китай активно искали англичане, поэтому Российской Империи стоило торопиться. Непосредственно в Китае казакам нужно было попытаться установить торговые и дипломатические отношения с азиатской империей. Миссия Петлина справилась с задачей и привезла из Пекина документ — грамоту императора Чжу И-цзюня, в которой император разрешал торговые отношения с Россией. Правда, позднее оригинал «китайской грамоты» был утерян, а подлинники отчета Петлина о путешествии в Китай («Роспись Петлина») — забыты в архивах. В то время, как заметки о его поездке, хоть и в сокращении, были изданы за рубежом — документы не удалось сохранить в тайне от европейских конкурентов, в России вплоть до конца 19 века экспедиция была малоизвестна. Огромное количество искажений при цитировании более поздних копий отчета привело к тому, что некоторые историки считали экспедицию выдумкой.

«Восточный посольский путь» — вторая экспедиция сибиряков. Первой стала реконструкция похода казака Василия Тюменца в Монголию к Алтын-хану Шолою Убаши-хунтайджи с предложением принять русское подданство, состоявшегося в далеком 1616-м году. К 400-летию этого события, в 2016-м казаки организовали автопробег-реконструкцию экспедиции Тюменца. Томский район помог энтузиастам с топливом и организацией встречи в Монголии, финансовую помощь проекту оказал Семилуженский казачий острог.

В 10-дневное путешествие тогда отправились 10 человек. В Монголии участники экспедиции показали костюмированный спектакль, реконструирующий момент встречи казаков у Алтын-хана. Постановку представили в театре «Ойрад» в столице аймака — административно-территориальная единица в Монголии — Увс, городе Улангоме, а после показали по местному телевидению. Во время автопробега томские казаки нашли и фрагмент конного пути — того самого, по которому в свое время их предшественники дошли до Китая.

— Почему в свое время был так важен поход казаков в Монголию: если бы Алтын-хан не оказал сибирским посланникам поддержку, то петлинский поход 1618-го года не состоялся бы. Но хан поддержал экспедицию и выделил проводника до Китая. О связи двух экспедиций свидетельствует и тот факт, что в своем отчете Василий Тюменец прописал полностью свой путь до Монголии, а Петлин начинал писать уже от Монголии. То есть это было конкретное стратегическое продвижение на Восток, не стихийное, а государственная работа, — поясняет Воронина.

Вернувшись из Монголии, вдохновленные участники «Восточного посольского пути» начали двигаться к главной цели — походу-2018. После безуспешных попыток найти меценатов, участники проекта поставили цель: выиграть президентский грант. Заручившись поддержкой реестрового казака Владимира Нестерова, организатора фестиваля «Братина», являвшегося руководителем некоммерческой организации «Кривошеинское станичное казачье общество» казаки и им сочувствующие подали заявку. Подготовить проект «Восточный посольский путь» Кривошеинскому станичному казачьему обществу помогла доцент ТГАСУ Ольга Воронина. И заявка выиграла — команде выделили грант на 4 млн 81 тыс. рублей.

Как и в первом походе, участники «Восточного посольского пути» будут останавливаться в населенных пунктах по ходу следования, показывать театрализованные постановки и участвовать в «круглых столах», посвященных историческим событиям 400-летней давности. Параллельно будут выходить полевые дневники экспедиции. В дальнейшем участники похода планируют проводить «Краеведческий час», в рамках которого будут рассказывать школьникам и студентам о подвигах людей из Томска.

Ольга

Воронина консультант и участник «Восточного посольского пути», доцент кафедры теории и истории архитектуры ТГАСУ Именно благодаря таким героям, как Петлин, на гербе Томска в 1629 году появилась корона — знак того, что томские казаки подвели под государеву руку самое большое количество земель. Надо мечтать, планировать, верить. И если тебе будет дано благословение от того, что выше нас находится, дороги будут открыты. Наш поход это доказывает, потому что действительно едем. Я думаю, это будет яркое событие этого лета. И Петлин, и Тюменец, и все томские казаки этого достойны!

Список литературы:

«Первые русские дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и статейный список Ф. И. Байкова). М. Наука. 1966, Демидова Н. Ф., Мясников В. С.

Хорографическая книга Сибири в собрании Harvard University Library

Текст: Егор Хворенков

Фото: Из архива «Восточного посольского пути», «Томского Обзора», pixabay.com

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