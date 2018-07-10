Еда в Старом Томске: хлеб с гвоздями и подкрашенный квас

10 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Борис Перцев

Сегодня приглашаем наших читателей в гастрономическое путешествие по Старому Томску.

В очередном выпуске «Томских вырезок» расскажем, как сладости местного производства помогали томичкам сохранить фигуру и почему, отведав здешней колбасы, вы могли бы получить «угрызение» желудка.

Ни рыба, ни мясо

Если у вас совсем немного времени, и вы оказались в старом городе проездом, советуем аккуратнее подходить к выбору продуктов. А то как-то раз был случай в 1883 году, когда такой же, как вы, проезжающий мимо гражданин купил в колбасной ветчины и колбасы с собой в дорогу.

«Дорогой, на одной из станций, вздумал я, сидя за самоваром, закусить колбасы, — писал он местным газетчикам. — Но разрезав одну, другую и третью, вынужден был швырнуть ее собаке, так как колбаса была тухлая, начиненная всякой мерзостью. К удивлению моему, собака, понюхав колбасу, облизнулась и не стала ее есть, а пошла прочь».

Гость нашего города просил журналистов непременно рассказать об этом случае, чтобы горожане и приезжие были внимательнее. Газетчики волю проезжающего исполнили, к тому же просили обратить внимание на это безобразие главного городского врача.

«Для чего же, позволительно спросить, существует здесь городовой врач? Или ревизия колбасы, мяса и прочего ему кажется менее деликатной, чем ревизия чего-либо другого?» — писалось в газете.

«Сибирская газета», 16 января 1883 года № 3 Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Из чего же делали такие «свежие» колбасы? Для этого предлагаем вам заглянуть в одну из коптилен. Например, к господину Фельзенмайеру на краю города у приюта Королева. Думаете, добропорядочный производитель проводит экскурсии по своему предприятию? Отнюдь.

Дело в том, что 6 мая 1885 года в коптильне случился пожар, к счастью, он был вскоре потушен и больших потерь городу не принес. В ходе обследования места происшествия полицмейстером было обнаружено, как колбасник Фельзенмайер готовит свои колбасы.

«Для приготовления „свежих“ колбас заготовлено было месиво из разных старых обрезков, колбас и прочего материала, подходящего для начинки… с одной стороны невзыскательных желудков томичей, а с другой — карманов колбасника», — писалось в газетах.

«Сибирская газета», №19 от 12 мая 1885 Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Если колбасы вам не по душе, то вполне можно приобрести свежее мясо. Но учтите, что летом в Томске мясо имеет свой особый аромат, во всяком случае, так утверждают торговцы.

«17 августа 1898 года в мясной лавке Плотникова на Новособорной площади одной из покупательниц было продано мясо, которое оказалось в некоторой степени „душистым“. На замечание об этом продавцы сердито протестовали, говоря, что мясо пахнет только погребом, и что летнее мясо всегда бывает с душком».

Просим вас не расслабляться и быть предельно внимательными, посещая лавку некоего Александра Ивановича Осипова. Наши коллеги-журналисты еще в сентябре 1898 года предупреждали о том, что местный товар облюбовали не только горожане, но и черви.

«Александр Иванович, — обращались газетчики к торговцу. — На Вас сетуют, что Вы отпускаете мясо с червями и немножко индифферентно относитесь к заявлению покупателя. Странно, в самом деле, что купец, имеющий такой видный магазин и мясную лавку, торгующую в высшей степени бойко, плохо следит за тем, что за товар его служащие отпускают покупателю. И кроме того мало удивляется, когда бедняк, купивший на заработанные тяжелым трудом 43 копейки восемь с половиной фунтов мяса, неудовлетворенный в своей просьбе купцом в смысле обмена, бросает это мясо. При этом, тратит еще несколько часов на путешествие в полицию с червивым мясом».

С прессованным мясом, увы, дела обстоят не лучше.

Один известный в городе мясоторговец использовал довольно оригинальный способ прессовки мяса. В газете за 1899 год писали, что «в бочку накладывается слоями соленое мясо, на которое взбираются работники … и своими сапогами стараются придать мясу нужную плотность. Нужно только вообразить, что за вкусные консервы получаются после такой процедуры».

По сообщениям СМИ, изобретательный мясоторговец творил это безобразие совершенно безнаказанно. Поэтому газетчики в своей публикации настаивали на том, чтобы мясника «наградили» хотя бы санитарно-полицейским протоколом.

«Сибирская жизнь», № 101 от 14 мая 1899 г. Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Если вы, намаявшись меж мясных лавок, с надеждой помчитесь на крики зазывал: «Свежая рыба!». Наш вам совет — не бросайтесь на первое попавшееся.

Коллеги наши рассказали случай, как 17 марта 1906 года по улице Московский тракт какой-то торгаш-мужичок предлагал местным жителям купить рыбу. «Некоторые выходили посмотреть рыбу, но кушать ее никто не решался благодаря ее „свежести“ и, зажавши носы, уходили».

Без хлеба куска везде тоска

Конечно, вы обходили стороной сомнительных продавцов мяса и колбас, и нашли то, что будет по душе вам и вашему желудку. А время движется к полудню, пора задуматься об обеде. Предлагаем заглянуть в местные булочные, чтобы купить хлеб.

В доме Вяткина на Почтамтской улице есть Рижская кондитерская, где продаются увесистые булки. Вот только кушать их нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить зубы. В 1901 году местные газеты писали, что в качестве начинки в выпечку добавляли гвозди и другие мелкие предметы домашнего обихода.

»… в редакцию доставлены подтверждающие такую любезность к потребителям со стороны Рижской кондитерской кусочек булки, в котором скромно приютился хорошенький обойный гвоздик (к сожалению, немножко погнутый) и пакет со штемпелем фирмы, в котором был отпущен хлеб», — писали наши коллеги.

Случай этот был неоднократный, газетчики признавались, что и сами порой покупали булки с «начинкой» для хозяйственных нужд.

«Сибирская жизнь», № 85 от 19 апреля 1901 г. Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Продукцию из булочной господина Пастухова, расположенной на Болоте, тоже советуем не пробовать. Гвоздей в ней, может, и не найдется, но вот сушкам, припудренным пылью томских дорог, ваш желудок точно не обрадуется.

»… по Обрубу на грязной телеге какой-то возчик вез целый воз сушек, ничем не закрытых. От пыли они приобрели темный цвет. В таком виде сушки были, по словам возчика, отправлены из булочной Пастухова».

От сладкой еды жди беды

Самое время перейти к десертам. Дамам, которые боятся за свою фигуру, советуем посетить магазин господина Васильева на Магистратской улице. Здесь вы можете, не отказывая себе в удовольствии, приобрести сколь угодно конфет по цене 80 копеек за фунт. И, поверьте, на вашей фигуре это никак не отразится.

Все дело в том, что «конфеты эти оказались засушенными до того, что не было никакой возможности их раскусить, не говоря уже об отсутствии в них аромата, свойственного вообще шоколадным конфетам».

«Сибирская жизнь», № 65 от 22 марта 1900 г. Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Жарким летним днем томичи, жившие сто с лишним лет назад, любили, как и мы с вами, полакомиться мороженым. Как его готовили?

Летом 1900 года в местных газетах писали, что «4 июля помощник пристава четвертого участка Дядик, осматривая в санитарном отношении двор домовладельца Кондратьевской улицы Степанова, обнаружил, между прочим, способ приготовления мороженого проживающим на этом же дворе крестьянином калужской губернии Алексеем Сережкиным.

Мороженое приготовлялось на заднем дворе, за одним из старых амбаров и помойной ямы, в ветхой конюшне, еле покрытой вместо крыши досками. Рядом с этим помещением находилось отхожее место. Зайдя в эту конюшню, ворота коей были открыты к отхожему месту, господин Дядик увидел стоявшего подле наполненного куриным калом ящика мальчика, приготовлявшего мороженое. Зловоние было невозможное. Мальчик одет был до того грязно, что походил скорее на трубочиста, и с конца рукавов его грязной мокрой рубахи капала грязь прямо в форму. Затем вместо соли, употребляемой при приготовлении мороженого, мальчик клал в лед землю с примесью разных нечистот. Сама жестяная форма была весьма грязная и вся в ржавчине как снаружи, так и внутри и притом продырявленная… когда мальчик клал в кадку с формою соль с грязью, то последняя попадала прямо в мороженое, откуда он вынимал ее грязными пальцами».

«Сибирская жизнь», №145 от 7 июля 1900 г. Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Попей кваску, разгони тоску

Если такое мороженое вам не по вкусу, то в знойный день можно освежиться, отведав морсов или кваса. Вот только, по словам наших коллег, не стоит пробовать напитки у торговок с толкучего рынка.

«Напитки эти имеют очень подозрительный вид — это какая-то ярко-красная, ярко-малиновая жидкость; такую окраску, как уверяют нас, невозможно придать питью ягодным соком — это фуксин, как известно, ядовитое вещество или другое какое-нибудь из красящих веществ. Желательно бы было, чтобы эти „напитки“ исследовались, например, в местных аптеках, так как не раз уже были прискорбные случаи заболевания от употребления разных сластей, приготовляемых торговками», — писали в газетах.

«Сибирская газета», № 29 от 21 июля 1885 г. Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

К фруктовым квасам завода «Короневского» советуем также относиться с осторожностью.

«Квас этот, кроме неприятного вкуса, оказался еще подкрашенным. Долгое время пришлось обмывать после этого кваса рот, так как слюна положительно была красной», — рассказывали газетчики.

Если вы не знаток вин, то и от их покупки рекомендуем воздержаться. Дело в том, что порой продавцы, пользуясь наивностью покупателей, продают в бутылках совсем не то, что указано на этикетках.

«В один из лучших наших бакалейных магазинов на днях зашла приезжая дама купить кавказского вина. Так как дама в винах ничего не понимала, то она попросила приказчика дать ей бутылку лучшего, по его мнению, вина. Когда дама раскупорила бутылку, то „лучшее“ вино оказалось какой-то мутной бурдой и такой кислятиной, что в рот нельзя было взять».

«Сибирская газета», №50 от 3 июля 1888 г. Фонд Областной библиотеки им. Пушкина

Работаешь добросовестно, так и в глаза людям глядеть не совестно

Почему в Старом Томске процветало такое безобразие, спросите вы. Как было на самом деле, мы точно не узнаем, но, судя по сведениям, сохранившимся в местной прессе, проблема заключалась в плохом надзоре со стороны санитарной комиссии на рубеже веков.

Где санитарная комиссия? Давайте нам санитарную комиссию!!! Мы едим проквашенную рыбу, нас тошнит от «обжорного ряда», нам сбывают лежалую муку, от которой ощущаются у потребителей такие «угрызения» в желудке, от каких, конечно, свободна совесть ее продавцов. Серый люд, в особенности приезжие по своим делам крестьяне, переполняют «харчевки», но как и что в них дают есть — о том лучше без санитарной комиссии не осведомляться. По улицам к услугам истомленных теплынью томичей появились продавцы и продавщицы квасу; но квас этот нередко не покрывается ничем… кроме, конечно, толстого слоя пыли; а полотенца и тряпки, которыми вытирают одновременно — стаканы, потные лица продающих и их увлажненные носы — таковы, что лучше брезгливому человеку на них не глядеть вовсе. «Сибирская газета», № 38 от 22 мая 1888 года

Так что, друзья, прогуливаться по улочкам и площадям Старого Томска лучше пообедав, так будут целы и ваши деньги, и ваши желудки.

Текст: Валентина Бейкова

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