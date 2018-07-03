А.С.Пышкин представляет: Межениновская птицефабрика запускает слоёную милоту

3 июля 2018 / Межениновская птицефабрика / Фото: Межениновская птицефабрика

С некоторых пор на полках магазинов появился новый продукт — аппетитные пакеты со слоеным дрожжевым, слоеным пресным тестом внутри и господином Пышкиным и котом снаружи.

В нашем материале разбираемся, что же в этих пакетах и кто и почему их производит.

Кто и почему

Как ни странно, но за новым продуктом стоит известная своими полуфабрикатами, снеками и множеством других продуктов Межениновская птицефабрика. Неожиданно? Скорее, закономерно: ведь на предприятии уже несколько лет выпускают лепные полуфабрикаты из собственного теста — пельмени, вареники и манты.

— Производство теста для нас не новое направление, а скорее, следующий виток развития. Слоеное тесто — это перспективный продукт, его рынок активно развивается, и мы решили не оставаться в стороне. Тем более что основное оборудование для этого производства у нас уже имелось, — рассказала технолог предприятия Надежда Карабаева.

К запуску нового продукта приступили летом прошлого года. Для начала, провели анализ рынка пресного и дрожжевого слоеного теста. На его основе маркетологи поставили задачу технологам — каким должны быть вид, вкус, и даже степень слоистости и подъема нового продукта Межениновской птицефабрики.

— У нас было полгода, чтобы отработать сам продукт. Мы пришли к правильному соотношению ингредиентов в тесте, чтобы оно подходило как для сладкой, так и для несладкой выпечки. Над дрожжевым бились дольше, — дополняет бренд-менеджер предприятия Анна Ткач. — Тут надо было вычислить соотношение маргарина, количество слоев. Если в пресном тесте мы накатали максимальное количество слоёв — 256, то для дрожжевого этого оказалось много. Здесь оптимальный вариант — 81 слой. И каждый из них в итоге виден на выпечке!

После на предприятии провели многократные дегустации, во время которых оценивался будущий продукт птицефабрики.

— В итоге мы пришли к рецептурам, которые по качеству готовой выпечки соответствовали аналогам лучших производителей, они и были утверждены дегустационной комиссией предприятия, — отметила Надежда Карабаева.

Параллельно обновлялась производственная линия и шла работа над героем, который бы продвигал тесто на рынке.

Как производят тесто «А. С. Пышкин»

Слоеное тесто Межениновской птицефабрики выпускается на оборудовании швейцарской фирмы RONDO, ведущего в мире производителя механизмов для этой продукции. Производственная линия состоит из тестораскатывающей машины, линии для нарезки и формования теста и аппарата для производства круассанов.

И это еще не все: в дальнейшем парк оборудования будет пополняться, а с ним будет расти и ассортимент.

— Наша линия позволяет производить не только слоеное тесто. Оборудование многофункциональное: что-то на нем мы уже пробовали создавать, что-то пока существует только в виде идей или расчетов. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, расширение ассортимента планировалось еще на этапе первых обсуждений данного проекта. Наши новинки обязательно будут появляться на полках магазинов, и, как всегда, мы ждем «обратную связь» от наших покупателей — что понравилось, что бы они хотели еще попробовать, — рассказала Надежда Карабаева.

Тесто производится из пшеничной муки высшего сорта, каждая партия которой анализируется в собственной лаборатории предприятия. Еще один компонент теста, необходимый для его слоения — маргарин. Межениновская птицефабрика использует специализированный продукт российского производства, который позволяет получить тонкие слои теста и не оставляет ощущения жировой пленки при употреблении готового изделия. В дрожжевом тесте также используются сухие прессованные дрожжи, сухое молоко отличного качества и другие виды сырья, которые указаны на упаковках соответствующих наименований.

— Каждый производитель выбирает свою ценовую категорию, от этого во многом зависит рецептура и качество продукции. В нашем случае мы ориентировались на тесто самого высокого уровня по качеству, стремились получить сбалансированный вкус, ярко выраженные слои и хороший подъем теста при выпечке. Всего этого мы достигли, — отметила технолог предприятия.

При этом на фабрике решили отойти от стандартной «рулонной» формовки теста, чтобы его можно было быстрее равномернее разогреть. В каждую упаковку укладываются по два пласта теста общим весом в 450 граммов, что оптимально для семейного чаепития.

Непосредственно на производстве теста работают всего три человека. Однако на предприятии уже обучают новый персонал с учетом роста объемов производства. Кроме того, на фабрике функционирует система менеджмента безопасности пищевой продукции по стандартам ISO 22000. Требования системы распространяются на все этапы производства — от разработки продукта до его продажи потребителям. Естественно, и на само тесто тоже.

Однако одного качества для выхода на рынок было мало — для нового продукта была нужна новая упаковка. Вот тут-то и появился А.С.Пышкин и его верный «кот-совсем-не-ученый».

Пышкин и кот

- Нам хотелось дать нашим потребителям какую-то красивую, вкусную историю. Так родился пекарь — Александр Сергеевич Пышкин, пухленький добряк, который печет булочки. Ему помогает котик, совсем не ученый, но очень милый. По ходу Пышкин сочиняет небольшие стихи про выпечку - и все у него хорошо получается. Через образ Пышкина мы рассказываем, какая выпечка у вас получится и с каким отношением к ней стоит подходить, — объясняет идею Анна Ткач. — Мы с трепетом подходим и к нашему тесту, и к героям, поэтому история и получается эмоционально заряженной.

Работа над героями, как и над новым продуктом, была основательной. Изначально дизайнеры сделали более 30 скетчей будущего Пышкина и его кота. Позже в выбранной стилистике были нарисованы 10 вариантов героев. Один из них и был принят в качестве «лица» всей линейки.

С каждым новым продуктом герой и его верный кот будут попадать в новые интересные ситуации. А у потребителей будет возможность не только пробовать вкусные новинки от производителя, но и следить за приключениями пекаря.

Сейчас Пышкин и кот «пекут» слоеное дрожжевое и пресное тесто, а также замороженные круассаны (пока классические, дальше будут с шоколадом и ветчиной и сыром). Купить их можно в фирменных магазинах Межениновской птицефабрики. Упаковка теста стоит 60 рублей, круассаны — 52 (за 3 больших в пачке). В августе–сентябре новые герои попадут на прилавки всех сетевых магазинов Томска.

Подробную информацию о тесте «А.С. Пышкин» и других продуктах от Межениновской птицефабрики Вы найдете в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники».

Фото: Межениновская птицефабрика

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