«Не влезай, убьет» и еще 24 способа привлечь внимание

9 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Где вход в убежище? Почему не включать? На что рассчитывает партия и что делать, если хочешь помочь?

На эти и другие вопросы у каждого завода с историей есть свой ответ, написанный крупными и четкими буквами. Его сотрудники отвечают на железную прямоту теплыми человеческими эмоциями, украшая свои рабочие места картинками: кто с котятами и щенками, а кто и с В.И. Лениным.

Мы собрали для вас 25 табличек, плакатов, лозунгов и пиктограмм с Томского электротехнического завода. Одни сохранились здесь с советских времен, другие появились совсем недавно, но все они передают дух места, в котором живут.

Фото: Владимир Дударев

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