Городские детали: самый старый станок на томском электротехническом заводе

7 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Самый старый станок попал на томский электротехнический завод из Англии еще до войны. И он до сих пор работает!

Горизонтально-протяжной станок предназначен для обработки металлических изделий с помощью специального инструмента — протяжки. Это стержень с насечками, который мы видим в середине станка: на него надевается деталь, протяжка двигается и формирует ее профиль изнутри.

На корпусе станка хорошо видно наименование производителя: Kendall & Gent Ltd. «1920» на корпусе означает не год изготовления станка, как думают многие на заводе, а является частью названия фирмы. Информацию об этом нам уточнили в компании-производителе оборудования.

Компания была создана в 1847 году чертежником Джорджем Кендаллом и слесарем Уильямом Гентом — совместно они открыли в Манчестере бизнес по производству газовых горелок. Предприниматели обзавелись помещением прямо в центре города, недалеко от вокзала. Дело процветало, и уже в 1857 году в Манчестерском справочнике Kendall & Gent Ltd оказались упомянуты как производители инженерных инструментов.

Старинные станки этой фирмы есть в коллекции Манчестерского музея науки и техники. А сама фирма Kendall & Gent до сих пор существует, выпускает заводское оборудование, а также с удовольствием скупает старые станки или принимает их на реставрацию.

Мы написали в компанию Kendall & Gent с просьбой помочь в определении возраста станка, но, к сожалению, там этого сделать не смогли.

Apologies but we have no idea what this machine is. My dad bought the company in 1992 but we only acquired the threading machine section. The other machinery had stopped being built in the 1960's. I’ve asked him but neither of us have seen anything like this before. Sorry we cant help more. Прошу прощения, но мы не знаем, что это за машина. Мой отец купил компанию в 1992 году, но мы приобрели только производство резьбонарезных станков. Другую технику перестали делать в 1960-х годах. Я спросил его, но никто из нас не видел ничего подобного.

Не оставляет сомнений, что старый станок прибыл в Томск в годы войны вместе с другим оборудованием Электромоторного завода им. Лепсе Наркомата тяжелой промышленности СССР (ранее — «Мосэлектропром № 1»). Именно тогда, в марте 1942 года, и заработал Томский электротехнический завод.

Подробнее о истории становления завода, а также много старых и современных фотографий — в нашей публикации из серии «75 лет томской промышленности».

Текст: Елена Фаткулина, Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев

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