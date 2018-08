Городские детали: самый старый станок на томском электротехническом заводе

Apologies but we have no idea what this machine is. My dad bought the company in 1992 but we only acquired the threading machine section. The other machinery had stopped being built in the 1960's. I’ve asked him but neither of us have seen anything like this before. Sorry we cant help more.

Прошу прощения, но мы не знаем, что это за машина. Мой отец купил компанию в 1992 году, но мы приобрели только производство резьбонарезных станков. Другую технику перестали делать в 1960-х годах. Я спросил его, но никто из нас не видел ничего подобного.