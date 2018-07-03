Городские детали:

старинный камин ректорской квартиры

3 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Помните, мы писали, что в «физическом» корпусе Политеха, расположенном на углу проспекта Ленина и улицы Усова, продавалась профессорская квартира?

Судя по фотографиям, там сохранилась старая лепнина, паркет и даже камин. К сожалению, с владельцами нам не удалось связаться, зато мы побывали в квартире, в которой раньше проживали все директора и ректоры вуза. Точнее, в тех помещениях, которые раньше были квартирой.

В очередном выпуске «Городских деталей» рассказываем, что сегодня напоминает о том, что в учебных лабораториях и лекционных залах были жилые комнаты.

Ректорская квартира

Фото: Вероника Белецкая

Еще на этапе проектирования учебных корпусов первый директор Томского технологического института и председатель строительного комитета Ефим Зубашев позаботился о том, чтобы в зданиях были предусмотрены квартиры для профессоров вуза.

Согласно проекту архитектора Роберта Марфельда, в «физическом» корпусе одна профессорская квартира занимала целый этаж жилого флигеля. Поэтому изначально их было всего три, по одной на каждом этаже. Попасть в квартиру можно было несколькими способами — через парадный вход со стороны нынешней улицы Усова или со двора через так называемый, черный ход. Из парадного подъезда профессора могли также пройти прямиком в учебные помещения вуза. Сейчас эти проходы замурованы, от них не осталось и следа.

Изначально повелось, что квартиру на первом этаже жилого флигеля занимали руководители вуза. Зубашев, первый директор института, стал и первым жильцом этой квартиры вместе со своей семьей.

1. Ефим Зубашев с семьей. 2) План 2-го этажа здания физического корпуса из книги «Томский технологический институт за 25 лет» Фото: 1) портал ТПУ, 2) библиотека им. Пушкина

В советское время в период жилищного уплотнения квартиры были поделены. Так в жилом флигеле вместо трех квартир стало девять. Часть из них была продана после приватизации, в остальных и сегодня проживают потомки профессорских династий вуза.

Последним руководителем университета, занимавшим ректорскую квартиру, был Иван Каляцкий. Иван Иванович возглавлял вуз с 1970 по 1981 годы. После его смерти в 2005 году квартира сохранилась за супругой профессора Галиной и его дочерью Людмилой.

Около четырех лет назад Томский политехнический университет выкупил эту квартиру. Сегодня в некогда жилых комнатах располагаются лаборатории, лекционные аудитории и служебные площади отделения экспериментальной физики — всего восемь помещений.

Приметы прошлого

Фото: Вероника Белецкая

На стене возле кабинета руководителя отделения можно увидеть решетку, к которой присоединена цепочка с гирькой на конце. Если потянуть цепочку, то за решеткой повернутся металлические пластины. Это система вентиляции, которая была предусмотрена в квартирах.

В самом кабинете такие решетки тоже сохранились, здесь их три. Расположены они на разных уровнях, возможно, использовались они не только для вентиляции, но и для того, чтобы по комнате быстрее расходился теплый воздух от камина.

Фото: Вероника Белецкая

Камин, кстати, тоже сохранился. Тот самый, который был изначально предусмотрен во время строительства.

Сам камин выполнен из кирпича, лицевая его часть оформлена декоративными керамическими элементами. Установлен он на специальном подиуме, который выполнен из огнеупорного материала для того, чтобы избежать возгорания пола.

Фасад металлического зольника украшен декором. Даже сейчас, несмотря на годы, ящик спокойно можно вынуть. У камина в квартире, выставленной на продажу, имеется металлическая дверца, чтобы защитить комнату от искр и открытого огня. У камина из ректорской квартиры использовался защитный экран, выполненный из металла и украшенный декоративными элементами. При необходимости его можно было убрать, потянув за кованую ручку. Он с легкостью снимается и сегодня.

Фото: Вероника Белецкая

Еще одним предметом истории, перешедшим по «наследству» от прежних хозяев, стали встроенные шкафы, где сейчас расположились книги и документы. Конечно, им не сто лет, но, судя по неровному стеклу и старым деревянным дверцам, лет за 50 точно. По словам работников вуза, у прежних хозяев в этой комнате был кабинет и библиотека.

Проходя мимо аудиторий, в конце коридора вы упретесь в двери запасного выхода. Сейчас они закрыты, а прямо за ними находится подъезд жилого флигеля. Раньше он был тем самым черным ходом, сегодня остался единственной возможностью попасть в профессорские квартиры.

Обитатели «элитки»

Одним из жильцов «физического» корпуса был известный во всем мире ученый, профессор Борис Вейнберг. Он вместе со своей женой и тремя маленькими сыновьями переехал из Петербурга в Томск летом 1909 года, здесь они и прожили до 1924 года с двухлетним перерывом, связанным с командировкой в Америку.

1) Б.П. Вейнберг 2) Семья Вейнбергов Фото: из семейного архива

По воспоминаниям современников Борис Петрович отличался гостеприимством и хлебосольством, и в томской квартире Вейнбергов постоянно было много гостей, в том числе бывал там и Григорий Николаевич Потанин.

Г.И. Потанин в гостях у Вейнбергов Фото: из семейного архива

Примерно раз в месяц устраивались приемы, на которых бывали многие известные в Сибири люди: художник Григорий Чорос-Гуркин, ученый и поэт Петр Драверт, писатель Шишков и многие коллеги по Технологическому институту и университету.

Вот как описывается один из таких приемов в томской газете:

Собираются с трех часов и, начав обед вприкуску с бесчисленными остротами и каламбурами хозяина, гости вовлекаются в оживленный разговор и дружный смех. Нередко устраиваются экстренные конкурсы на заданные хозяином смешные темы, экспромты или шутки; тот, кто лучше рассмешит публику, награждается премией в виде лучшей груши, ананаса, персика или «поцелуя в кредит» какой-либо вспыхнувшей присутствующей дамы. Но тот час после обеда гости дружной гурьбой проходят в обширный массивно обставленный кабинет профессора, и там в мягких коврах тонут смех и оживление, и начинается литературный вечер. Чаще всего читает в последнее время Вячеслав Шишков, вообще входящий в Томске в моду...

Вероятнее всего, один из таких приемов проходил вскоре после организованного Вейнбергом наблюдения кометы Галлея. На приеме присутствовали Шишков и Драверт. В № 111 газеты «Молодой ленинец» от 18 сентября 1973 года приводились воспоминания об этой встрече от лица профессора Николая Урванцева.

»… В 1910 году в Томске была паника. Все считали, что Земля столкнется с кометой Галлея, и будет конец света. Наконец наступил день ее прохождения, и, конечно, ничего не случилось. Борис Петрович устроил тщательные наблюдения за прохождением кометы и долгие часы сидел за приборами на крыше физического корпуса. Приехавший вскоре после этого из Омска Драверт за чаем мгновенно сочинил по этому поводу стишок:

Для науки себя не жалея

В смелой мысли Россию спасти

Отклонил я комету Галлея

От ее рокового пути».

Статья в газете «Молодой ленинец» Газета «Молодой ленинец» № 111 от 18.09.1973

Профессор и заведующий кафедрой минералогии Омского сельскохозяйственного института Петр Драверт был одним из лучших друзей Бориса Петровича. Он часто бывал в томской квартире ученого. Друзья с удовольствием участвовали в любительских спектаклях. По идее Вейнберга Драверт написал пьесу «Три открытия», в которой высмеивались нравы, царящие в томских муниципальных учреждениях того времени.

В одну из жилых квартир нам все же удалось попасть, правда она находится не в физическом, а в соседнем химическом корпусе. Ее нынешние обитатели — дочь и внучка профессора Степана Степановича Сулакшина. Но об этом в другой статье.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Вероника Белецкая, архивы

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