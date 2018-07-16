10 самых интересных томских летних веранд 2018 года

16 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

АВТОР Мария Симонова

Лето в Томске такое короткое и такое долгожданное, что хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В город возвращается мода на летние заведения.

Примитивные пластиковые столики под зонтиками из 90-х годов сменили основательные, уютные веранды. Мы выбрали 10 самых привлекательных и новых вариантов летних вариантов.

The Reeky Stone (ул. Бакунина, 26)

Фото: Анастасия Плотникова

С этой веранды, пожалуй, открывается самый красивый ретро-вид на город. Она через дорогу от Воскресенской церкви. В этом году веранду застеклили, и, хотя половина окон все время открыта, до заката за столиками, которые находятся не в тени, очень жарко. Зато мягкие диванчики и есть розетки.

Веранда просторная, но пользуется заметной популярностью, так что в пятницу и субботу столик лучше бронировать заранее. Из-за аншлагов нужно готовиться к тому, что заказ придется подождать — даже пиво приносят далеко не сразу. Еще нас удивило, что на просьбу подруги сделать блюдо без грибов ей ответили: «Конечно!». А потом подали его с грибами, уточнив: «Мы подумали и решили все-таки добавить немного грибов».

Еще на веранде The Reeky Stone есть живая музыка и трансляции футбольных игр. Перед ними столики точно нужно бронировать за несколько дней.

«Антрекот» (ул. Трифонова, 22б)

Фото: Анастасия Плотникова

Здесь красивых видов ждать не приходится, кругом парковки, зато спокойно. Веранда с навесом и шторками. Есть столики на двоих и для компаний побольше. Мебель деревянная.

«Антрекот» запомнился нам отзывчивым официантом — сам постоянно предлагал принести лед. А еще цифра в чеке оказалась ниже, чем была в меню. Попали на акцию. Какими-то особыми выдающимися приметами веранда не обладает, но симпатичная.

«Сибирь» (пр. Ленина, 91)

Фото: Анастасия Плотникова

Одна из самых классических и симпатичных летних веранд в европейском стиле, находящаяся в самом центре города. Плетеная мебель, маленькие лампы на столах, горшки с цветами. Не застекленная. Но при этом есть розетки, так что можно заряжать телефоны. С этой веранды удобно наблюдать за проспектом Ленина и променадом от Ленина до Гагарина. Место людное и не тихое.

Кухня на веранде для гурманов, и цены соответствующие. Здесь можно отведать горячий сулугуни с трюфельным медом, аньолотти с олениной, утиное филе с яблочным пюре и чили-мармеладом. Впрочем, пиво по обычным для Томска ценам и кофе со льдом (если попросить холодный вариант этого напитка) в «Сибири» тоже найдется.

«Сибирская трапеза» (ул. Карла Маркса, 20а)

Фото: Анастасия Плотникова

Если дверь в заведение окажется запертой, не верьте, не разворачивайтесь и не спешите прочь. Просто нужно пройти прямо во двор, тогда слева окажется летняя веранда. Она очень просторная и выглядит колоритно — оформлена в духе домика охотника. Медвежья шкура на стене, чучела зверей…

Вечерами на веранде живая музыка и пение. Можно посмотреть футбол, но не тем, кто болеет всерьез — в заведении всего один телевизор, и он не очень большой.

RE: BRO мясо & бургеры, Varka (пр. Ленина, 77а)

Фото: Анастасия Плотникова

Пожалуй, самый уютный томский «летник». Он расположен во дворе, где соседствуют эти заведения. С одной стороны, кафе в самом центре города, с другой — не на виду и немного вдали от суеты. Столиков много, они под зонтиками. Удобно, что кафе разных направлений — в «Варке» можно взять кофе, в «Ре: Бро» лимонады, морсы, бургеры и другую еду. Можно даже в одном месте заказать напиток, а в другом попросить лед к нему.

Правда, веранда закрывается вместе с «Ре: Бро», а бар остается работать. Но тем, кому хочется выпить стаканчик чего-то крафтового теплой летней ночью на свежем воздухе, остается лавка. Она во дворе тоже есть.

«Рыба Рис» и «Багет Омлет» (пр. Ленина, 55)

Фото: Анастасия Плотникова

Веранды-соседи. В каждой есть места под навесом и просто на улице. В «Багете Омлете» белые симпатичные столы с лавками, поэтому уютнее. В «Рыбе Рисе» отдельные столики и стулья. Еще одно различие в освещении — в «Багете Омлете» лампы над каждым столом, в «Рыбе Рисе» гирлянды на потолке. Но главное — «Багет Омлет» закрывается уже в 22 часа, а кухня не работает с 21. Так что вечером, когда в Томске темнеет и, наконец, становится прохладнее, посидеть получится только в «Рыбе Рисе»

Govor Bar (пр. Комсомольский, 54)

Фото: Анастасия Плотникова

Скромная веранда с максимально лаконичным интерьером. Просто столы и лавки. Вечером над ними зажигают лампы без абажуров. Веранда открытая, никаких стекол. Пара столиков вообще без крыши, остальные под навесом. Иногда мимо шумно проезжает трамвай. Когда мы зашли на эту веранду выпить лимонаду, то нас встретили очень внимательно — когда стало холодать, тут же принесли пледы, спросили, не хотим ли мы спуститься вниз, в сам бар. Вообще официантка очень часто приходила к нам с вопросом, не нужно ли нам чего.

На веранде Govora есть большой экран, здесь показывают игры Чемпионата мира. В заведении почти постоянно скидки на фирменное пиво.

«Цех № 10» (проезд Вершинина, 10/2)

Фото: Анастасия Плотникова

Самая труднодоступная веранда в плане местоположения. Спонтанно посреди прогулки по центру города сюда вряд ли заглянешь. Красивых видов тоже нет, рядом старые гаражи. Зато веранда на втором этаже. Мебель мягкая, жизнерадостных летних цветов, есть отдельный вход с улицы.

«Йохан Пивохан» (ул. Нахимова 8б)

Фото: Анастасия Плотникова

Одна из самых шумных, людных и масштабных томских веранд. Большое пространство под крышей, застекленное, с вентиляторами, окружено более открытыми балконами, выходящими и на улицу Нахимова, и во двор. Столик лучше бронировать заранее, иначе вечером накануне выходных вряд ли удастся найти место. На этой веранде громкая музыка и есть возможность потанцевать.

В «Йохане Пивохане» показывают футбольные матчи, но бронировать место не очень удобно, поскольку надо непременно приехать лично, выбрать стол и внести предоплату.

«Река 827» (пер. Кооперативный, 2)

Фото: https://vk.com/reka827

Одна из самых уточнённых томских веранд. Застекленная, с видом на Томь, от солнца можно защититься шторами. Удобен отдельный вход с набережной. Также можно посидеть в баре на улице, и даже расположиться в пляжном шезлонге на свежем воздухе.

На веранде есть красивый фон для фото — столик с букетами цветов и разными стильными вещицами.

Фото: Анастасия Плотникова, «Река 827»

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