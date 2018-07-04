На картине. 17 видов Каменного и Думского моста
Каменный мост — сам по себе произведение искусства. Неудивительно, что он уже сто лет вдохновляет томских художников.
Сегодня в нашей подборке — 17 живописных и графических произведений с видами Каменного моста и его предшественника.
До каменного на том же месте находился деревянный мост, который был построен по проекту Г. С. Батенькова в 1819 году и тоже успел стать героем многих картин. За этим мостом закрепилось название Думского.
Американский художник Джордж Фрост путешествовал по Сибири вместе с журналистом и исследователем Джорджом Кеннаном и сделал рисунок моста, на основе которого была создана гравюра, опубликованная в журнале «The Century illustrated monthly magazine».
Павел Пясецкий на протяжении 10 лет по заказу Комитета Сибирской железной дороги и императора Николая II создавал панораму возведения Транссибирской магистрали. Он зарисовывал процесс строительства железной дороги, станции, разъезды, мосты и улицы городов. Попал на одну из его панорам и Думский мост.
Знакомый нам Каменный мост был построен в 1915–1916 годах строительной фирмой «Любинский и Векер», а архитектор Константин Лыгин осуществил его архитектурное оформление.
Известно, что Каменный мост возводили даже в ночное время, а для ускорения работ привлекали военнопленных австрийцев и чехов. Во время Великой Отечественной войны по мосту проходила железная дорога к ТЭЦ-1, по которой доставляли уголь. В 1950 году через Каменный мост проложили трамвайные пути, соединившие вокзал "Томск II" и пл. Батенькова.
Сегодня «Лыгинский» мост является украшением исторического центра Томска. Серый, выполненный из железобетона, он благодаря художественному оформлению выглядит очень изящно. Четыре ростральные колонны, декорированные в виде носов кораблей с головами фантастических животных, изящные фонарные столбы. Во всем декоративном оформлении заметно влияние эклектики, модерна и неоклассицизма. Многие отмечают сходство с мостами Санкт-Петербурга.