На картине. 17 видов Каменного и Думского моста

4 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Кнэхт. На Розочке. 2012

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Каменный мост — сам по себе произведение искусства. Неудивительно, что он уже сто лет вдохновляет томских художников.

Сегодня в нашей подборке — 17 живописных и графических произведений с видами Каменного моста и его предшественника.

До каменного на том же месте находился деревянный мост, который был построен по проекту Г. С. Батенькова в 1819 году и тоже успел стать героем многих картин. За этим мостом закрепилось название Думского.

Юлий Флек. Благовещенская церковь. Ратуша и городская дума в Томске. 1868 Научная библиотека ТГУ

Американский художник Джордж Фрост путешествовал по Сибири вместе с журналистом и исследователем Джорджом Кеннаном и сделал рисунок моста, на основе которого была создана гравюра, опубликованная в журнале «The Century illustrated monthly magazine».

1( Джордж Фрост. 1885 2) Джордж Фрост «Рыночная площадь в Томске». Гравюра в журнале «The Century illustrated monthly magazine». Май — октябрь, 1888

Павел Кошаров. Набережная р. Ушайки. Вид на юг от Думского моста. 1860-1880

Павел Пясецкий на протяжении 10 лет по заказу Комитета Сибирской железной дороги и императора Николая II создавал панораму возведения Транссибирской магистрали. Он зарисовывал процесс строительства железной дороги, станции, разъезды, мосты и улицы городов. Попал на одну из его панорам и Думский мост.

Павел Пясецкий. Томск. Фрагмент панорамы «Виды Транссибирской магистрали» 1894-1903. Государственный Эрмитаж

Знакомый нам Каменный мост был построен в 1915–1916 годах строительной фирмой «Любинский и Векер», а архитектор Константин Лыгин осуществил его архитектурное оформление.

Мост через Ушайку. Проект Константина Лыгина. 1914 Томский областной краеведческий музей

Известно, что Каменный мост возводили даже в ночное время, а для ускорения работ привлекали военнопленных австрийцев и чехов. Во время Великой Отечественной войны по мосту проходила железная дорога к ТЭЦ-1, по которой доставляли уголь. В 1950 году через Каменный мост проложили трамвайные пути, соединившие вокзал "Томск II" и пл. Батенькова.

Сегодня «Лыгинский» мост является украшением исторического центра Томска. Серый, выполненный из железобетона, он благодаря художественному оформлению выглядит очень изящно. Четыре ростральные колонны, декорированные в виде носов кораблей с головами фантастических животных, изящные фонарные столбы. Во всем декоративном оформлении заметно влияние эклектики, модерна и неоклассицизма. Многие отмечают сходство с мостами Санкт-Петербурга.

Обложки Альманаха за 1946 и 1948

Вадим Дорофеев. Портрет Г.Г. Карташовой. 1980 Томский областной художественный музей

Александр Кнэхт. Мост. 2004

Александр Кнэхт. Ура! Томскому трамваю — 60! 2007

Юлия Васильченко. Осень на Каменном мосту. 2007

Лукия Мурина. Каменный мост. 2010

Сергей Авдеев. Мост через Ушайку. 2015

Николай Исаев. Каменный мост. 2016

Николай Исаев. Каменный мост. 2017

Ксения Классен. На каменном мосту. 2018

Борис Перцев. Каменный мост. 2018

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