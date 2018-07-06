Фотофонд. Где и как купались томичи в прошлом веке?

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Летний день. Гуськом. Басандайка. Фото В.А. Кондратьева. Из фондовТОКМ

Спецпроект Фотофонд

7 июля — день Ивана Купала, который в Томске и в Сибири вообще является традиционной датой начала летних купаний.

А в середине июля на городских пляжах и в загородных детских лагерях проходили веселые праздники Нептуна — когда все наряжались в смешные костюмы, обливались, плескались в воде. Жаль, продолжается купальный сезон в нашем климате недолго. Считается, что со 2 августа, в день Ильи Пророка, лезть в воду уже нельзя — она становится слишком холодной.

Где и как купались, катались на лодках и рыбачили томичи в прошлом — смотрите в новой подборке «Фотофонда».

Фото купаний в Томске начала ХХ века найти не удалось. Зато на стереопарах (это два снимка, снятые с расстоянием около 5 см, которые просматривали с помощью специального аппарата стереоскопа, чтобы увидеть объемное изображение) видно, что томичи и тогда любили гулять у берега, кататься на прогулочных теплоходах и, конечно, ловить рыбу.

Вид на Томск с реки Томи Из фондов ТОКМ

Гуляние на пароходе весной Из фондов ТОКМ

Прогулка школьников в окрестностях Томска Из фондов ТОКМ

Ушайка при впадении в Томь Из фондов ТОКМ

В ХХ веке польза купаний для физического развития и закалки организма уже никем не оспаривается. В 1920-е годы создатель Областного физиотерапевтического института (ныне НИИ курортологии и физиотерапии) Яков Штамов организовал летний курорт на озере Шира, в Хакасии. Водные процедуры — важная часть оздоровительной программы доктора Штамова.

Из фондов ТОКМ

Купальщики на оз. Шира 1928 г. Из фондов ТОКМ

Пионерский лагерь на оз. Шира. 1929 г. Из фондов ТОКМ

Спортплощадка курорта оз. Шира Из фондов ТОКМ

В коллекции негативов об эвакогоспитале № 1231, который работал в Томске с 1941 по 1945 год, удалось найти снимок купающихся девушек.

Из коллекции негативов об эвакогоспитале № 1231. Томск 1941–1945 гг. Из фондов ТОКМ

Еще в 50-е годы Ушайка в районе Каменного моста была вполне судоходной рекой. По ней сплавлялись на небольших лодках.

Мост через Ушайку, 1956 г. Из фондов ТОКМ

Наб. Ушайки, 1956 г. Из фондов ТОКМ

В 70-е годы летний отдых детей и взрослых у воды часто снимал известный фотограф Виктор Кондратьев.

На Потаповых лужках. Фотограф В.А. Кондратьев Из фондов ТОКМ

Юные судостроители. Фотограф В.А. Кондратьев Из фондов ТОКМ

Праздник Нептуна на пл. Южной. Фотограф В.А. Кондратьев Из фондов ТОКМ

Праздник Нептуна на пл. Южной. Фотограф В.А. Кондратьев Из фондов ТОКМ

Летний день. Гуськом. Басандайка. Фото В.А. Кондратьева Из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Катерина Кайгородова

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