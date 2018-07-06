Фотофонд. Где и как купались томичи в прошлом веке?
7 июля — день Ивана Купала, который в Томске и в Сибири вообще является традиционной датой начала летних купаний.
А в середине июля на городских пляжах и в загородных детских лагерях проходили веселые праздники Нептуна — когда все наряжались в смешные костюмы, обливались, плескались в воде. Жаль, продолжается купальный сезон в нашем климате недолго. Считается, что со 2 августа, в день Ильи Пророка, лезть в воду уже нельзя — она становится слишком холодной.
Где и как купались, катались на лодках и рыбачили томичи в прошлом — смотрите в новой подборке «Фотофонда».
Фото купаний в Томске начала ХХ века найти не удалось. Зато на стереопарах (это два снимка, снятые с расстоянием около 5 см, которые просматривали с помощью специального аппарата стереоскопа, чтобы увидеть объемное изображение) видно, что томичи и тогда любили гулять у берега, кататься на прогулочных теплоходах и, конечно, ловить рыбу.
В ХХ веке польза купаний для физического развития и закалки организма уже никем не оспаривается. В 1920-е годы создатель Областного физиотерапевтического института (ныне НИИ курортологии и физиотерапии) Яков Штамов организовал летний курорт на озере Шира, в Хакасии. Водные процедуры — важная часть оздоровительной программы доктора Штамова.
В коллекции негативов об эвакогоспитале № 1231, который работал в Томске с 1941 по 1945 год, удалось найти снимок купающихся девушек.
Еще в 50-е годы Ушайка в районе Каменного моста была вполне судоходной рекой. По ней сплавлялись на небольших лодках.
В 70-е годы летний отдых детей и взрослых у воды часто снимал известный фотограф Виктор Кондратьев.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.
Текст: Катерина Кайгородова