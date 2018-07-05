Что стало с первыми томскими домами, которые передали инвесторам «за рубль»

5 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Утром в среду мэр Томска Иван Кляйн провел объезд строительных площадок программы «Дом за рубль». Мы воспользовались возможностью «проведать» деревянные дома, присоединились к обходу и записали самое главное.

С 2016 года заключено 15 договоров аренды по программе «Дом за рубль». В 2018 году в аренду передали пять объектов деревянного зодчества. В сегодняшнем объезде мэр посетил три.

Дом на Гоголя, 25

Первым в списке оказался дом на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Гоголя. Здесь работы ведут с сентября 2017 года. Во дворе отчетливо пахнет свежим деревом, к бытовке прислонен номерной знак — Гоголя, 25. В другом углу аккуратно составлены деревянные, побитые временем и пожаром, наличники — их сняли с оригинального дома.

По словам одного из арендаторов, Алексея, по предварительным оценкам восстановление объекта обойдется им с деловым партнером в сумму около 20 миллионов рублей. За дело они взялись потому, что здание в центре города, а значит, его можно капитализировать. Да и просто интересно было попробовать свои силы. Площадь здания из цоколя и двух этажей — 475 кв. метров. Арендаторы пока не решили, что точно разместится в обновленном здании. Сейчас они заканчивают работы на фасадах, а через 2-3 недели перейдут на внутреннюю отделку. К сожалению, пожар и три года простоя без консервации сильно повредили дом. Первое техзадание готовили с учетом демонтажа строения.

Но когда эксперты обследовали дом, то поняли, что в демонтаже необходимости нет — 80% материалов сохранились. В итоге удалось сохранить основной сруб из бревен и более позднюю пристройку из бруса. Только наличники возвращать на место нет смысла, настолько они повреждены. Возможно, им найдут другое применение.

— Важный момент именно этого дома: он стоит на перекрестке, на видном месте. Важен психологический эффект, когда люди видят, что было до и как стало после. Мы рассчитываем, что спрос, который сегодня определенно есть на эти дома, вырастет, когда люди увидят результат трудов наших первопроходцев, — отметил председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства Никита Кирсанов.

Дом на Пушкина, 5

Самым бюджетным оказался ремонт дома на улице Пушкина, 5. Арендатор вложил в 290 кв. метров площади всего 9,5 миллионов рублей. Работы начали вести в январе 2017 года, закончить планируют этим летом. Удалось сохранить всего 20% оригинальных элементов.

Зато кроме ремонта фасадов и внутренней отделки арендатор также добился организации еще одного пожарного проезда через присоединение соседнего земельного участка. Чтобы не ждать усадки, внутри дома установили каркас, сделав таким образом стены самонесущими. Часть элементов декора — наличники, удалось сохранить при помощи соседа-архитектора, и по ним рабочие восстановили остальные.

У дома на Пушкина богатая история: здесь располагалась церковно-приходская школа, которую финансировал Кухтерин, живший по соседству. А теперь будут офисы, как и рассчитывал арендатор.

Еще один дом из программы общей площадью 640 кв. метров расположен на пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской. Сейчас там идут активные строительные работы как внутри, так и снаружи. Еще до начала работ строители нашли в фундаменте конструкции непонятного назначения.

Приглашенные эксперты из ТГАСУ предположили, что это могла быть система водоотведения. На это указывает разгрузочная арка, на которой держатся стены, и колодец глубиной 12 метров. Возможно, под аркой протекала река. Арендатор Сергей планирует оставить этот участок открытым, под специальным стеклом с подсветкой, чтобы все могли посмотреть на дренажную систему.

Дом на Кирова, 27а

Дом на проспекте Кирова, 27а принадлежит к объектам деревянного зодчества фоновой застройки. А значит, арендатор имеет право самостоятельно определять, какой процент материалов он сохранит от первоначального здания. Здесь удалось оставить 65% бревен от старого дома, а недостающие материалы взяли от других аналогичных домов.

Сергей отказался назвать точную стоимость работ, потому что они еще не закончены. Но примерно определил сумму в 17 миллионов рублей. Также он рассматривает возможность кроме самого дома восстановить небольшую пристройку, которая, судя по историческим данным, была во дворе, но ее снесли.

— Хотелось бы конечно каждый год по 12 объектов передавать в аренду частным лицам. Мне кажется, главная причина медленного движения программы — недоверие со стороны бизнеса. Еще одна проблема: люди не знают, что они разместят в отреставрированных объектах. Все-таки если человек берет дом в арену, он должен четко просчитать бизнес-план. В противном случае есть опасность получить долгострой. Но сегодня у нас пять объектов на выходе и десять в работе, и это я считаю неплохим результатом программы в целом. Как дальше будет ситуация развиваться, покажут торги этого года — прокомментировал Иван Кляйн результаты объезда.

Текст: Катерина Маас

Фото: пресс-служба мэрии

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