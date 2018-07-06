Еда. Рецензии. Ужин в кафе-кондитерской «Кудесы»

6 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

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АВТОР Мария Симонова

На снимках на своем сайте кондитерская «Кудесы» выглядела сказочно. Кружева, узоры и аппетитные торты.

Мы решили проверить, каким кафе окажется в жизни. Оказалось, в заведении еще и в любое время можно пообедать, торты похожи на домашние, а обстановка и правда очень выразительная.

Где: Советская, 80.

Интерьер: атмосфера русской сказки. Вход украшен резьбой по дереву. В зале большая печь, на ней «обитает» колоритная Баба Яга, стоят чугунки. На стенах витражи. На окнах белые салфетки с кружевом, плетеные корзинки с цветами. Уютно. Есть небольшая и симпатичная летняя веранда.

Меню: его нет. Только напитки и сегодняшние обеденные предложения перечислены на листах возле кассы. Еще у витрины можно посмотреть, какие в наличие салаты и торты, пирожные, десерты. За спиною у продавщицы рассмотреть на полках пироги.

Экзотических напитков в «Кудесах» не замечено. Есть чай (от 18 рублей пакетированный, за 75 листовой в чайниках, какие варианты в наличии, надо спрашивать, нам рекомендовали душицу со зверобоем), кофе (растворимый за 20, основные варианты натурального от 50 рублей). Также представлены вода, сок, компот, ягодный напиток (от 20 рублей). Правда, напиток и компот готовят по очереди, так что в наличии есть что-то одно.

Обеденные предложения действуют до закрытия кафе (правда, закрывается оно уже в 19:00). Варианты классические для обеденного меню. Супы от 55 рублей, почти все варианты горячего за 95 рублей, гарниры от 25 рублей.

Салаты отдельно представлены на витрине, от 49 рублей.

Пироги с традиционными начинками, стоят от 16 рублей.

Сладости от 35 рублей. Есть классические пирожные вроде картошки или трубочек со взбитыми сливками и несколько (не то что бы много) вариантов авторских тортов (от 49 рублей за 100 граммов). Из легких десертов - брусничное желе (49 рублей).

Еда: мы пришли в душный, жаркий день и поэтому выбирали более-менее летние блюда. Заказали окрошку, салат «Рубин». Но и без местных тортов, конечно, тоже не обошлись. Присмотрели «Абрикосовый», к нему заказали капучино, а потом еще и отведали брусничного желе.

Всю еду выдали быстро. Порция окрошки (69 рублей) оказалась очень солидная, словно не обеденная. В нее щедро добавили сметаны, также как и картошки, и колбасы. Овощей было поменьше. Блюдо получилось скорее сытным, чем летним, но в целом вкусно.

В салате «Рубин» (59 рублей) доминировал вкус вареной свеклы в сочетании с маринованными помидорами и перцем. То, что овощи не свежие, а консервированные, нас летом несколько удивило. Но по вкусу салат любопытный.

Капучино (60 рублей) произвел очень приятное впечатление. Мягкий, ароматный, без каких-то особых вкусовых нот. Классический кофе с молочной пенкой.

Торт Абрикосовый (55 рублей за 100 граммов) оказался очень свежим, сосметанно-абрикосовым кремом. Абрикосовый вкус очень ощущался. Тесто было нежным и рассыпчатым. Торт сладкий, но без приторности. По-хорошему похож на домашний торт.

Брусничное желе (49 рублей) было легким — вкус брусники мог бы быть и понасыщеннее.

Счет: 310 рублей за салат, суп, кофе, торт и желе.

Итого: очень приятное впечатление. Цены как в простых столовых, но вкуснее, уютная колоритная обстановка, есть авторские торты, приятный кофе. Небольшая летняя веранда тоже плюс. Минус для нас один — кафе работает до 19:00, и успеть туда в будний день непросто.

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