Афиша Томска. Выходные: 7 и 8 июля 2018 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.
Премьера спектакля «Дети и эти»
В основе спектакля — книга Григория Остера «Дети и эти». Один из самых любимых и ироничных современных российских писателей в своих рассказах «поменял» ребят и их родителей местами. Дети у него взрослые, а старшее поколение ведет себя по-ребячески… Такой «перевертыш» — возможность для всей семьи посмотреть на себя со стороны и по-новому отнестись к привычным ситуациям.
Когда и где: 5 — 7 июля в ТЮЗе
Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей
Аудитория: 6+
Фестиваль этнической музыки «Аманифест»
На фестивале выступят лучшие музыкальные коллективы Томска с музыкой Ирландии, Латинской Америки, Индии, Балкан, средневековой Европы и древней Руси.
Томичей ждут интерактивные мастер-классы от профессиональных танцоров и музыкантов, а также выставка мастеров, откуда каждый уйдет с сувениром по душе.
Когда и где: 7 и 21 июля на Белом озере
Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Вечеринка «Китч»
6 диджеев, которые за один вечер проведут экскурсию по музыкальным срезам последних десятилетий: начиная группой Тату и Краски, заканчивая габбой и illbient’ом.
Аудиовизуальное шоу и поп-арт инсталляции соседствуют с диджитал-инсталляциями.
Когда и где: 7 июля на Фрунзе, 240а, ст.14
Время и стоимость билетов: 22.00, 250 рублей
Аудитория: 18+
Русалочьи вечера
Гостям предложат сплести венок из полевых трав, погадать на чае, рунах, свече, наперстках и даже пуговицах, попробовать овсяный кисель и копорский чай за самоваром, а сделать также своими руками оберег.
Кроме того, томичи увидят шуточный обряд бракосочетания по славянским традициям.
Когда и где: 7 и 8 июля в Музее истории Томска
Время и стоимость билетов: 17.00 — 21.00, 300 рублей
Аудитория: 6+
Сказка «Пойди туда — не знаю куда»
Музыкальная сказка «Пойди туда — не знаю куда» — история о том, как Андрей-стрелец удалой молодец отправляется в лес на охоту и спасает там птицу, но не простую, а чудо-горлицу. Тут-то и начнутся волшебные приключения, которые никого не разочаруют.
Когда и где: 8 июля в БКЗ Томской филармонии
Время и стоимость билетов: 12.00, 300 рублей
Аудитория: 6+
Праздник Ивана Купалы
Будем обливаться, плести венки, играть и вовсю веселиться!
Когда и где: 7 июля на Воскресенской горе
Время и стоимость билетов: 12.00 — 15.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Праздник Ивана Купалы
В программе мероприятия: выступление водолазов и профессиональных спасателей, игры для всей семьи, конкурсы и подарки, а также обливания из водных пистолетов. Гости праздника могут прийти со своим средствами для обливания. Участие в мероприятии бесплатное. Самых активных ждут призы.
Когда и где: 7 июля на Семейкином острове
Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Фантастика «Человек-муравей и Оса»
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.
В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Джуди Грир, Майкл Пенья, Лоренс Фишбёрн, Эбби Райдер Фортсон
Когда и где: С 5 июля в «Киномаксе», Faкел, Kinopolis и Goodwin Cinema
Аудитория: 16+
Выставка «Доисторические насекомые в янтаре»
Здесь вы увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад.
Когда и где: до 2 сентября в краеведческом музее
Стоимость билетов: 150 — 200 рублей
Аудитория: 6+
Трансляция матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу
Играют команды России и Хорватии.
Когда и где: в ночь с 7 июля на 8 на нижней террасе Лагерного сада
Время и стоимость билетов: 01.00, вход свободный
Аудитория: 16+