Афиша Томска. Выходные: 7 и 8 июля 2018 года

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2018 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Премьера спектакля «Дети и эти»

В основе спектакля — книга Григория Остера «Дети и эти». Один из самых любимых и ироничных современных российских писателей в своих рассказах «поменял» ребят и их родителей местами. Дети у него взрослые, а старшее поколение ведет себя по-ребячески… Такой «перевертыш» — возможность для всей семьи посмотреть на себя со стороны и по-новому отнестись к привычным ситуациям.

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Когда и где: 5 — 7 июля в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Фестиваль этнической музыки «Аманифест»

На фестивале выступят лучшие музыкальные коллективы Томска с музыкой Ирландии, Латинской Америки, Индии, Балкан, средневековой Европы и древней Руси.

Томичей ждут интерактивные мастер-классы от профессиональных танцоров и музыкантов, а также выставка мастеров, откуда каждый уйдет с сувениром по душе.

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Когда и где: 7 и 21 июля на Белом озере

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Вечеринка «Китч»

6 диджеев, которые за один вечер проведут экскурсию по музыкальным срезам последних десятилетий: начиная группой Тату и Краски, заканчивая габбой и illbient’ом.

Аудиовизуальное шоу и поп-арт инсталляции соседствуют с диджитал-инсталляциями.

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Когда и где: 7 июля на Фрунзе, 240а, ст.14

Время и стоимость билетов: 22.00, 250 рублей

Аудитория: 18+

Русалочьи вечера

Гостям предложат сплести венок из полевых трав, погадать на чае, рунах, свече, наперстках и даже пуговицах, попробовать овсяный кисель и копорский чай за самоваром, а сделать также своими руками оберег.

Кроме того, томичи увидят шуточный обряд бракосочетания по славянским традициям.

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Когда и где: 7 и 8 июля в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 17.00 — 21.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Сказка «Пойди туда — не знаю куда»

Музыкальная сказка «Пойди туда — не знаю куда» — история о том, как Андрей-стрелец удалой молодец отправляется в лес на охоту и спасает там птицу, но не простую, а чудо-горлицу. Тут-то и начнутся волшебные приключения, которые никого не разочаруют.

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Когда и где: 8 июля в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 12.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Праздник Ивана Купалы

Будем обливаться, плести венки, играть и вовсю веселиться!

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Когда и где: 7 июля на Воскресенской горе

Время и стоимость билетов: 12.00 — 15.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Праздник Ивана Купалы

В программе мероприятия: выступление водолазов и профессиональных спасателей, игры для всей семьи, конкурсы и подарки, а также обливания из водных пистолетов. Гости праздника могут прийти со своим средствами для обливания. Участие в мероприятии бесплатное. Самых активных ждут призы.

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Когда и где: 7 июля на Семейкином острове

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фантастика «Человек-муравей и Оса»

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

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В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Ханна Джон-Кэймен, Уолтон Гоггинс, Джуди Грир, Майкл Пенья, Лоренс Фишбёрн, Эбби Райдер Фортсон

Когда и где: С 5 июля в «Киномаксе», Faкел, Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Выставка «Доисторические насекомые в янтаре»

Здесь вы увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад.

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Когда и где: до 2 сентября в краеведческом музее

Стоимость билетов: 150 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Трансляция матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу

Играют команды России и Хорватии.

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Когда и где: в ночь с 7 июля на 8 на нижней террасе Лагерного сада

Время и стоимость билетов: 01.00, вход свободный

Аудитория: 16+





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