Как не свариться в жару: 9 советов терапевта

12 июля 2018 / Томский Обзор

В Томской области сильная жара и высокий класс пожарной опасности.

Смога, к счастью, пока нет — только легкая дымка, вызванная испарением влаги и накоплением выхлопных газов. Но и палящее солнце доставляет неудобства.

Как пережить жару и задымление без вреда для здоровья, советует терапевт Ольга Иванникова.



1. Минимизируйте пребывание на улице, на открытом воздухе. В самое жаркое время — с 12–00 до 16–00 — лучше не выходить на улицу и не отпускать детей гулять.

2. Если работа требует пребывания под прямыми лучами солнца, старайтесь раз в 10-15 минут уходить в тень или кондиционируемое помещение.

3. Не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

4. Принимайте душ и как можно чаще проводите влажную уборку помещений.

5. Не курите, откажитесь от употребления алкоголя, исключите дополнительную физическую активность, так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода.

6. Если вы страдаете хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, то вам необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты.

7. Соблюдайте питьевой режим — 2-3 л. жидкости в сутки. Утолять жажду лучше щелочной минеральной водой, несладкими отварами шиповника, брусники, зеленым чаем.

8. При задымлении или высокой концентрации выхлопных газов необходимо плотно закрывать окна и двери, при этом обязательно увлажняя помещение простым способом — намочить полотенце (простынь и пр.) и повесить на окна и дверь, менять каждые 2-4 часа.

9. В случае сильного задымления рекомендуется использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или приобрести в аптеке защитные маски. Маску необходимо менять каждые 3-4 часа.

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