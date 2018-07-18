Наставники. Валентина Горбатенко: «Для синоптика одинаково важны и опыт, и интуиция»

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Она лишь волей случая не уехала на Север, более 30 лет посвятила изучению гроз и стала признанным специалистом в этой области, а теперь стремится «зажечь» метеорологией поколения студентов.

Сегодня в совместном проекте ТГУ и «Томского Обзора» «Наставники» — рассказ о заведующей кафедрой метеорологии и климатологии университета, докторе географических наук Валентине Горбатенко.

Грозовая деятельность

В Томск Валентина Горбатенко приехала в 1970-х из Чаинского района — как и многие, поступать в вуз и делать научную карьеру. В 1979-м окончила кафедру метеорологии ТГУ. Работать в высшем образовании изначально не планировала — хотела уехать в один из северных городов и заниматься научной работой. Ее там ждали, давали квартиру, даже с маленьким ребенком, который родился у нее на пятом курсе. Все решил случай.

— В дни, когда нужно было дать окончательное согласие, в Томске случился мороз за 40 градусов, — вспоминает Валентина Петровна. — Мобильных телефонов не было, из автомата дозвониться было невозможно, и я просто не смогла сказать: «Решено, мы едем». Тем более, муж к тому времени уже работал в Томске. «Соли на хвост» оказалось насыпано больше, чем я смогла поднять.

Так Валентина Горбатенко осталась в Томске. Немного поработала в госуниверситете, потом перешла в НИИ высоких напряжений при Томском политехе, где задержалась больше чем на 20 лет. Занималась Валентина Петровна с коллегами построением нормативных карт грозовой деятельности для энергосистем.

— Оказывается, молнии бьют в землю неравномерно, частота их попадания на разных участках может отличаться в три раза даже в наших сибирских условиях, — объясняет Горбатенко. — Это может быть связано и с рельефом, и с залежами полезных ископаемых, и с особенностями переноса воздушных масс. Информация о грозопоражаемости территории важна для выбора молниезащиты: где молнии бьют чаще — нужно ставить более сильную молниезащиту, где реже — можно обойтись более простой и дешевой. По заказу энергокомпаний мы строили нормативные карты и для Томской области, и для Дальнего Востока, и даже для Вьетнама. На накопившемся практическом материале я написала и кандидатскую, и докторскую диссертации.

Еще в советское время Горбатенко включилась в международную научную деятельность. Первые зарубежные гранты в то время, когда еще очень мало кто в России этим занимался, она выигрывала благодаря своему научному руководителю, профессору Альфреду Дульзону, который способствовал укреплению отношений Томска с европейскими вузами. Постепенно завоевала собственный авторитет в международном сообществе метеорологов.

При этом Валентина Петровна не теряла связь со своей родной кафедрой. И когда в 2004 году один из преподавателей уехал жить в Израиль и передал ей свой курс, она начала работать в ТГУ по совместительству. Постепенно все больше погружалась в жизнь кафедры.

В 2010 году Горбатенко выиграла конкурс на должность ее заведующей.

Облачно, возможны осадки

Валентина Петровна читает несколько учебных курсов: «Контактные и бесконтактные методы исследования атмосферы», «Атмосферное электричество», «Численные методы прогноза погоды» и другие.

Мне нравится работать со студентами. И я считаю себя неплохим лектором. Любой преподаватель, наверное, знает: когда заходишь в аудиторию и начинаешь читать лекцию — сразу видно, у кого из студентов загораются глаза, и кто пойдет за тобой. Таких студентов немного — хорошо, если 10 процентов. Но эти ребята уже во время учебы участвуют в студенческих конференциях, интересуются научной работой, делают публикации в серьезных журналах, — говорит она.

На кафедре считают, что Горбатенко умеет собирать вокруг себя заинтересованных студентов:

— Я целенаправленно хотела пойти именно к Валентине Петровне, меня привлекала ее тема — грозовая активность, — рассказывает Ольга Нечепуренко, аспирант третьего года обучения и старший лаборант. — Грозы для меня — это что-то из детства: и радость, и страх, и благоговение — все вместе. Хотелось посмотреть на них с научной точки зрения, вложить в изучение этого явления что-то свое. Кроме того, Валентина Петровна — известная в своих кругах личность, и я поняла, что рядом с ней я смогу развить себя, сделать хорошее исследование, поездить по конференциям и поучаствовать в стипендиях. Но так получилось, что Валентина Петровна уже набрала себе магистрантов. Целую неделю я ходила за ней и упрашивала, чтобы она меня взяла. И когда мне удалось этого добиться — не пожалела ни на минуту: мои ожидания оправдались на 200 процентов.

Горбатенко — требовательный преподаватель и руководитель, это признают многие ее студенты и коллеги. Но она не просто требует исполнения поставленной задачи, а помогает достичь результата. К ней можно подойти с любым вопросом — от написания статьи до участия в конференции, и как минимум, наставник задаст правильный вектор. Если необходимо — подключится сама. А главное — научит, чтобы в следующий раз обратившийся мог сделать это самостоятельно.

Big Data и синоптики

О развитии метеонаблюдений, как об одной из задач, университетские профессора в Томске говорили еще в 1910-1920-х годах. Сейчас в ТГУ в этом направлении работают две кафедры — гидрологии и метеорологии.

Отлично разбираясь в своем деле, Валентина Петровна совершенно убеждена: несмотря на то, что современная метеорология располагает огромным массивом данных, которые собирают все — от сетей наземных метеостанций до спутников, работа синоптиков не стала проще, чем у их предшественников в ХХ веке. И искусственный интеллект заменит живого специалиста еще нескоро, если когда-нибудь вообще это случится.

— Точность краткосрочных прогнозов уже очень высока: не менее 93% на ближайшие три дня, — говорит Валентина Петровна. — Причем, очень важную роль в точности прогноза играют опыт и интуиция синоптика. Численные методы прогноза с помощью компьютерных вычислений тоже имеются, но они еще очень далеки от того, чтобы выйти на передовые позиции. Особенно это заметно, когда происходит смена естественного синоптического периода — то есть погода резко меняется. Программа в этом случае ошибается почти всегда. А человек замечает неуловимые изменения, которые указывают на смену погоды, сравнивая карты за текущий и предыдущий периоды. Разговоры о том, что «через пять лет синоптики будут не нужны», впервые начались в конце 50-х годов, с появлением первых ЭВМ. Но эти «пять лет» длятся уже полвека, а спрос на специалистов-метеорологов по-прежнему превышает количество наших выпускников.

В университете как раз и готовят специалистов, которые обрабатывают погодные данные, и делают прогнозы для авиации, железнодорожного и автомобильного транспорта, МЧС, других служб и компаний.

Сказки о том, что метеорологи не умеют определять погоду, сочиняются теми, кто не знает, где нужно смотреть прогнозы и ищут их непонятно на каких сайтах. Информацию нужно искать на местных ресурсах — бесполезно ждать от, к примеру, американских сайтов, что они сделают хороший прогноз для нашей территории. Они делают хороший прогноз для своей территории, им за это платят. А для других это называется «на концах модели» — автоматическая обработка данных — и в них могут быть ошибки, — объясняет Валентина Петровна.

Редкие специалисты

Ежегодно кафедра метеорологии, как и 50 лет назад, выпускает около 20 специалистов. Спрос превышает предложение: вакансии для выпускников есть всегда — особенно для тех, кто не боится сменить место жительства. Бывшие студенты работают и в Магадане, и в Анадыре, и в более близком и понятном Новосибирске.

Сама Горбатенко, объехав многие города и страны мира, убеждена, что молодой специалист не должен бояться покинуть alma mater ради профессионального развития.

Я всегда говорю студентам, что нет хороших и нет плохих городов. Есть города, где мы родились, и есть города, где мы можем состояться. — считает Валентина Петровна.

Устраиваться продавцом, так как нет работы по специальности, лишь бы остаться в Томске — глупость несусветная, уверена она. И если уж очень хочется, можно отработать в другом месте, получить опыт и вернуться.

Многие выпускники долгие годы продолжают общаться со своими наставниками. И не только по телефону и интернету — многие, приезжая в Томск, бывают на родной кафедре и даже помогают преподавателям готовить новые поколения синоптиков.

— Кафедра дает хорошую теоретическую подготовку, но мы оторваны от живой метеорологической практики. И очень важно, когда наши выпускники проводят для студентов практические занятия, на которых рассказывают, какие методы прогноза используются сейчас в их подразделении, — объясняет Валентина Петровна. — И для нас, преподавателей, это хорошо, так как позволяет конкретизировать программу под запросы сегодняшнего дня.

Часть выпускников после получения диплома остаются работать в ТГУ, как доцент кафедры метеорологии Дарья Гребнева.

— Я с 3 курса училась у Валентины Петровны, мы были второй группой, у которой она читала лекции после перехода в университет, — рассказывает Дарья. — Я и диплом, и кандидатскую диссертацию писала под ее руководством. Причем, мне была важна не столько тема, сколько личность научного руководителя. Валентина Петровна — человек заряженный, энергичный, она знает и любит свою тему. И я постаралась попасть под ее руководство, хоть это и не сразу получилось. Когда Валентина Петровна возглавила кафедру метеорологии ТГУ, после аспирантуры я устроилась к ней. С тех пор и работаю, уже пять лет. Довольна, и хотела бы дальше развиваться в своем направлении. Планирую поступить в педагогическую магистратуру (у меня диплом специалиста), чтобы более профессионально заниматься преподавательской работой.

Среди множества конкурсов и конференций, в которых Дарье удалось поучаствовать вместе со своим научным руководителем, больше всего ей запомнились две первые зарубежные поездки:

— Первой была конференция в Италии, когда Валентина Петровна сказала: «У тебя есть два дня на грант» — мы написали его и выиграли, сами того не ожидая. Первый раз на самолете, первый раз за границу, первый доклад на английском... Мой научный руководитель оставалась в Томске, но мы все так хорошо проработали заранее, и она так поддерживала меня на расстоянии, что поездка прошла очень успешно. Запомнилась и вторая моя международная конференция, в Китае, куда мы уже ездили вместе. Там стало очевидно — Валентину Петровну хорошо знают в научном мире не только в нашей стране.

Впереди новый учебный год. На кафедру метеорологии придет новое поколение студентов. Кто-то выберет своей научной темой изучение гроз, кто-то решит отправиться делать прогнозы на дальний аэродром, кто-то — изучать погоду в Арктику. А Валентина Петровна снова станет их наставником и проводником в мир сложной и интересной науки.

Метеорология — это творческая работа, не ремесло. И это фантастически интересно!

Совместный проект ТГУ и «Томского Обзора»

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Алена Кардаш

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