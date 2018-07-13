29 за, 8 против. Томские депутаты одобрили повышение пенсионного возраста

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В четверг, 12 июля, в областной Думе прошло внеочередное заседание. Депутаты обсудили проект федерального закона о повышении пенсионного возраста, и после прений решили поддержать его.

Напомним, что в июне правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин. Проект получил одобрение 61 региона.

21-е внеочередное собрание Думы Фото: пресс-служба ЗД ТО

В четверг, 12 июля, томские законодатели после небольшого, но бурного обсуждения, выступили за проект большинство голосом — 29 депутатов, в том числе 5, которые передали свои голоса в связи с отпуском или отъездом, проголосовали за проект. И только 8 человек высказались против.

Наталья Барышникова, депутат Думы от КПРФ, однозначно выступила против повышения пенсионного возраста. Она отметила, что в проекте нет прогноза влияния повышения пенсионного возраста на рынок труда, состояние здоровья работников в отдельных отраслях, рост инвалидности среди пожилых людей. Отдельно депутат остановилась на том, что при обсуждении повышения пенсионного возраста для женщин игнорируется дополнительная нагрузка, связанная с рождением и воспитанием детей, а также участием пожилых женщин в уходе за внуками. А самое главное, в проекте нет финансово-экономического обоснования, а также прогнозов последствий принятия и реализации этих решений.

Повышение пенсионного возраста, по словам Наталья Барышниковой, может привести к росту безработицы среди молодых и пожилых граждан, а значит, росту расходов на выплату пособий по безработице, снижению стоимости рабочей силы, недостаточному росту заработной платы и сокращению поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд.

Галина Немцева, депутат от «Справедливой России», в своем выступлении также отметила, что в России падает количество рабочих мест — по прогнозам Минэкономразвития в 2019 году их будет создано всего 300 000, а вот на пенсию должны выйти 1,5 миллиона человек. Также она отметила, что из 43,5 млн российских пенсионеров только 36 млн получают пенсию по старости. Остальные получают выплаты в связи с низким качеством жизни: отсутствием своевременной профилактики профессиональных и хронических заболеваний, плохой экологией и повышенным травматизмом. Депутат отметила, что в проекте реформы закреплен действующий порядок индексации пенсий с учетом инфляции. Но он не дает гарантий повышения выплат.

Галина Немцева руководитель фракции «Справедливая Россия» Есть стародавний японский обычай «убасутэ» (в переводе с японского — отказ от старухи). Это когда престарелых родителей отправляли в лес или горы, чтобы не кормить лишние рты. Термин «убасутэ» уже давно можно применять в качестве метафоры к нашей системе здравоохранения пожилых людей. В случае принятия правительственного законопроекта это станет метафорой и пенсионной системы. Пожилые люди должны будут или умирать без средств к существованию или быть бременем для детей, которые в свою очередь могли бы вместо этого рожать и воспитывать своих детей.

Для наполнения Пенсионного фонда Галина Немцева предложила прекратить вывод капиталов за рубеж, разобраться с офшорами, навести порядок в госзакупках, перестать помогать банкам-банкротам, а самое главное — разобраться с расходами самого Пенсионного фонда. А освободившиеся деньги пустить на покрытие дефицита фонда и повышение пенсий.

Лев Пичурин, депутат от Центрального одномандатного округа, в начале выступления отметил: треть депутатского корпуса областной Думы — пенсионеры.

Лев Федорович сказал, что несмотря на улучшение качества жизни и продолжительности жизни, говорить о повышении пенсионного возраста пока рано. Прежде всего нужно решить вопрос со скрытой безработицей, повысить средний уровень пенсий, разобраться с «серыми» зарплатами и социальном расслоением в обществе.

Александр Куприянец, депутат от Колпашевского одномандатного округа, поддержал Льва Пичурина. Но сказал, что сегодня на одного пенсионера приходится 1,5 трудоспособных. Почему? Падает рождаемость. Здесь и нужно искать корень проблем.

Оксана Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области Фото: Вероника Белецкая

Оксана Козловская после заседания заметила, что бурное обсуждение среди депутатов вызвано не менее горячими дискуссиями в обществе.

— Обсуждение проекта начнется 17 июля на заседании Комитета по социальной политике Государственной Думы. В первом чтении законопроект рассмотрят 19 июля. Сегодня на собрании томской областной Думы речь шла о том, нужна ли вообще пенсионная реформа или нет. Как вы увидели, 29 голосов за, 8 против, решение приняли. Но я хотела бы сказать, что работа только начинается. Потому что главная цель заявленной реформы — это повышение пенсий тем, кто сегодня уже достиг пенсионного возраста. Правительство России заявило, что с 1 января 2019 года ожидается индексация пенсий в среднем на 12 000 рублей в год. Для этого нужны источники.

Также Оксана Витальевна добавила, что есть вопросы, которые в обязательном порядке будут обсуждать при принятии закона во втором чтении: правильно ли увеличивать возраст выхода на пенсию для женщин на 8 лет, а для мужчин только на пять; специфика Крайнего Севера и опасных профессий. В августе комитеты областной Думы сформируют свой пакет предложений и направят его в Государственную Думу.

Текст: Катерина Маас

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