Еда. Рецензии. Ужин в кофейне КофеVарка

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Эту новую небольшую кофейню мы заметили во время одной из летних прогулок.

Не нашли никаких отзывов и подробной информации в интернете и отправились посмотреть на все своими глазами. Кофейня оказалась не слишком затейливой, но симпатичной.

Где: Лыткина, 3а.

Интерьер: просто, но мило и гармонично. Приятные нежные тона, хорошенькие подушки, трогательно-натуральная деревянная барная стойка добавляет колорита. Особенно порадовали окна во всю стену и большой букет роз на столике. Еще в кофейне есть экран, где показывали подборку выступлений БИ-2.

Меню: какого-то варианта, который можно было бы спокойно рассмотреть за столиком, нет. Как и во многих небольших кофейнях, выбирать приходится, изучая предложения на доске за барной стойкой.

Цены демократичные, очень подходящие для этого студенческого района.

Выбор еды скромен. Сэндвичи (от 49 рублей), кесадильи (от 99 рублей). Есть варианты без мяса, также каждое из блюд можно заказать с тунцом. Еще представлены хот-доги (от 69 рублей), вариаций несколько, найдутся для тех, кто любит поострее или неравнодушен к сыру. Удобно, подробно расписаны компоненты того или иного блюда. Отдельно прописаны добавки (от 19 рублей) – для фанатов оливок, халапеньо, томатов и прочего.

Что касается напитков, то чай в кофейне обойдется в 29 рублей, бутылка холодного чая – в 59. Молочный коктейль (он же смузи) от 89 рублей, морс 59 рублей. Кофе можно брать в разных объемах. Цены начинаются от 49 рублей. Представлена классика, из интересного – сырные варианты и латте с кедровым молочком. Очень актуальный во время нашей короткой, но «африканской», жары кофе со льдом тоже делают. В меню есть и горячий шоколад (сразу уточняется, что густой, его стоит есть ложкой, цена 69 рублей).

Мы решили попробовать бананово-ананасовый смузи. Из кофе думали заказать сырный латте, но после уточняющих вопросов девушка показала нам плавленый сырок «Омичка» с клубникой и сказала, что с ним кофе и взобьют. Не являясь поклонниками плавленых сырков, мы попросили сделать традиционный капучино маленького объема.

Из еды решили попробовать грибную кесадилью и сэндвич с тунцом. Уже в процессе приготовления у нас уточнили, какой мы предпочитаем хлеб – зерновой, ржаной или обычный. Мы остановились на первом варианте.

Грибную кесадилью (99 рублей) быстро подогрели. Подается в бумажной упаковке, можно забрать с собой. Произвела хорошее впечатление – начинки немало, причем ощутимы грибы и сыр. Не назовешь кулинарным шедевром, но для мелкой кофейни очень даже прилично.

К капучино (59 рублей) прилагалась корица. Кофе не впечатлил. Ничего ужасного, но и ничего интересного либо прекрасного. В кондитерской «Кудесы» неделю назад был ароматнее и мягче.

Смузи с бананом и ананасом (89 рублей) в жару пришелся нам по вкусу. Был холодным, хотя льда не в избытке, обошлось без водянистости. Фруктами вроде насыщенный, но бананами, ананас мы не почувствовали.

Сэндвич с тунцом (89 рублей) делали дольше всего. Хлеб действительно зерновой. Но в сэндвиче хлеб перевешивал по вкусу начинку (хотя там были ощутимы и сыр, и маринованный огурец, и тунца добавили немало). В этом плане кесадилья с ее тонкой лепешкой легче.

Подруга попробовала морс и отметила, что он не очень насыщен, ягодного вкуса не случилось. Правда, плюс, что и много сахара не добавили.

Счет: 336 рублей за кофе, смузи, сэндвич и кесадилью.

Итого: хорошо вписывается в обилие небольших экономичных кафе, которых в районе Лыткина немало. Цены радуют, еда и кофе не для гурмана, но качественная, знакомиться с ней можно без опасений.

Обстановка приятная. Можно забежать ненадолго, подкрепить силы кесадильей, выпить смузи. Надолго в новой кофейне не останешься. Не только из-за лаконичного меню, а еще потому, что в ней нет туалетной комнаты.

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