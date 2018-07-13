Афиша Томска. Weekend: 13-15 июля

13 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Фестиваль водных фонариков

Фестиваль откроется в 21.00. В программе — выступление артистов из Студии вокала «Голоs», восточные танцы, лирические и танцевальные композиции от саксофониста Ивана Вельма и танцевальный номер Школы танцев «Бризе».

Кульминацией романтического вечера в 22.00 станет общий запуск фонариков.

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Когда и где: 13 — 14 июля в Городском саду

Время и стоимость билетов: 21.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фестиваль красок Холи

Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски Холи и свободный вход без возрастных ограничений!



На Фестивале будет царить атмосфера счастья и беззаботности, тысячи улыбок ярких лиц и теплых объятий красочных весельчаков создадут непередаваемое чувство единения, которое захлестнет с головой!

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Когда и где: 13 — 14 июля в Городском саду

Время и стоимость билетов: 13.00-20.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Кинопремьера: «Монстры на каникулах 3: Море зовёт»

«Любишь ужасы? Проведи отпуск с семьёй!». «Монстры на каникулах 3: Море зовет» — американская семейно-приключенческая анимационная лента, продолжение мультфильмов «Монстры на каникулах» и «Монстры на каникулах 2». Режиссёром фильма снова выступил создатель мультсериала «Самурай Джек» — Генндий Тартаковский.

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику. Мэвис — дочке Дракулы — не нравится новая пассия отца. Она решает поссорить влюблённых. Но самое ужасное, что Эрика — потомок Ван Хельсинга — заклятого врага всех вампиров и Дракулы в особенности, и она хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

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Когда и где: С 12 июля в «Киномаксе», Октябре, Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Кинопремьера: «Русалка. Озеро мертвых»

«Русалка. Озеро мёртвых» — российский фильм ужасов от режиссёра хорроров «Невеста» и «Пиковая дама: Чёрный обряд» Святослава Подгаевского. Сюжет фильма вдохновлён славянской мифологией: на Руси считалось, что утонувшие незамужние девушки становятся русалками — злыми демонами рек и озёр.

Главная героиня фильма готовится к предстоящей свадьбе и пока не знает, что её возлюбленный встретил на берегу лесного озера странную юную девушку. После этой встречи с каждым днём ему становится всё хуже и хуже. Оказывается, что именно так действуют чары мистических существ — русалок. Героиня вынуждена вступить в неравную схватку с мистической нежитью, ведь Русалка будет возвращаться за парнем снова и снова, пока не заберёт его навсегда...

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В главных ролях: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, Дмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес

Когда и где: С 12 июля в «Киномаксе», Октябре, Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Кинопремьера: «Небоскрёб»

«Небоскрёб» — приключенческий экшн в духе «Крепкого орешка» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Уилл Форд — бывший руководитель группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветеран войн, нынче занимающийся оценкой уровня безопасности небоскрёбов. Однажды Форда отправляют в командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскрёба...

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Когда и где: С 12 июля в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Стоимость билетов: 150 — 200 рублей

Аудитория: 16+

Спектакль: «Я писатель (игра)»

«Вечером, очень поздно, когда никто не мешает, я завариваю чай, зажигаю настольную лампу и кладу перед собой стопку чистых листков, чтобы писать. Писатель я не настоящий, это у меня такая игра. Сажусь и бужу свою фантазию. А вы слушаете, слушаете, слушаете… Включайтесь же!».

Это спектакль для взрослых, где автор — известный томский кукольник Владимир Захаров — читает свои сказки и стихи в кукольном формате. Музыка — Georg Winston. Продолжительность спектакля — 50 минут без антракта.

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Когда и где: 14 июля в 18.00 в театре 2+Ку

Время и стоимость билетов: 18.00, стоимость билетов — 500 р.

Аудитория: 16+

Lounge-пикник «НА ТРАВЕ»

Концепция проекта — это альтернативная площадка для отдыха на свежем воздухе! Площадка, где будет собрано все самое интересное, удивительное, творческое, музыкальное с молодого города, которое хоть как-то выходит за рамки mainstream культуры и может уместиться в ограниченное время.

Электронная музыка — это концептуально основополагающее данного проекта, нигде в центре города на свежем воздухе в воскресенье вы не услышите DJ сеты c таинственным даб-техно, качающим инструментальным хип-хопом, виниловой коллекцией регги, нежным дипом, лайвы от электронных талантов Томска. Запасайтесь хорошим настроением!

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Когда и где: 15 июля в Городском саду

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Концерт: Pitbull Band

Pitbull Band — лучшая группа тяжёлого белого блюза в Новосибирске. Стремительно растущее мастерство и завидное трудолюбие закономерно привели к росту популярности коллектива среди сибирских любителей блюза. В своем творчестве ребята ориентируются на таких музыкантов, как Joe Bonamassa, Rick Derringer, Craig Erickson и Leslie West.

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Когда и где: 14 июля в камеди-пабе «Конец Фрунзе»

Время и стоимость билетов: 22.00, стоимость билетов 250 рублей

Аудитория: 16+

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