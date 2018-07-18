Наука и безопасность. ТГАСУ обсудил варианты сотрудничества с ГИБДД

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Как правильно моделировать дорожную сеть и сохранять в порядке межпоселковые дороги? Чему инспекторы ГИБДД могут научиться в архитектурно-строительном университете?

Об этом руководители УГИБДД УМВД Томской области и ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета говорили 12 июля на семинаре-совещании.

Современные стандарты предполагают: чтобы эффективно выполнять свою работу, сотрудники ГИБДД должны не только иметь базовое юридическое образование, но и хорошо разбираться в теории дорожного движения, а иногда и в дорожном строительстве. В образовательном направлении ТГАСУ готов стать стратегическим партнером госинспекции.

- Мы можем совместно разработать образовательные планы сотрудников. Со своей стороны ТГАСУ уже сейчас готов предложить целевое обучение бакалавров по направлениям: автомобильные дороги; автомобильное хозяйство и автосервис. Также мы предлагаем профессиональную подготовку на базе Института непрерывного образования, и повышение квалификации по разным специальностям, — сказал и.о. ректора университета Виктор Власов.

Строительный университет — это не только образовательный, но и мощный научно-исследовательский комплекс. При необходимости исследования, которые проводят ученые ТГАСУ, могут перекочевать с бумаги на городские улицы.

Университет готов выполнять заказы ГИБДД на проведение работ по оценке ущерба дорожно-транспортных происшествий, технического состояния транспорта, оценивать экологический вред, оказывать помощь в оценке соответствия автодромов современным требованиям.

Руководство вуза отметило, что университет не планирует ограничиваться мелкими подрядами. Специалисты ТГАСУ заинтересованы в создании рабочих групп совместно с ГИБДД, чтобы на властных уровнях решать накопившиеся в регионе дорожные проблемы.

Например, технические возможности университета позволяют создать имитационные модели улично-дорожной сети с учетом интенсивности и состава движения автомобильных потоков, что поможет спроектировать эффективную разметку, установить и отрегулировать работу светофоров на новых участках и при необходимости организовать одностороннее движение автомобильных потоков.

Уже третий год подряд университет в сотрудничестве с администрацией города Томска с помощью таких моделей производит оценку транспортных потоков в период проведения дорожного ремонта.

- В этом году будет отремонтировано около 30 объектов. В рамках комиссии по безопасности дорожного движения нашими специалистами были рассмотрены самые сложные из них. Мы подготовили рекомендации по перераспределению дорожных потоков на соседние улицы при полном перекрытии движения, в некоторых случаях было предложено организовать ремонтные работы только в ночное время суток, — рассказал доцент кафедры автомобильных дорог дорожно-строительного факультета ТГАСУ Андрей Бурлуцкий.

Основная сложность заключается в том, что время проведения ремонтной кампании ограничено, да и погодные условия вносят свои корректировки. Не всегда можно увязать рекомендации с возможностями подрядчиков, которым необходимо успеть выполнить работы на нескольких участках. Ученые университета уверены, что тесное сотрудничество с ГИБДД в данном вопросе поможет значительно улучшить ситуацию на дорогах регионального центра в период летнего ремонта.

ТГАСУ также готов продолжить выполнять работы в районах области, где одна из самых острых проблем — межпоселковые дороги, отслужившие по 2-3 срока. Большинство из них были построены по нормам 70-80-х годов, рассчитанные на нагрузки в 6-7 тонн на ось, сегодня нагрузки на дорожное полотно совсем иные, и игнорировать этот факт, по мнению специалистов, нельзя.

Сергей Ефименко, декан дорожно-строительного факультета ТГАСУ, так прокомментировал ситуацию:

- Весной несущая способность дорожных конструкций значительно снижается из-за таяния снега и накопления влаги от поступающих грунтовых вод. В отдельных районах области ограничение движения необходимо вводить и в осенний период, когда происходит осеннее влагонакопление. Поэтому говорить о том, что дорога круглогодично может пропускать грузовой транспорт с высокими нагрузками на ось, не приходится. Из этого следует, что ограничения движения тяжеловозов должны устанавливаться на местном уровне. Весна этого года была показательно затяжной, и сроки должны были быть смещены на более поздний период. Специалисты нашего университета располагают методиками обоснования сроков ограничения движения в весенний и осенний периоды года.

Безопасность на дорогах — одна из самых актуальных тем не только для области, но и для страны в целом. Специалисты Томского архитектурно-строительного университета заинтересованы в тесном сотрудничестве с подразделениями ГИБДД, готовы делиться результатами научных исследований и совместными усилиями разрабатывать мероприятия по улучшению ситуации на дорогах региона.

Руководство инспекции безопасности дорожного движения, в свою очередь, инициативу вуза поддерживает и готово к совместной работе.

«Согласно Указам Президента, к 2024 году мы обязаны минимизировать количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения до четырех человек, а к 2030 году смертность на дорогах должна быть снижена до нуля. Надеюсь, шаги к сближению и тесное сотрудничество помогут улучшить условия для участников дорожного движения и исполнить это поручение», — отметил начальник УГИБДД УМВД полковник Вячеслав Трещев.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Саша Прохорова

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