«Дом за рубль» на Кирова 27а: отделка после «усадки»

17 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

Инвестор деревянного дома на Кирова, 27а предполагает, что восстановительные работы закончатся к осени 2019 года.

Работы ведутся по программе «Дом за рубль», которая предусматривает льготы по аренде для инвесторов, готовых взяться за восстановление старинных деревянных домов.

«Дом был построен в 1899 году. За почти 120 лет своего существования он деформировался: подмыло фундамент, нарушилась геометрия здания. Мы приступили к реставрации в 2016-м. За эти полтора года отремонтировали цоколь, усилили фундамент, выставили стены деревянных конструкций, сделали перекрытие-опору между потолком и крышей. Есть отопление и свет. В данный момент чиним крышу», — рассказывает арендатор и инвестор дома по Кирова, 27а Евгений Меняйло.

Удалось решить одну из трудностей прошлого года — изготовление деревянных коробов-колод, которые придают устойчивость оконным проёмам.

«Старинные колоды в доме были сделаны из массива дерева, и из-за трудоёмкости процесса никто не брался мастерить новые. Однако нам удалось найти умельцев, которые изготовили колоды по принципу старых. На окна уже отреставрированы наличники, но они пока без стеклопакетов», — объясняет инвестор.

Самые большие трудности при реставрации дома связаны с деревом.

«Работы продвигаются медленно из-за сложностей с древесиной. Дерево нужно обработать специальными противопожарными и противогрибковыми смесями — это мы уже сделали. А вот к отделке дома ещё не приступали, так как надо, чтобы дерево „уселось“ — чтобы из него вышла влага. Для надёжной усадки древесины приходится ждать год», — объясняет Евгений Меняйло.

Дом на Кирова отличается от других тем, что не целиком построен из дерева.

«Цокольный этаж из кирпича к моменту утверждения программы „Дом за рубль“ был у меня в собственности. Решил взяться за ремонт всего здания, чтобы не было беспорядка в одном доме из-за нескольких хозяев. Из-за того, что дом состоит из двух строительных материалов: кирпича и древесины -работать с ним ещё интересней», — пояснил инвестор.

Уточняется, что после реставрации дом продолжит оставаться нежилым, но будет сдаваться в аренду.

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Текст и фото: Ульяна Сидорова

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся Высшей школы журналистики ТГУ

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