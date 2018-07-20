Лето на воде: теплоход, катамаран или вейкборд?

20 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Лето в городе — звучит скучно? Нет, если у вас есть подробный план действий.

Наша редакция настойчиво рекомендует включить в него водные прогулки. А чтобы вам было проще, мы составили подробный гид по водным развлечениям Томска.

Теплоход «Москва»

Фото: Данил Шостак

Речной вокзал Томска предлагает часовую прогулку по Томи. Расписание составляют за сутки, но, как правило, в день теплоход совершает три рейса. Маршрут — вниз по течению с видом на город. Развлекательной программы нет, но по телефону нам пообещали музыку и бар с прохладительными напитками и мороженым.

Стоит такое удовольствие 200 рублей для детей и 400 для взрослых. Уточнить информацию можно по телефону 51-23-10.

Теплоход «Надежда-2»

Пожалуй, самый известный теплоход Томска. Уже много лет в теплое время года он причаливает у набережной в районе театра Драмы. Варианта посадки два: счастливчики успевают занять место на верхней палубе, остальные рассаживаются в закрытом помещении внизу. Прогулка длится полчаса, стандартный маршрут — до Коммунального моста и обратно.

По будням есть дневные рейсы в 13, 14 и 17 часов, а с 18 до 22 теплоход отходит каждый час. В выходные рейсы стартуют каждый час с 13 до 22. Билет стоит 250 рублей.

Катамараны на Белом озере

Фото: Томский Обзор

Еще один вариант отдыха на воде — покататься на катамаране по Белому озеру. Правда, там время проката еще короче, чем катание на теплоходе — пятнадцать минут. Есть два варианта: двухместный катамаран для двух взрослых или ребенка в сопровождении родителя, либо трехместный для двух взрослых с ребенком до 12 лет.

Стоит это удовольствие 120-150 рублей, в зависимости от количества мест. Для катания вас попросят надеть жилет, а также прочитать правила безопасного поведения на воде.

Вейкбординг

Фото: https://vk.com/wake.tomsk

Вейкбординг - это катание на доске, привязанной к катеру или движущейся лебедке. Теперь этот водный вид спорта пришел и в наш город.

Первый вейк-парк в Томске работает по адресу Сенная Курья 9/1, и предлагает гостям не только катание на двух реверсивных канатных дорогах, но и линии хождения по натянутой стропе, тренировку на балансбордах, спортивный батут и парилку, в которой можно отдохнуть после всей этой физической активности.

Кроме того, в 2018 году парк открыл школу вейкбординга. Здесь вас научат не только уверенно держаться на вейкборде, но и выполнять трюки. Тренировки длятся 1,5 часа и проходят три раза в неделю, на это время трасса отдана только учащимся школы. По будням парк работает с 15, а по выходным с 12 и до 21 часа. Стоимость сета до 18 часов 250 рублей, а после 18 и по выходным — 400 рублей. Подробности в группе парка ВКонтакте.

Прокат оборудования

Фото: https://vk.com/vodnye.lyzhi.tomsk

Стационарная точка проката водных лыж, гидроциклов, нибордов и вейкбордов имеется на озере Нефтехим. Здесь можно взять технику в аренду или прокатиться на ватрушке, средняя стоимость развлечений 250 рублей. Но требуется предварительная запись по телефону. Больше видео и новостей — в группе проката ВКонтакте.

А вот с арендой катеров и лодок все не так просто. Поиск выдал четыре адреса томских лодочных станций, но ни по одному из них нам не ответили по телефону. Так что если вы знаете, где в Томске можно арендовать катер или даже яхту, пишите!

Текст: Катерина Маас

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