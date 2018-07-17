«Отправить в Сибирь!» Ученые собрали истории ссыльных немцев в Кривошеинском районе

17 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: экспедиция Российско-немецкого дома

«Отец был немцем, его сослали сюда в Сибирь, а мама из Белоруссии, ее семья добровольно сюда приехала, «за землями», как тогда говорили. Тут они и познакомились, поженились, и я здесь родилась», — Наталья Князюк (в девичестве Оленберг) показывает семейный альбом.

Эту и другие истории этнографическая экспедиция Российско-немецкого дома и ТГУ привезла из Кривошеинского района. С 2013 года исследователи собирают материалы об этнических немцах, депортированных в 1941 году на север Томской области.

История семьи Оленберг типична для семей российских немцев. Елизавета Христиановна Оленберг, бабушка нашей героини, в начале второй мировой войны была сослана из Запорожья сначала в Кемеровскую область, а уже оттуда в Кривошеинский район. Без мужа (на тот момент он находился в трудармии, а позднее был расстрелян как враг народа), с детьми на руках, из всего скарба — лишь небольшой сундучок да узел с тряпьем.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев. Для этой цели заранее на территорию АССР НП были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев.

— Как ваши родители познакомились? — спрашивает Наталью Князюк Светлана Липовка, член этнографической экспедиции РНД.

— Ой, эту историю в семье часто рассказывали, — смеется Наталья. — Мама на суженого решила погадать и в пламени свечи увидела кепку, отец носил которую в то время. Говорит, такая только у Альберта в нашей деревне. И стала к нему присматриваться. Подружились они быстро, вот только сестры мамины были против свадьбы, говорили, мол, брата на фронте фашисты убили, а ты за немца замуж собралась! Но отец не заробел, просто увел ее из семьи. А потом и поженились.

Жила молодая семья Оленберг вместе с бабушкой-немкой.

— Мама очень категоричная была, — продолжает Наталья. — Запрещала бабушке даже говорить на немецком. А она же лютеранка, и молитвам, и песням нас учить хотела.

Книга на немецком языке, которая хранится в семье Оленбергов Фото: экспедиция РНД

К разговору присоединяются брат Юрий и сестра Галина.

— Мне больше всех в этом плане повезло, — говорит Галина, — я часто с бабушкой спала, и она мне тихонько песни пела, молитвам учила на немецком.

— Маму можно понять, — продолжает Юрий. — Время ведь такое было, страшно. Посекли портрет Сталина в конторе, а отца за это чуть не посадили.

— Кто посек? — уточняет Светлана.

— А кто ж его знает?

— А отец при чем?

— Да потому что немец! Враг!



Наталья Князюк с мужем и сестрой Фото: экспедиция РНД

Подобные истории есть в каждой из 24 семей, которые посетили участники экспедиции Российско-немецкого дома. Рассказы российских немцев тщательно записали, выстроили генеалогию, собрали копии документов и фотографий.

По итогам поездок выходят сборники статей «Российские немцы в этнокультурной палитре Томского Севера». Сборник по материалам кривошеинской экспедиции станет четвертым.

В планах следующего года — посетить Чаинский район, чтобы закончить начатые в 2013 году исследования по изучению истории и современного состояния этнической группы российских немцев, проживающих на территории Нарымского края.

Экспедиция организована при финансовой поддержке Международного союза немецкой культуры.

По материалам Российско-немецкого дома

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