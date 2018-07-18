«Томскнефть» построила площадку для детей Стрежевого

18 июля 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» помогает преображать городскую среду и дарить радость детям.

В этом году при софинансировании нефтяников в микрорайоне «Новый» города Стрежевого заканчивается строительство большой детской площадки с современным игровым комплексом.

«Новый» — это отдаленный микрорайон, который еще хорошо помнит свое деревенское прошлое. Ведь именно здесь была деревня спецпереселенцев, ставшая опорой для строительства нефтяной столицы Томской области. Здесь сохранился деревенский уклад, и даже эта особенность учтена в проекте: площадка огорожена, чтобы на нее не могли зайти животные.

В остальном это такая же современная и безопасная площадка, как и предыдущие пять, что возведены в Стрежевом при участии «Томскнефти». В качестве покрытия применяется травмобезопасная резиновая плитка. Укладывается она на слой песка, поэтому вода после дождей или таяния снега впитывается в землю и не оставляет долгосохнущих луж.

Игровые элементы изготовлены в соответствии с ГОСТ и отвечают всем современным требованиям безопасности. Их производитель — российская фирма «Ксил», качество и долговечность изделий которой маленькие стрежевчане и их родители уже смогли оценить. Первые городки, которые были построены нефтяниками в 2015 году, до сих пор как новенькие!

Место для размещения детской площадки выбрано с тем условием, чтобы было удобно большинству маленьких жителей микрорайона.

— Мы долго обсуждали проект и на внутренних совещаниях, и с городскими депутатами, — говорит начальник отдела содержания муниципального жилищного фонда, благоустройства, строительства и капитального ремонта управления городского хозяйства и безопасности проживания стрежевской администрации Елена Тоцкая. — Место выбрано не случайно: неподалеку находится школа микрорайона «Новый», поэтому здесь всегда большое скопление детей.

На сегодняшний день подрядчик, которым стало местное предприятие «Регионстрой», закончил основные работы. Огорожена игровая зона площадью 300 м2, вымощены дорожки, ведущие к площадке, смонтировано оборудование. Остается установить две лавочки и урну.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: