Ветер переменится.

Как в «Сибирской Аграрной Группе» прокомментировали ситуацию с запахом в городе

20 июля 2018 / Партнерский материал / Фото: Павел Стефанский

В «Сибирской Аграрной Группе» дали журналистам объяснения по поводу неприятного запаха, на который почти весь июль жаловались горожане.

В возникновении этого запаха томичи подозревают именно свинокомплекс «Томский». Но не все так просто.

Дыхание лагун

Свою вину холдинг не отрицает. Животноводческое предприятие не может не пахнуть, сказал журналистам директор холдинга по развитию регионов в Западной Сибири Руслан Гурьев. Правда, в городе этот запах ощущается не всегда.

— Если мы коснемся истории, то и свинокомплекс, и обе птицефабрики, и Томскнефтехим строились на севере или северо-востоке от города, — объяснил Руслан Гурьев. — Это было сделано потому, что в Томске такова роза ветров: 75-80% дней году ветер дует с запада и юго-запада. Но все же остается около 10% дней, когда ветер меняет свое направление на северо-восточное. И тут уж ничего не поделаешь.

Пахнут, по словам топ-менеджера «Аграрной Группы», пруды-накопители, называемые лагунами. Они были построены вместе со свинокомплексом и эксплуатируются до сих пор. В такой лагуне свежий навоз (точнее, его «светлая» жидкая фракция) содержится 180 дней, превращаясь при этом в органическое удобрение. По специальным шлангам это удобрение поступало к фонтанам-распылителям и разбрызгивалось по полям в радиусе 10-15 м и на высоту также около 10 м. Таких фонтанов было около 1000. Хотя в последний год технология изменилась и от использования фонтанов отказались.

Принцип работы старой системы орошения Фото: Сибирская Аграрная Группа

Однако не факт, что причина неприятного запаха только в отходах свиноводства. В том же направлении находятся птицефабрики «Межениновская» и «Томская», Томскнефтехим, городские канализационно-насосные сооружения, да и в черте города есть небольшие животноводческие фермы. Какой вклад в общее зловоние вносит каждый объект — доподлинно установить невозможно.

Поля ни при чем

Одновременно с запахом в городе начала распространяться информация о том, что он доносится с полей, куда свозится твердая фракция отходов жизнедеятельности животных. Эти поля имеют площадь 11 га, и предприятие ООО «Промпереработка», которое и складировало там навоз, вело свою деятельность с нарушениями.

Признавая претензии Россельхознадзора в принципе обоснованными, Руслан Гурьев отрицает информацию о том, что именно эти поля являются источником вони.

— Твердая фракция куриного помета, пролежавшая до этого год, не может быть источником такого сильного запаха. К тому же, расположены эти поля слишком далеко от Томска. Возможно, там есть технологические нарушения, изъяны с точки зрения строгих санитарно-эпидемиологических норм. Но пахнуть может только от лагун.

Все возможные недостатки в работе ООО «Промпереработка», причастность которой к холдингу руководство также не отрицает, «Сибирская Аграрная Группа» планирует устранить. И, если предприятие получит разрешение на дальнейшую деятельность, продолжить с ним работать, а если нет — найти другого подрядчика или создать структуру внутри самого предприятия, которая занималась бы утилизацией биоотходов.

Новый подход

Как сказал Руслан Гурьев, старая технология орошения постепенно уходит в прошлое. На новых предприятиях «Аграрной Группы» уже внедрены новые мелиоративные системы. Делается это и на свинокомплексе «Томском».

Уже сейчас выкопаны новые лагуны, куда в ближайшие 2-3 года будет перекачан весь навоз из старых лагун. Расстояние значительное: более 12 км от города и более 6 км до поселка Светлого. Тогда как прежние поля и лагуны располагались на расстоянии 6,5 км от Иркутского тракта и в непосредственной близости к поселку Светлый. Таким образом, вероятность появления в городе запахов от этих объектов будет сведена практически к нулю.

Стрелкой указано место расположения новых лагун Фото: Сибирская Аграрная Группа

Берега старой лагуны будут рекультивированы, а ближайшие поля орошения засеют сельхозкультурами. А новые будут выстелены непроницаемой геомембранной пленкой. Изучаются возможности бактериологии: возможно, стоки будут обогащаться препаратом «БиоБакт», который поможет навозу превратиться в удобрение в короткие сроки.

А вот использовать навоз в качестве топлива для биореакторов Гурьев считает нецелесообразным.

— Действительно, биореакторы широко используются в странах Европы и у нас в Белгородской области, где самое высокое поголовье свиней в России. Но дело в том, что это не метод утилизации стоков. Да, в биореакторе из навоза получают газ-метан, который можно использовать, например, для отопления. Но навоза при этом меньше не становится, и запахи он источает те же самые. При этом в условиях нашей климатической зоны зимой на поддержание рабочей температуры в этом реакторе нужно тратить больше энергии чем он вырабатывает, поэтому сейчас мы не видим экономической выгоды в использовании этой технологии.

Новая технология внесения удобрений Фото: Сибирская Аграрная Группа

Удобрения с этого года вносятся на поля по-новому. От использования фонтанов, как мы уже говорили, отказались, теперь удобрение не распыляется над полем, а поступает по шлангу из пруда-накопителя прямо в емкость, установленную на тракторе. Двигаясь по полю, трактор вносит его в почву на глубину около 30 см. Контакт с воздухом, а значит — возможность возникновения вони — исключена.

Правда, окончательно от использования старых лагун холдинг пока не отказывается, но нагрузка на них, а значит, и запах, станут гораздо менее интенсивными.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Павел Стефанский

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