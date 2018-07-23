Элитная недвижимость в Томске. Настоящая роскошь за 42 миллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Ru09.ru

Случилось то, чего мы все так долго ждали! На рынке томской недвижимости появилась по-настоящему дорогая квартира. Ее обнаружила одна из наших читательниц.

Стоимость квартиры — 42 миллиона 840 тысяч рублей, площадь — 411 квадратных метров, а из окон открывается неповторимый вид на реку, флагшток и «белый дом». Квартира расположена на двух этажах. На первом — кухня-гостиная, четыре отдельные комнаты и три санузла, один при спальне. На втором этаже — помещение для хранения вещей, спортзал и сауна.

Находится квартира в элитном доме на Карла Маркса, 3. Говорят, что здесь живут генералы, депутаты и директора крупных предприятий. Но мы у них в гостях не были, врать не станем. Так выглядит входная дверь, прихожая и холл изнутри.

Кухня-гостиная не выделяется смелостью дизайна и выполнена в распространенном среди элитного жилья Томска стиле «дорого-богато».

Одна из спален. Черное кожаное кресло, белое кожаное кресло и синий палас с геометрическим рисунком. Нам кажется, или он из другой ценовой категории, чем прочие предметы обстановки?

Еще одна спальня. В общем, все так же: дерево, лепнина, дорогой текстиль.

Романтическую атмосферу создает репродукция известной картины Климта. Мы в этом уверены потому, что оригинал экспонируется в венской галерее Бельведер, и, насколько нам известно, оттуда не пропадал.

Один из санузлов. Возможно, тот, который примыкает к спальне.

Есть еще вот такой санузел. На небольшом балконе можно пить кофе и любоваться открывающимися видами. Наверное, когда на флагштоке развевается триколор, вид становится особенно эффектным.

Еще одна спальня. По односпальной кровати с ярким покрывалом можно предположить, что она принадлежит подросшему мальчику. Но больше на это ничто не указывает.

А это, вероятно, рабочий кабинет хозяина дома. Картины и книги говорят о том, что это настоящий патриот большой и малой родины. Деревянная лестница, стены вокруг которой отделаны пробкой, ведет на второй мансардный этаж. Это либо система хранения вещей, либо вход в зазеркалье. Предбанник. Точнее, предсаунник, и сама сауна. А это центр СПА-процедур, как сказано в объявлении. И джакузи, и кедробочка, и душевая кабина.

Комната отдыха, в которой, наконец-то, обнаружился камин. А то что это за элитка такая, без камина?

Тренажерный зал по площади и оснащению не уступает небольшому спортклубу.

Ну и в завершение можно сказать, что к квартире прилагается стояночное место на 2 авто (60 кв.м.) в цоколе дома, с которого выведено видеонаблюдение в квартиру.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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