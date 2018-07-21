Еда. Рецензии. Обед в кафе «Прованс»

21 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Вспомнив в июле строку из давнего летнего хита «А там еще немного и Прованс», мы подумали, что пора добраться до этого удивительного места.

Раз уж в Томске есть заведение под таким названием. Открыть на Каштаке, среди шиномонтажных и других автосервисов утонченное кафе во французском стиле – решение смелое! Отправлялись в заведение мы не без опасений, но оказалось, что в «Провансе» хорошо, даже если он не во Франции, а на Каштаке.

Где: ул. Говорова, 19в.

Интерьер: гармонирует с названием. Точнее, ощущение, что простейшую забегаловку решили переделать в стиле прованс, и успешно. Нежные тона, с обилием сиреневого и белого (даже батареи покрасили в сиреневый), прозрачные шторки, обилие цветочных композиций и колоритных вещиц, которые хочется рассматривать. К примеру, венок из винных пробок. Общее настроение летнее и солнечное.

Меню: на каждый день свое. По сути, это бизнес-ланч, но действует он с утра до вечера. Это что касается еды, предложение по напиткам не меняется. Блюда очень любопытные! Здесь и мамины пельмени в шафрановом тесте, и филе сазана, запеченное в разных вариантах, и венгерский гуляш с овощами и копченой колбасой. Горячее стоит от 110 рублей, гарниры отдельно, обойдутся от 40 рублей. Супы (от 65 рублей) без особых фантазий, такие, как рассольник, куриный. Каждый день представлена окрошка.

Салаты (от 70 рублей). Каждый день представлен простой вариант из овощей с авторской заправкой, цезарь – постоянно в новых вариациях, то с кетой, то семгой, то с мясом цыпленка. Еще каждый день приносит фантазийный салат во французском стиле.

Меню десертов (от 65 рублей) постоянное. Это мороженое, торты и морковная котлета. Из горячих напитков (от 40 рублей) есть обычные и витаминные, травяные, согревающие чаи, горячий шоколад. С кофе не очень сложилось – либо можно взять 3 в 1, либо – кофе по-турецки (с корицей и классический). Молочных вариантов нет.

Конечно, в томскую невыносимую жару пристально мы смотрели на холодные предложения (они в «Провансе» от 40 рублей). Кроме фреша, морса и холодного зеленого чая мы обнаружили домашние лимонады (апельсиновый и Махито, именно Ма), а также прованский тоник.

Алкоголя в «Провансе» нет. Хотя французское вино было бы очень кстати…

Еда: мы заказали салат La-marlen, окрошку, филе рыбы по-провански с овощами в собственном соку. Картофельное пюре закончилось, поэтому на гарнир взяли спагетти в пряном томатном соусе. Из напитков начали с прованского тоника, а потом не удержались от домашнего лимонада.

Первым на нашем столе появился прованский тоник (40 рублей). Он готовится из цветков гибискуса, лимона и мяты. Признаться, мы не поклонники гибискуса, но в сочетании с лимоном и мятой и в холодном варианте получился очень приятный напиток. Вкус не резкий, не приторный, и оригинальный.

Из еды сначала нам приготовили салат La-marlen (120 рублей). Порадовала порция. Это не крошечный салат-вариант бизнес-ланча, а самостоятельное сытное блюдо. Оно оказалось очень летним – с щедрым миксом разных видов салата, с сочными апельсинами и овощами. Слегка подкопченная курица придала ему сытности, а заправка из медового и горчичного соуса и уксуса – пикантности. В общем, салат порадовал и новым вкусом, и размером.

Дальше была окрошка (65 рублей). Ее можно было заказать только из овощей, с колбасой или с курицей, на квасе или на кефире. Мы предпочли курицу и кефир. Окрошка была компактная, порция обычная. Овощи порезаны мелко, курица крупнее. Вообще начинки немало. Кефир мягкий, достаточно жирный. Не заслонял собою вкус овощей и курицы.

Потом подали горячее: филе рыбы по-провански с овощами в собственном соку (120 рублей) с лапшой с пряным соусом (40 рублей). Белая рыба была диетической, приготовленной на пару с небольшим добавлением овощей. Получилась нежной, но не пресной, благодаря приправам. Лапша оказалась домашней, что сразу почувствовалась по вкусу теста. Вообще она была бы хороша и как самостоятельное блюдо – порция внушительная, томатный пряный соус, добавлена зелень, вкусное тесто. Правда, такое количество еды осилить мы не смогли, лапшу скорее попробовали, чем поели.

Потом заказали домашний лимонад, вариант «Мохито» (80 рублей). Большая порция, со льдом, но не запредельным его количеством, несладко, но в то же время ощутим вкус и мяты, и лимона, с которым был напиток, и сиропа-мохито. В общем, в жару зашло отлично.

Счет: 465 рублей.

Итого: приятный сюрприз – очень вкусное, стильное и уютное кафе на окраине среди автоматерских. Радуют и любопытные блюда, и их вкус, и размеры порций, и цены. Не радует место – далеко от центра - и время работы (только до 19). Но, говорят, скоро заведение переедет в центр.

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