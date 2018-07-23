Под Томском прошел Фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле» (ФОТО)
23 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова
В субботу, 21 июля, вместо Праздника кузнеца в Томском районе впервые прошел фестиваль исторической реконструкции «Семилуженское поле».
На нем гости смогли увидеть реконструкцию костюмов и событий разных эпох: от средневековой Руси до Великой Отечественной войны. И даже из параллельной реальности — вроде стимпанка. Были конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка и концерт.
Много фотографий с Семилуженского поля — в фоторепортаже Саши Прохоровой.
Фото: Саша Прохорова
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