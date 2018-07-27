Дорожный вопрос. От освоения средств к реальным результатам

27 июля 2018 / Партнерский материал / Фото: Сергей Степин

Для Томской области дороги — одна из злободневных проблем, которая мешает комфортно жить обычным людям и не дает развиваться бизнесу.

Время показало, что не системное решение этого вопроса результатов не дает — дорожники каждый год лепят заплатки на дыры, а ситуация не меняется. Почему старые методы не работают и что нового предлагают власти, чтобы дорожный вопрос больше не возникал? Читайте в нашем обзоре.

Уйти с «мертвой точки»

Губернатор инспектирует дорожное строительство в Молчановском районе Фото: пресс-служба Администрации Томской области

В мае этого года в отчете перед Законодательной Думой губернатор Томской области Сергей Жвачкин одним из главных приоритетов своей работы назвал развитие дорожной сети в регионе. Но сдвиги в этом направлении начались еще несколько лет назад.

В октябре 2014 года губернатор подписал соглашение с тогдашним главой Кузбасса Аманом Тулеевым по строительству автомобильной дороги Томск — Тайга, благодаря которому появится 12-километровая дорога от железнодорожной станции Басандайка до границы с Кемеровской областью.

Встреча С. Жвачкина и А. Тулеева Фото: пресс-служба Администрации Томской области

В том же году главой Томского региона было подписано трехстороннее соглашение с правительством Новосибирской области и компанией «Северный транзит» о строительстве дороги Игол — Орловка. С одной стороны, новая автодорога призвана была обеспечить подъезд к федеральной трассе М-51 «Байкал» и Транссибу, с другой — к Северному широтному коридору и Югре через Стрежевой.

Одним из самых значимых проектов развития транспортной системы Томской области стало введение в 2014 году моста через реку Вах. Мостовой переход длинной восемь километров стал связующим звеном между Сибирью и Уралом, объединив столицу томских нефтяников Стрежевой с югорским Нижневартовском.

Открытие моста через реку Вах Фото: пресс-служба Администрации Томской области

В 2015 году начала действовать государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», реализацию которой губернатор Сергей Жвачкин взял под личный контроль. В рамках программы началось строительство и реконструкция Северной широтной дороги. В 2015 году в Парабельском районе отремонтировали 22 километра участка Могильный Мыс — Парабель — Каргасок, в Колпашевском районе провели реконструкцию 15 километров этой же дороги.

В 2017 году власти завершили первый этап реконструкции автомобильной дороги Камаевка — Асино — Первомайское, возвели мост через реку Итатка. В этот проект, от которого зависит развитие лесной промышленности, да и всего востока области, благодаря поддержке президента и «ИНО Томску» из федерального и областного бюджетов было направлено более миллиарда рублей.

Торжественное открытие движения транспорта на автомобильной дороге Камаевка — Асино — Первомайское после реконструкции первого участка Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Впервые за много лет было принято решение привести в порядок дороги в сельских поселениях, с этой целью, начиная с 2016 года, ежегодно из бюджета области выделяется полмиллиарда рублей.

По инициативе губернатора в регионе изменили подход к решению дорожного вопроса: отказались от ямочного ремонта, подключили к решению проблемы науку и создали многоуровневую систему контроля.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области Десятилетиями власть закрывала глаза на одну из главных проблем, а дорожники латали одни и те же дыры, продвигая «уникальную» чисто российскую технологию ямочного ремонта. Главной задачей в ремонте дорог было освоить деньги, но мы в Томской области эту порочную практику начали ломать, полностью изменив идеологию дорожного ремонта. Теперь в ремонте главное — это качество, которое гарантируют девять уровней контроля, и довольные люди.

Набрать обороты

Площадь Южная и Транспортное кольцо Фото: Сергей Стёпин

Работа над развитием транспортной сети ведется планомерно и организованно, в соответствии с принятыми в области программами. Средства, выделяемые на обустройство дорог, можно назвать беспрецедентными.

Программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

В 2018 году будет отремонтировано 85 километров дорожных сетей, обустроено 36 пешеходных переходов.

Объем финансирования — 525,53 млн рублей (из них 500 млн из областного бюджета).

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

2018 год — монтаж новых силовых опор и фонарей на 9-11 км региональной автодороги Томск — Каргала — Колпашево в районе села Тимирязевское.

2019 год — строительство трехкилометровой линии электроосвещения в районе села Зоркальцево.

2020 году — уличное освещение на пятикилометровом отрезке по обе стороны автодороги Томск — Самусь в районе деревни Кузовлево.

Программа «Безопасные и качественные дороги»

В 2018 году подрядчики приведут в порядок 37 участков дорог в Томске, Северске, Томском районе. Будет отремонтировано 62,92 км и восстановлено 24,65 км изношенных слоев покрытия с устройством поверхностной обработки, установлен светофор в Северске.

Объем финансирования — 1,49 млрд рублей (730 млн из федерального бюджета и столько же — из консолидированного бюджета региона).

Инспекция ремонта дорог в Северске (2017 год) Фото: пресс-служба Администрации Томской области

— Губернатор Сергей Жвачкин принял решение о продолжении финансового участия в реализации приоритетного проекта на территории Томской агломерации, поставив задачу качественного улучшения ситуации с автодорогами. В прошлом году отремонтировано 33 участка общей протяженностью 114,19 километра и ликвидировано 14 мест концентрации ДТП. На эти цели направлено 1,24 миллиарда рублей. В этом году объем средств увеличен еще. Таких денег на ремонт дорог Томска, Северска и Томского района не выделялось никогда, — отметил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

В феврале этого года федеральный центр дополнительно инвестировал 300 миллионов рублей на развитие дорожной сети в Томской области. Эти средства, по заверению губернатора, будут направлены на устройство эстакады будущей двухуровневой развязки на Богашевском тракте в районе, где запланирован прокол под железной дорогой.

Девять уровней контроля

Рабочая поездка губернатора в Кожевниковский район. В селе Чилино Фото: пресс-служба Администрации Томской области

По поручению губернатора Жвачкина была создана та самая девятиуровневая система контроля, о которой уже упоминалось выше. В нее вошли рабочие группы от администраций муниципалитетов, местные депутаты, общественные организации, правоохранительные и контрольно-финансовые органы. Строительным контролем заняты специализированные организации: в собственных лабораториях они проводят все необходимые работы — от согласования рецептуры смесей до исследования контрольных вырубок.

С февраля 2017 года на территории Томской области действует проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта Убитых Дорог». Жители региона сами могут наносить на интерактивную карту отметки о проблемных участках на дорогах: ямах, провалившихся ливневках, отсутствии люков т.д. На сегодняшний день на карту добавлено более 500 сигналов. По итогам народного голосования составляется список объектов, которые, по мнению граждан, требуют ремонта в первую очередь.

Сергей Жвачкин вместе с активистами ОНФ инспектирует ремонт дорог Фото: пресс-служба Администрации Томской области

— Наш топ «убитых» дорог почти полностью совпал с программой дорожного ремонта. Это улицы Р. Люксембург, Войкова, Водяная, частично улица Большая Подгорная, проспекты Кирова и Мира, ремонт на котором ведется в этом году, — рассказал координатор проекта в Томской области Константин Юденко. — Однако в городе есть острая проблема: отсутствие взаимодействия дорожников и коммунальщиков. Дороги, которые только начинают делать, подвергаются раскопкам. Например, по улице Вершинина дорогу отремонтировали, осталось только разметку нанести, и тут приехали коммунальщики. То же по улице Тверской: там только утром положили выравнивающий слой — днем приехали копать. Мы также видим много раскопок на дорогах, которые сделали в 2017 году. В лидерах Карташова, Розы Люксембург и Гоголя, где мы насчитали по семь раскопок. И эту проблему нужно решать.

Несмотря на возникающие проблемы, руководитель проекта «Карта Убитых Дорог» в Томской области отмечает и положительные тенденции.

— Мы видим, что за последние годы отремонтированы подъезды к областному центру, отремонтировано множество ключевых улиц в самом Томске, ведется активная дорожная кампания в районах. Усилился контроль, которого раньше в таких объемах не было. Власти в лице губернатора Томской области Сергея Жвачкина еще два года назад задали ориентир, начали самостоятельно выезжать на места и проводить проверки. Сейчас мы понимаем, что никто не допустит того, чтобы дорожный брак был принят, — отметил Константин Юденко.

По инициативе губернатора на базе Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области был организован телефон «горячей линии» (3822) 902-656, по которому жители региона могут сообщить о недобросовестных действиях дорожников. Идея получила заметный отклик — с начала года на линию поступило более 200 звонков.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области У нас на всех этапах дорожной кампании от добычи и завоза инертных материалов, до обустройства насыпи и укладки дорожной одежды качество работ и материалов контролируют муниципальные и государственные заказчики, специалисты нашего Томского государственного архитектурно-строительного университета, активисты ОНФ и народные контролеры, для которых мы открыли круглосуточную телефонную «горячую линию». Сегодня подрядчики не в теории, а на практике получают деньги из бюджета только после устранения всех замечаний и недоделок. И многие иногородние бракоделы теперь обходят нашу область стороной.

Отдельный вопрос — ответственность подрядчиков. В контрактах на ремонт дорог в 2018 году была предусмотрена гарантия от подрядных организаций на пять лет. Так что укладывать на дороги Томской области асфальт, который тает вместе со снегом, подрядчикам стало совсем не выгодно.

Состояние тех дорог, на которые истекают гарантийные обязательства, проверяют и общественники из ОНФ.

— Для нас важно, чтобы летом были обследованы дороги 2016 года, по которым истекает гарантия. По многим из них есть проблемы, например, на проспекте Фрунзе местами появилась колейность, где-то просели ливневки и люки. Подрядчик должен за свой счет устранить эти дефекты, потому что пройдет еще полгода, и это все ляжет на счет городского бюджета, хотя за эти средства можно было бы отремонтировать другие участки дорог. Если мы не будем грамотно оценивать «гарантийные» дороги, мы из этой ямы никогда не выйдем, — подчеркнул Юденко.

Ремонт дорог в Северске Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Научный подход и историческая справедливость

Развязка по пути в Академгородок Фото: Сергей Степин

Все три года работы программы по развитию транспортной системы региона Томский государственный архитектурно-строительный университет контролирует выполнение дорожных работ. В этом году специалисты вуза работают в семи районах области — Асиновском, Первомайском, Зырянском, Тегульдетском, Кожевниковском, Бакчарском, и конечно же, Томском.

— На работах задействованы одновременно две бригады из нашего университета. Они выполняют отбор вырубок из асфальтобетонного покрытия, дорожно-строительных материалов для лабораторных испытаний и производят обмер участков ремонтных работ. В случае выявленных отклонений от норм подрядчики оперативно устраняют нарушения в рабочем порядке, — рассказал декан факультета Сергей Ефименко.

Рабочая поездка Сергея Жвачкина в Александровский район Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Параллельно университет участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги», который действует на территории агломерации Томск — Северск — Томский район. Сотрудники ТГАСУ ещё в 2017 году провели предпроектные исследования на участках 30 улиц. Тогда ученые оценили ровность дорожного полотна, его прочность, коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием. А по итогам работы составили заключения с указанием возможных причин возникновения дефектов и просчитали варианты усиления дорожных конструкций.

— Результаты исследований мы передаем в Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска. На их основе разрабатывают проекты на ремонт городских улиц и дорог, — пояснил Сергей Ефименко.

Выездное совещание по вопросам благоустройства въездных групп в Томск Фото: пресс-служба Администрации Томской области

На кафедре автомобильных дорог дорожно-строительного факультета ТГАСУ также помогают в решении дорожных проблем Томской области. Например, ученые вуза исследуют природно-климатические условия региона, которые могут повлиять на качество дорог. Учет состава грунта и погодных особенностей еще на стадии проектирования помогает грамотно распределить необходимые объемы ремонтных мероприятий и их финансирования.

Еще одно направление работы томских ученых связано с организацией движения автомобильного транспорта на макро- и микроуровне. Кафедра «Автомобильные дороги» использует программное обеспечение, которое позволяет создать имитационные модели улично-дорожной сети с учетом интенсивности и состава движения автомобильных потоков как в пределах одного транспортного узла — перекрестка, развязки, так и в пределах области в целом. Это поможет спроектировать эффективную разметку, установить и отрегулировать работу светофоров на новых участках и при необходимости пересмотреть направление движения автомобильных потоков.

Сергей Жвачкин губернатор Томской области Для нас выход из транспортного тупика, в котором регион оказался в начале прошлого века, — это не только вопрос восстановления исторической справедливости. Это вопрос развития бизнеса, потому что мало произвести конкурентную продукцию, ее необходимо быстро и недорого доставить до потребителя. Транспортная доступность — это и вопрос развития муниципальных районов. По площади Томская область превосходит многие европейские государства. Качество жизни в районах отличается только из-за неразвитости дорожно-транспортной системы, а это, конечно, недопустимо.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Сергей Степин, Администрация Томской области

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