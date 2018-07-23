Деньги должны работать: Как приумножить доходы, не выходя из дома

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

В настоящее время у томичей остается все меньше возможностей получить реальный пассивный доход с вложения кровно заработанных. Доходность банковских вкладов падает, да и рынок криптовалют показывает себя не с лучшей стороны. И тут самое время обратить внимание на паевый инвестиционный фонд.

Рассказываем о еще одном простом и выгодном способе вложения капитала.

Инвестирование в паевой инвестиционный фонд – передача денег в доверительное управление. Вкладывает средства, продает и покупает акции и ценные бумаги специальная управляющая компания, которой доверяет фонд. Ваши деньги не лежат мертвым грузом, а работают и зарабатывают. Главный шаг, который нужно сделать инвестору, – выбрать надежный фонд, имеющий лицензию от Банка России. Тогда его средства будут надежно защищены законом.

Чтобы вложиться в ПИФ, томичам нужно всего лишь приобрести пай – ценную именную бумагу, подтверждающую правовладение частью имущества фонда. Чем дороже становится имущество фонда,благодаря грамотному управлению, тем выше доход пайщиков.

ПИФ и другие виды инвестирования

ПИФ как вид инвестирования выгодно отличается от заключения договора с брокером и самостоятельного выискивания акций для покупки, а тем более игры наForex.

Во-первых, если вы ничего не понимаете в играх на бирже, ваши капиталы утекут сквозь пальцы. Во-вторых, брокеры не всегда оказываются хорошими специалистами, и зарабатывают как раз на комиссии от совершенных сделок. Если говорить о Forex, то система не лицензирована в России, а вкладчики никак не защищены. Как отмечают специалисты, игры на этой бирже больше напоминают лотерею или казино – шанс счастливого выигрыша практически равен нулю.

Поэтому, если вам некогда разбираться в тонкостях и особенностях биржевых реалий, но вы хотите не только сохранить, но и преумножить свои накопления, практически единственный путь, который у вас остается – стать пайщиком надежного и доходного фонда.

Вложение в ПИФ также подходит и для тех, кто устал от самостоятельной игры и хочет отдохнуть, либо диверсифицировать уже накопленный инвестиционный портфель.

Какой ПИФ выбрать

Инвестор сам решает, во что будет вкладывать: в валюту, рубли, акции или облигации. В первую очередь всегда смотрят на четыре фактора:

Доходность. Надежность. Уплата комиссий. Удобство в расчетах и выводе денег.

Самым доходным ПИФом за 2017 год, по версии Investfunds, был признан «Мобильный. Облигации» от коллаборации МТС и УК «Система Капитал». Фонд за 12 месяцев принес своим инвесторам 15,1% дохода. На данный момент это выгодный фонд и с точки зрения комиссий – за управление платится всего 0,75%.

Работу фонда контролирует Банк России. Ценные бумаги хранятся в специализированном депозитарии, это значит, ПИФ надежен.

Преимущество ПИФа «Мобильный. Облигации»:

Подходит для самых ленивых инвесторов. Чтобы стать пайщиком, не нужно даже вставать с дивана, достаточно дистанционно заполнить анкету на сайте, пройти регистрацию через госуслуги, указать номер банковского счета и перевести нужную сумму. Можно покупать паи и выводить деньги в любое время, в любом месте и без комиссий. Низкая комиссия за управление – всего 0,75%. Не нужно самостоятельно декларировать свой доход и ходить в налоговую. За пайщиков это сделает управляющая компания ПИФа«Мобильный. Облигации». Легко отслеживать судьбу своих паев. Через сайт или мобильное приложение в любое время дня и ночи можно увидеть, как ведут себя акции или облигации в вашем инвестиционном пакете.

Подходит для начинающих игроков и для тех, кто решил «просто попробовать». Цена одного пая – всего 100 рублей. Вы можете приобрести несколько паев и следить за тем, как растет ваш небольшой капитал в режиме онлайн, чтобы потом окончательно решить, куда и как вы будете вкладывать деньги.

​​​​​​Если хотите зарабатывать в валюте

Если же вы хотите хранить и накапливать капитал в валюте, для вас подойдет мобильный фонд«Облигации. Валютный». За 2017 год доходность этого ПИФа составила 5,8% в долларах США. Для сравнения: максимальная процентная ставка на валютные вклады в Томске, по информации Sravni.ru всего 2,6%. Получается, доходность валютного ПИФа от МТС – в два раза выше!

В остальном – в легкости управления, низкой комиссии, прозрачности и защищенности, он повторяет ПИФ «Мобильный. Облигации» и другие инвестиционные пакеты от МТС и УК«Система.Капитал». Узнать о всех продуктах можно по ссылке.

Что нужно, чтобы стать инвестором

Мобильный телефон или доступ к компьютеру. Учетная запись на портале госуслуг. Банковский счет в любом банке. Сумма от 100 рублей.

Зарегистрироваться и купить пай можно на сайте в считанные минуты. С момента покупки вы становитесь инвестором и можете следить за ростом своего капитала через специальное бесплатное мобильное приложение. Если вдруг вы захотите продать пай, компания реализует его в течение трех суток, а деньги на вашем счету окажутся в ближайшие 10 дней.

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