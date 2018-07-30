Сильные люди.

Как развивается пауэрлифтинг в Томской области?

30 июля 2018 / Партнерский материал / Фото: Томский Обзор

Интересно, что среди лидеров российского пауэрлифтинга почти все — сибиряки. Есть и томичи: наши земляки очень достойно выступают в этом виде спорта и стабильно побеждают.

Что помогает сибирякам поднимать огромные тяжести лучше своих соперников: природная сила, упорство характера или особая школа? Попробуем разобраться в новом выпуске рубрики История наших побед, посвященном пауэрлифтингу в Томске.

Первой была девушка

Чемпионат Томской области по классическому жиму лёжа (2018) Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

На взгляд неспециалиста, пауэрлифтинг очень напоминает тяжелую атлетику. Тяжелоатлеты тягают штанги, и пауэрлифтеры тоже работают с этим снарядом. В чем же отличие двух видов спорта?

— Тяжелая атлетика — это двоеборье, толчок со штангой и рывок. А пауэрлифтинг — силовое троеборье, в него входит приседание со штангой на плечах, жим лежа на скамье и становая тяга (подъем снаряда с пола и выпрямление с ним), — поясняет Валерий Зарапов, президент Томской областной федерации пауэрлифтинга.

В мире пауэрлифтинг популярен с 50-х годов прошлого века. В СССР западная забава не поощрялась, вот и вышло, что у нас этот вид спорта еще молод. Первые всесоюзные соревнования прошли только в конце 80-х.

В начале 90-х пауэрлифтинг дошел до Томска. И первым лидером мирового уровня в силовом виде спорта стала… девушка! Екатерина Танакова, заслуженный мастер спорта, четырежды выигрывала Чемпионаты мира, устанавливала рекорды планеты. Теперь она тренер, работает со спортсменами в ТГПУ.

Екатерина Танакова на соревнованиях Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

Именно Екатерина стимулировала развитие пауэрлифтинга в наших краях. В 1991 году Томск даже принял первенство России по этому виду спорта. Проходили и городские соревнования. Официальную областную федерацию организовали в 2001 году, хотя турниры областного уровня проводились с 1994 года.

Кстати, девушки по-прежнему не остаются в стороне от пауэрлифтинга, особенный подъем интереса к этому виду спорта наблюдается среди них в последние три года. 14–15 апреля на чемпионате Томской области было около 80 мужчин и 50 девушек. Выступали не только томички — на соревнования приезжала и женская команда из Стрежевого.

— Возможно, дело в эмансипации, но у нас много сильных девушек! Многие занимаются в тренажерных залах, а потом им этого становится мало, и они выходят на помост, — говорит Валерий Зарапов. — Некоторые думают, что пауэрлифтерши огромные и выглядят не лучшим образом. Но нет, это обыкновенные девушки, они следят за питанием, а тренировки помогают скорректировать фигуру. И результаты растут.

Чемпионы растут в области

Кубок и региональный турнир ​​​​​​Томской области (2016) Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

Количество желающих заниматься пауэрлифтингом растет. Если еще в 2012 году в региональных соревнованиях принимало участие около 30 человек, то сейчас — не менее полусотни взрослых спортсменов и около 30 юниоров.

В отличие от многих других видов спорта, Томск не является областной столицей пауэрлифтинга. Этим видом спорта занимаются почти во всех районах области. Но особенно сильных спортсменов готовят в Северской детской спортивной школе «Русь» и в ДЮСШ села Парабели.

Парабельскую детско-юношескую спортивную школу возглавляет спортсмен-пауэрлифтер Василий Омельченко. Он пришел на работу в парабельскую спортивную школу в 1997 году, где в то время пауэрлифтинга не было, только гиревой спорт. Но любой вид спорта держится на энтузиастах своего дела, таким и оказался Василий. Под его руководством в Парабели создали материальную базу, заложили победные традиции, завоевали авторитет на областном помосте и не собираются снижать планку. Среди воспитанников Омельченко — два мастера спорта, 26 кандидатов в мастера спорта, а перворазрядников никто и не считал.

Василий Омельченко на Чемпионате России по классическому троеборью в Нижегородской области (2017 г.) Фото: из архива Василия Омельченко

Сам Василий Омельченко продолжает выступать на соревнованиях. В 2017 году он выиграл Чемпионат России по классическому пауэрлифтингу, и эту победу особенно важной считает для своей педагогической работы.

— Дети обычно видят победителей турниров на обложках журналов. А вот он я, рядом с ними. Такой пример вдохновляет, они тоже стремятся к победам, стараются и показывают достойные результаты на соревнованиях, — говорит Василий.

Кто хочет стать сильным?

Чемпионат Томской области по классическому жиму лежа (2018 год) Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

В Томске пауэрлифтинг — больше студенческий вид спорта. Спортивные клубы по поднятию тяжестей есть почти во всех вузах: в ТГУ, ТПУ, ТУСУРе, ТГПУ и СибГМУ. Среди лидеров ТУСУР — атлеты из этого вуза выиграли недавно Чемпионат области и Универсиаду.

Студентов ТУСУРа по пауэрлифтингу тренирует сам председатель федерации Валерий Зарапов. Он рассказал, как ищет среди студентов будущих чемпионов:

— 1 сентября мы собираем первокурсников, и я спрашиваю: «Кто хочет стать сильным?». Желающих обычно много, но некоторые сразу отпадают. Если парень высокий, то не его это вид спорта, сколько ни тренируйся, — рассказывает Зарипов. — С новичками провожу тестирование, они начинают ходить на занятия. Беседуем с ними, ставим задачи, смотрим друг другу в глаза. Некоторые считают, что пауэрлифтинг похож на бодибилдинг и приходят за красивой фигурой. Но мы не только форму делаем, мы и тяжести поднимаем. Мы сильнее бодибилдеров! А лучших своих студентов я приглашаю в секцию, заниматься более серьезно.

Команда ТУСУРа — победитель чемпионата Томской области и региональной универсиады по пауэрлифтингу (2017 г.) Фото: официальный сайт ТУСУРа



Тренер Зарапов считает, что пауэрлифтинг помогает развить характер. Снаряд победить, себя победить… Многие годами ходят в зал, тренируются, но не выступают. А некоторым становится мало тренировок — хочется показать результаты, поучаствовать в соревнованиях. Часто на турнирах спортсмены показывают более высокий результат, чем в зале, бьют личные рекорды.

Спорт на всю жизнь

Василий Омельченко на Фестивале силовых видов спорта в Томске, (2016 г.) Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

Начав в детстве или студенчестве, пауэрлифтингом можно заниматься долгие годы: верхний предел не ограничен. Реально выступать и в зрелые годы, как тяжеловес Василий Омельченко из Парабели, о котором мы уже писали выше — обладатель «бронзы» Чемпионата Европы, двукратный чемпион России и многократный призер национальных первенств. Его результат в приседании два года назад был 417 кг!

— Я начинал заниматься пауэрлифтингом на первом курсе в ТГПУ. Сначала просто хотел стать сильнее, а благодаря этому виду спорта можно ее развить максимально. И вот уже 26 лет тренируюсь, — вспоминает Василий. — Я очень люблю этот вид спорта, с радостью выступаю на соревнованиях, мне нравится все, что с ним связано, он стал большой частью моей жизни. Хочется поддерживать себя в форме как можно дольше и установить рекорд спортивного долголетия. Слежу за результатами Чемпионатов мира и Европы среди ветеранов — знаю, если бы я туда приехал, то мог бы выиграть. Но пока чувствую в себе силы соревноваться с молодыми спортсменами. Давно мог бы быть в ветеранской группе, но зачем, если у меня еще и здесь получается бороться за медали?

Есть в Томской области и молодые талантливые пауэрлифтеры. Юниор из Северска, девятнадцатилетний Антон Выхтарь, недавно занял второе место на Кубке России, прошел отбор на юниорский чемпионат. Среди девушек сегодня сильнейшая спортсменка — шестнадцатилетняя Инна Середенко из Северска, она выполнила норматив на мастера спорта и победила на европейском первенстве в своей возрастной группе. Сергей Усов — серебряный призер Чемпионата Европы, в этом году выиграл Чемпионат России и вошел в сборную команду страны. Также Сергей установил рекорд России, подняв в жиме лежа 345 кг.

Сергей Усов на Кубке России по жиму лежа (2018 г.) Фото: из архива Сергея Усова

Есть у нас и спортсмены, которые уже не выступают, но их рекорды до сих пор не побиты. Это Антон Красильников — двукратный чемпион мира среди юниоров, и Петр Пугачев, который побеждал на первенстве мира среди юниоров и на чемпионате Европы.

Сила Сибири

Чемпионат Томской области по классическому жиму лежа (2018 год) Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

Россия сегодня в пауэрлифтинге среди мировых лидеров, и это, как считают тренеры, не случайность.

— Пауэрлифтинг подходит нам по характеру, — полагает Валерий Зарапов. — Сказалось и то, что у нас была сильная школа тяжелой атлетики. Потом она «просела», зато появился новый вид спорта, и многие тренеры стали работать с троеборцами.

Среди главных соперников нашей сборной на мировом помосте — Украина и другие страны из постсоветского пространства. В жиме лежа традиционно сильны японцы. Нестабильны, но иногда очень опасны американские пауэрлифтеры.

А в России сильные люди чаще всего вырастают в Сибири.

— Томскую область одним из лидеров не назовешь, — не скрывает президент федерации. — Наше главное достижение — третье место команды на первенстве России. Лидеры в стране спортсмены из Кемеровской области и Красноярского края. Там городов больше, а количество атлетов обычно переходит в качество. Но основной состав сборной России — это сибиряки.

Если говорить об атлетах из Томской области, то речи о взлетах или провалах не идет: наша команда все 30 лет стабильно сильна. А интереса к этому виду спорта все больше. Тем более, сейчас, когда для соревнований по классическому пауэрлифтингу уже не нужно специальной экипировки — достаточно простых наколенников. В апреле этого года на Чемпионате Томской области в «Юпитере» приняли участие почти 200 человек, они соревновались на двух помостах.

Сборная команда Томской области на Кубке России по пауэрлифтингу Фото из архива Федерации пауэрлифтинга Томской области

Томская федерация пауэрлифтинга надеется, что в будущем спортсменов станет еще больше:

— Хотелось бы популяризовать пауэрлифтинг, чтобы сборная Томской области выступала на Всероссийских соревнованиях, — говорит Валерий Зарапов. –. В целом у нас подъем — я двенадцатый год председатель федерации, и постоянно участников становится больше и больше. Областной департамент по физкультуре и спорту нам помогает. Если спортсмен победил на Первенстве России, его поддерживают финансово, всегда находят средства для поездок на международные соревнования. А для областных соревнований нам предоставляют прекрасные залы спорткомплекса «Юпитер». Уже два года там проводим Чемпионат области. Это тоже способствует развитию пауэрлифтинга — на таких помостах выступать всем нравится!

Текст: Мария Симонова

Фото: архив Федерации пауэрлифтинга Томской области, личные архивы спортсменов

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