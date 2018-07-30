Сильные люди.
Как развивается пауэрлифтинг в Томской области?
Интересно, что среди лидеров российского пауэрлифтинга почти все — сибиряки. Есть и томичи: наши земляки очень достойно выступают в этом виде спорта и стабильно побеждают.
Что помогает сибирякам поднимать огромные тяжести лучше своих соперников: природная сила, упорство характера или особая школа? Попробуем разобраться в новом выпуске рубрики История наших побед, посвященном пауэрлифтингу в Томске.
Первой была девушка
На взгляд неспециалиста, пауэрлифтинг очень напоминает тяжелую атлетику. Тяжелоатлеты тягают штанги, и пауэрлифтеры тоже работают с этим снарядом. В чем же отличие двух видов спорта?
— Тяжелая атлетика — это двоеборье, толчок со штангой и рывок. А пауэрлифтинг — силовое троеборье, в него входит приседание со штангой на плечах, жим лежа на скамье и становая тяга (подъем снаряда с пола и выпрямление с ним), — поясняет Валерий Зарапов, президент Томской областной федерации пауэрлифтинга.
В мире пауэрлифтинг популярен с 50-х годов прошлого века. В СССР западная забава не поощрялась, вот и вышло, что у нас этот вид спорта еще молод. Первые всесоюзные соревнования прошли только в конце 80-х.
В начале 90-х пауэрлифтинг дошел до Томска. И первым лидером мирового уровня в силовом виде спорта стала… девушка! Екатерина Танакова, заслуженный мастер спорта, четырежды выигрывала Чемпионаты мира, устанавливала рекорды планеты. Теперь она тренер, работает со спортсменами в ТГПУ.
Именно Екатерина стимулировала развитие пауэрлифтинга в наших краях. В 1991 году Томск даже принял первенство России по этому виду спорта. Проходили и городские соревнования. Официальную областную федерацию организовали в 2001 году, хотя турниры областного уровня проводились с 1994 года.
Кстати, девушки по-прежнему не остаются в стороне от пауэрлифтинга, особенный подъем интереса к этому виду спорта наблюдается среди них в последние три года. 14–15 апреля на чемпионате Томской области было около 80 мужчин и 50 девушек. Выступали не только томички — на соревнования приезжала и женская команда из Стрежевого.
— Возможно, дело в эмансипации, но у нас много сильных девушек! Многие занимаются в тренажерных залах, а потом им этого становится мало, и они выходят на помост, — говорит Валерий Зарапов. — Некоторые думают, что пауэрлифтерши огромные и выглядят не лучшим образом. Но нет, это обыкновенные девушки, они следят за питанием, а тренировки помогают скорректировать фигуру. И результаты растут.
Чемпионы растут в области
Количество желающих заниматься пауэрлифтингом растет. Если еще в 2012 году в региональных соревнованиях принимало участие около 30 человек, то сейчас — не менее полусотни взрослых спортсменов и около 30 юниоров.
В отличие от многих других видов спорта, Томск не является областной столицей пауэрлифтинга. Этим видом спорта занимаются почти во всех районах области. Но особенно сильных спортсменов готовят в Северской детской спортивной школе «Русь» и в ДЮСШ села Парабели.
Парабельскую детско-юношескую спортивную школу возглавляет спортсмен-пауэрлифтер Василий Омельченко. Он пришел на работу в парабельскую спортивную школу в 1997 году, где в то время пауэрлифтинга не было, только гиревой спорт. Но любой вид спорта держится на энтузиастах своего дела, таким и оказался Василий. Под его руководством в Парабели создали материальную базу, заложили победные традиции, завоевали авторитет на областном помосте и не собираются снижать планку. Среди воспитанников Омельченко — два мастера спорта, 26 кандидатов в мастера спорта, а перворазрядников никто и не считал.
Сам Василий Омельченко продолжает выступать на соревнованиях. В 2017 году он выиграл Чемпионат России по классическому пауэрлифтингу, и эту победу особенно важной считает для своей педагогической работы.
— Дети обычно видят победителей турниров на обложках журналов. А вот он я, рядом с ними. Такой пример вдохновляет, они тоже стремятся к победам, стараются и показывают достойные результаты на соревнованиях, — говорит Василий.
Кто хочет стать сильным?
В Томске пауэрлифтинг — больше студенческий вид спорта. Спортивные клубы по поднятию тяжестей есть почти во всех вузах: в ТГУ, ТПУ, ТУСУРе, ТГПУ и СибГМУ. Среди лидеров ТУСУР — атлеты из этого вуза выиграли недавно Чемпионат области и Универсиаду.
Студентов ТУСУРа по пауэрлифтингу тренирует сам председатель федерации Валерий Зарапов. Он рассказал, как ищет среди студентов будущих чемпионов:
— 1 сентября мы собираем первокурсников, и я спрашиваю: «Кто хочет стать сильным?». Желающих обычно много, но некоторые сразу отпадают. Если парень высокий, то не его это вид спорта, сколько ни тренируйся, — рассказывает Зарипов. — С новичками провожу тестирование, они начинают ходить на занятия. Беседуем с ними, ставим задачи, смотрим друг другу в глаза. Некоторые считают, что пауэрлифтинг похож на бодибилдинг и приходят за красивой фигурой. Но мы не только форму делаем, мы и тяжести поднимаем. Мы сильнее бодибилдеров! А лучших своих студентов я приглашаю в секцию, заниматься более серьезно.
Тренер Зарапов считает, что пауэрлифтинг помогает развить характер. Снаряд победить, себя победить… Многие годами ходят в зал, тренируются, но не выступают. А некоторым становится мало тренировок — хочется показать результаты, поучаствовать в соревнованиях. Часто на турнирах спортсмены показывают более высокий результат, чем в зале, бьют личные рекорды.
Спорт на всю жизнь
Начав в детстве или студенчестве, пауэрлифтингом можно заниматься долгие годы: верхний предел не ограничен. Реально выступать и в зрелые годы, как тяжеловес Василий Омельченко из Парабели, о котором мы уже писали выше — обладатель «бронзы» Чемпионата Европы, двукратный чемпион России и многократный призер национальных первенств. Его результат в приседании два года назад был 417 кг!
— Я начинал заниматься пауэрлифтингом на первом курсе в ТГПУ. Сначала просто хотел стать сильнее, а благодаря этому виду спорта можно ее развить максимально. И вот уже 26 лет тренируюсь, — вспоминает Василий. — Я очень люблю этот вид спорта, с радостью выступаю на соревнованиях, мне нравится все, что с ним связано, он стал большой частью моей жизни. Хочется поддерживать себя в форме как можно дольше и установить рекорд спортивного долголетия. Слежу за результатами Чемпионатов мира и Европы среди ветеранов — знаю, если бы я туда приехал, то мог бы выиграть. Но пока чувствую в себе силы соревноваться с молодыми спортсменами. Давно мог бы быть в ветеранской группе, но зачем, если у меня еще и здесь получается бороться за медали?
Есть в Томской области и молодые талантливые пауэрлифтеры. Юниор из Северска, девятнадцатилетний Антон Выхтарь, недавно занял второе место на Кубке России, прошел отбор на юниорский чемпионат. Среди девушек сегодня сильнейшая спортсменка — шестнадцатилетняя Инна Середенко из Северска, она выполнила норматив на мастера спорта и победила на европейском первенстве в своей возрастной группе. Сергей Усов — серебряный призер Чемпионата Европы, в этом году выиграл Чемпионат России и вошел в сборную команду страны. Также Сергей установил рекорд России, подняв в жиме лежа 345 кг.
Есть у нас и спортсмены, которые уже не выступают, но их рекорды до сих пор не побиты. Это Антон Красильников — двукратный чемпион мира среди юниоров, и Петр Пугачев, который побеждал на первенстве мира среди юниоров и на чемпионате Европы.
Сила Сибири
Россия сегодня в пауэрлифтинге среди мировых лидеров, и это, как считают тренеры, не случайность.
— Пауэрлифтинг подходит нам по характеру, — полагает Валерий Зарапов. — Сказалось и то, что у нас была сильная школа тяжелой атлетики. Потом она «просела», зато появился новый вид спорта, и многие тренеры стали работать с троеборцами.
Среди главных соперников нашей сборной на мировом помосте — Украина и другие страны из постсоветского пространства. В жиме лежа традиционно сильны японцы. Нестабильны, но иногда очень опасны американские пауэрлифтеры.
А в России сильные люди чаще всего вырастают в Сибири.
— Томскую область одним из лидеров не назовешь, — не скрывает президент федерации. — Наше главное достижение — третье место команды на первенстве России. Лидеры в стране спортсмены из Кемеровской области и Красноярского края. Там городов больше, а количество атлетов обычно переходит в качество. Но основной состав сборной России — это сибиряки.
Если говорить об атлетах из Томской области, то речи о взлетах или провалах не идет: наша команда все 30 лет стабильно сильна. А интереса к этому виду спорта все больше. Тем более, сейчас, когда для соревнований по классическому пауэрлифтингу уже не нужно специальной экипировки — достаточно простых наколенников. В апреле этого года на Чемпионате Томской области в «Юпитере» приняли участие почти 200 человек, они соревновались на двух помостах.
Томская федерация пауэрлифтинга надеется, что в будущем спортсменов станет еще больше:
— Хотелось бы популяризовать пауэрлифтинг, чтобы сборная Томской области выступала на Всероссийских соревнованиях, — говорит Валерий Зарапов. –. В целом у нас подъем — я двенадцатый год председатель федерации, и постоянно участников становится больше и больше. Областной департамент по физкультуре и спорту нам помогает. Если спортсмен победил на Первенстве России, его поддерживают финансово, всегда находят средства для поездок на международные соревнования. А для областных соревнований нам предоставляют прекрасные залы спорткомплекса «Юпитер». Уже два года там проводим Чемпионат области. Это тоже способствует развитию пауэрлифтинга — на таких помостах выступать всем нравится!
Текст: Мария Симонова
Фото: архив Федерации пауэрлифтинга Томской области, личные архивы спортсменов