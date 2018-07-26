Студенты и наставники. Как проходит время летней практики в «Томскнефти»

26 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Летом, как обычно, в структурных подразделениях «Томскнефти» появляется много студентов. Ребята из разных городов и вузов перенимают опыт профессионалов, которыми они и сами станут в недалеком будущем.

Всего этим летом на практику принято почти 60 студентов. Среди них 24 целевика: тех, кто учится в вузах по направлению «Томскнефти». Больше половины прошли практику в июне, 22 студента работают прямо сейчас, в июле, еще пятеро решили приехать в августе.

Олег Мусатов (справа) со своим наставником Степаном Долгих Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Студент ТГАСУ Олег Мусатов проходит практику в отделе капитального ремонта зданий и сооружений АО «Томскнефть» ВНК. Это не первая его практика здесь, да и профессиональную судьбу с компанией он решил связать уже давно.

— Я окончил «Томснефть-класс» и как целевик пошел учиться в один из вузов-партнеров компании, — рассказывает Олег. — Так как мне всегда нравилось строительство, то выбрал я ТГАСУ. «Томскнефть» по условиям контракта была даже готова оплачивать мое обучение в вузе, если не поступлю на бюджет. Но я поступил, учусь хорошо, за что раз в семестр получаю корпоративную стипендию. Сейчас у меня инженерная практика, а значит, мне поручают уже более сложные задания, чем раньше. Например, я занимаюсь составлением дефектных ведомостей.

И хотя Олег по договору не обязан устроиться на работу в «Томскнефть» после окончания вуза, он планирует здесь остаться.

— После бакалавриата я буду поступать в магистратуру, — говорит он. — Только пока не знаю: очную или заочную, чтобы совмещать работу с учебой. А с местом работы уже точно определился. Мы уже договорились с моим наставником, главным специалистом отдела капитального ремонта Степаном Сергеевичем Долгих, что приду к ним, и даже должность уже знаю - инженер-куратор третьей категории. Мне нравится и дело, которым занимается отдел, и люди, которые в нем работают.

Томский государственный архитектурный университет — лишь один из вузов-партнеров «Томскнефти». Давнее сотрудничество связывает предприятие с техническими и классическими университетами Томска и Екатеринбурга, Самары и Красноярска, Тюмени и Санкт-Петербурга. Складываются и новые партнерские отношения. Первый год на предприятии проходят практику студенты архангельского Северного арктического федерального университета им. М.В.Ломоносова, Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф.Решетнева и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Практику студенты также проходят разную – в зависимости от своей будущей специальности. Одни работают в кабинетах, другие разъезжаются по месторождениям, готовясь стать геологами, инженерами по добыче нефти, специалистами по эксплуатации трубопроводов и так далее.

Надо сказать, что кроме реального опыта и зачета по производственной практике, студенты получают и зарплату, которая становится для них ощутимой прибавкой к стипендии.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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