Гид по городу. Конструктивизм и сталинский ампир

26 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: рисунок: Николай Исаев

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Бренд Томска — деревянное зодчество, его знают во всем мире. Признана и любима каменная архитектура начала ХХ века. Но здания эпохи конструктивизма и сталинского ампира редко удостаиваются внимания.

Строений периода 1930–1950 годов в Томске немного, тем они и интересны. Памятников «чистого» конструктивизма, постконструктивизма и сталинского ампира мы не найдем, но при этом каждое здание играет не последнюю роль в общем архитектурном ландшафте.

Большинство архитектурных объектов расположены в районе проспекта Кирова, улиц Усова, Учебной и точечно по городу. Жилые дома, корпуса университетов и дома культуры и — это то, что чаще всего строили в советские годы. Мы выбрали самые значимые из них и составили длинный и интересный маршрут, который при желании можно осилить за день.

10-й корпус ТПУ

В самом начале проспекта Ленина нас торжественно встречает монументальный корпус Политехнического университета. Здание построено в 1954 году — о чем свидетельствует барельеф на дворовом фасаде. В 10 корпусе много лет находились физико-технический и электрофизический факультеты ТПУ. Сейчас там физико-технический институт, кафедры института кибернетики, языковые центры.

Здание строилось в годы, когда государство тратило большие средства на открытие новых учебных корпусов вузов, что заметно по общему масштабу и богатому декору на главном фасаде, в котором сочетаются элементы ампира и классицизма. Величественные полуколонны главного фасада декорированы барельефами с картушами с традиционными для советской архитектуры серпами, молотами, колосьями и звездой. Между полуколоннами спрятаны легкие пилястры с капителями. Архитектурная композиция фасада завершается скульптурной группой, изображающей мужчину с отбойным молотком и женщину с молотом, в центре композиции — щит с изображением серпа и молота.

Корпус П-образный в плане с внутренним двором, по которому можно прогуляться. Здание огорожено брутальным чугунным забором, рисунок которого повторяет рисунок решеток первого этажа.

В целом здание смотрится лаконично и торжественно. Лучший вид открывается с противоположной стороны проспекта.

Адрес: проспект Ленина, 2

Как доехать: троллейбус №1; автобусы №22, 23, 30, 60, 53.

Жилой дом на Вершинина, 42

Недалеко от корпуса Политеха, на углу улиц Учебной и Вершинина, стоит четырехэтажный жилой дом. Он был построен в 1956 году. На первом этаже располагается детский сад для детей работников ТПУ.

Этот на первый взгляд простой дом является архитектурной доминантой перекрестка. На больших, почти без декора, плоскостях стен эффектно смотрятся выступающие на обоих фасадах эркеры, завершающиеся балконами. Особенно красив дом в солнечном свете, когда глубокие тени подчеркивают объемы и придают живописность. Можно заглянуть в уютный дворик.

Адрес: улица Вершинина, 42

Как доехать: Автобус №19, 29, 7.

Жилой дом на проспекте Ленина, 17

Возвращаясь на проспект Ленина по улице Учебной, можно заметить еще один угловой пятиэтажный жилой дом схожий с предыдущим. Этот дом построен в 1950-х годах. Знаменит тем, что в нем в разные годы жили создатель первых телецентров в Сибири Всеволод Мелихов и общественный деятель Моисей Мучник, о чем рассказывают мемориальные таблички на доме. В 1990-е на первом этаже располагался главный свадебный магазин города «Салон для новобрачных». Сегодня первый этаж также занимают магазины.

Дом является архитектурной доминантой перекрестка и интересен своим угловым расположением. Довольно массивные выступающие балконы, арочные окна, выступающий карниз и модильоны (архитектурная деталь в виде небольшого кронштейна) — дом представляет собой классический образец строений 1950-х годов, которых в Томске немного. Двор закрытый.

Адрес: проспект Ленина, 17

Как доехать: троллейбус №1; автобусы №7, 19, 22, 23, 29, 30, 60, 53.

Дом культуры ТЭМЗ

На углу проспекта Ленина и улицы Усова находится здание бывшего Дома культуры Томского электромеханического завода. Несмотря на то, что жилищное и культурное строительство в конце 1950-х шло высокими темпами, строительство клуба затягивалось из-за несвоевременных поставок стройматериалов, нехватки техники и рабочих.

В 1990-е годы в ДК проходили концерты известных томских групп «Передвижные Хиросимы», «Дети Обруба» и «Будни лепрозория».

Здание представляет собой классический образец советского Дома культуры. Строгое и монументальное, оно декорировано пилястрами по всему периметру. Фронтоны с треугольными портиками украшены скромным лепным декором и рядами балюстрад.

Первоначальный облик ДК сохранился не полностью, центральный вход лишился портика, а колонны превратились в пилястры. Зато функция дома культуры вполне «сохранена» — под одной крышей собраны бары, рестораны и кафе.



Адрес: проспект Ленина, 41

Как доехать: троллейбус №1; автобусы №7, 19, 22, 23, 30, 60, 53.

Бывший фармацевтический корпус СибГМУ

Проспект Кирова особенно богат строениями периода сталинского ампира. Здесь в 1936 году томский медицинский институт приступил к постройке трехэтажного общежития для студентов. По проекту в комнатах общежития должно было проживать 200 человек, а на цокольном этаже разместились бы душевые и прачечная. Строительство завершилось в 1938 году. До недавнего времени в здании располагался фармацевтический корпус СибГМУ.

Здание можно отнести к периоду постконструктивизма: в нем как раз чувствуется переход от конструктивизма к сталинскому ампиру. Конструктивизм проявляется в крупных объемах здания — Г-образное в плане, с большими «лежачими» окнами и застекленными лестничными маршами — это все можно увидеть, если заглянуть во двор.

Ампир же проявляется в декоре главного фасада — небольшой выступающий портик с колоннами, украшенными коринфскими капителями, выступающие объемы стен, полуколонны, пилястры и балконы с балюстрадами. Одна из самых интересных деталей фасада здания располагается на уровне третьего этажа — это бюст С.М. Кирова.

Адрес: проспект Кирова, 16

Как доехать: троллейбус №3, 4; трамвай №1, 2; автобусы №2, 3, 4, 12.

Здание КГБ — УФСБ

Здание УФСБ, а ранее КГБ, построено в 1950-х годах и является одной из доминант проспекта Кирова. В нем наиболее сильно проявились черты сталинского ампира. На центральном фасаде выделяется портик с коринфскими колоннами, обильно украшенными листьями аканта и волютообразными завитками стеблей. Портик завершается барельефом с гербом Советского Союза. Выступающие по бокам портики также украшены колоннами. Первый этаж выглядит монументально и даже сурово за счет крупной рустовки (облицовки крупными камнями).

Огороженное высоким забором, здание торжественно возвышается на главном советском проспекте Томска.

Адрес: Кирова, 18а

Как доехать: троллейбус №3, 4; трамвай №1, 2; автобусы №2, 3, 4, 12.

Общежитие ТУСУРа

Общежитие для студентов ТИРИЭТа (Томский институт радиоэлектроники и электронной техники, ныне - ТУСУР) было построено в 1955 году, о чем свидетельствуют цифры на фасаде. Но до 1950 года на его месте был деревянный дом, в котором жил в 1917 году революционер Бела Кун с группой единомышленников-интернационалистов. Мемориальная доска, в которой об этом говорится, установлена в 1966 году.

Плоскость стен пятиэтажного здания разделена карнизами, это членение придает монументальность и зрительно увеличивает объем. Под карнизом первого этажа расположены модильоны — небольшие кронштейны с лепным листом. Окна третьего этажа украшены сандриками в виде небольшого карниза и псевдобалконами с балясинами. На углах самого верхнего карниза можно заметить скульптурные украшения — акротерии. Фасад, выходящий на проспект Кирова, практически невозможно разглядеть из-за деревьев.

Адрес: проспект Кирова, 22

Как доехать: троллейбус №3, 4; трамвай №1, 2; автобусы №2, 3, 4, 12.

Дом на Вершинина, 17а

По диагонали от общежития, на улице Вершинина, располагается жилой дом, построенный в 1950-е годы. В этом доме жил Николай Яковлев — главный архитектор города Томска (1973-1982).

Это трехэтажное здание, центральная часть которого выделяется за счет фронтона с чердачным окошком. Простой прямоугольный в плане дом смотрится интересно и изысканно благодаря декорированным окнам разных форм и размеров. Наиболее просто украшены арочные окна первого этажа, окна второго обрамлены строгим декором. Но часть окон имеют небольшие балкончики с выразительными балясинами и модильоны с лепным листом, на которые стоит обратить отдельное внимание. Интересная деталь — дом оборудован защитой от голубей, на самом верхнем карнизе можно заметить тонкие шипы.

Со двора здание выглядит гораздо скромнее — гладкие стены, треугольные фронтоны и окна разных форм.

Адрес: улица Вершинина, 17а

Как доехать: троллейбус №3, 4; трамвай №1, 2; автобусы №2, 3, 4, 12.

Дом железнодорожников или «Пассаж»

На проспекте Ленина располагается одно из первых конструктивистских зданий города — четырехэтажный дом железнодорожников, торжественная закладка фундамента которого состоялась 5 мая 1930 года. Строительство шло медленно из-за дефицита материалов и отсутствия квалифицированной рабочей силы.

Позже дом железнодорожников стал общежитием. Первый этаж занимали студенческая столовая, которую до сих пор многие помнят по бесплатному хлебу и горчице, и библиотека. С 1990-х годов здесь находились различные магазины, долгое время здесь был магазин «Пассаж», вывеска которого заметна на фасаде до сих пор.

Интересна общая архитектурная форма здания, крупные выступающие наверх объемы, огромные витринные окна первого этажа, которые, кстати изначально были до самой земли, и «лежачие» окна. Минималистичность облика подчеркивает отсутствие декора. В этом доме прочитывается одна из главных характеристик конструктивизма — ритм самих конструкций, крупные членения фасада. Если заглянуть во двор, то можно увидеть стены из неоштукатуренного красного кирпича. Монолитное и лаконичное здание является важным архитектурным объектом проспекта Ленина наряду с шедеврами архитектуры начала ХХ века.

Адрес: проспект Ленина, 46

Как доехать: троллейбус №1, 2, 3, 4, 6; автобусы №2, 3, 12, 16, 19, 23, 30, 60.

Дом коммунальников или «Пятихатка»

Так называемая «Пятихатка» — первое в Томске пятиэтажное кирпичное здание. Изначально здание называлось Дом коммунальников, его строительство началось в 1930-м и закончено в 1935 году. В этом жилом доме по проекту должно было находиться 42 квартиры с отдельными кухнями, что подверглось критике, т.к. не отвечало задаче спасти советского человека от быта и домашней работы. В газете «Красное знамя» указывалось, что в доме-коммуне нет места для ванн, прачечной, читальни, красного уголка, детских и спортивных площадок.

В ходе строительства дом передали ТГУ (в связи с 50-летием университета), и он был сдан в эксплуатацию уже как студенческое общежитие. На тот момент это было одно из лучших общежитий Сибири: более 200 комнат, столовая, буфет, библиотека и комнаты для самостоятельных занятий. Столовая №40 обслуживала свыше тысячи студентов. С 1989 года оно стало общежитием для сотрудников Томского государственного университета. Сегодня на первом этаже находится один из учебных корпусов ТГУ.

Здание построено по всем правилам конструктивизма — угловое, растянутое по горизонтали с бесконечными линиями удлиненных по вертикали окон. Угловую часть акцентирует поставленная с отступом прямоугольная башня и выступающие объемы балконов.

«Пятихатка» — это наиболее интересный пример конструктивизма не только по форме, но и первоначальной идее комфортной жизни советского человека.

Адрес: улица Никитина, 4.

Как доехать: трамвай №1, 2, 3; автобус №9.

Обкомовский дом

Этот жилой дом спрятан от шума и суеты города в густой зелени на улице Крылова. Трехэтажное здание было построено в 1955 году для членов Томского областного комитета КПСС на остатках фундамента Христорождественского храма.

Прямоугольный в плане дом выразителен за счет боковых ризалитов (части здания, выступающие за линию фасада) с арочными балконами. Ризалиты декорированы рустовкой — рельефной кладкой, также рустовку можно встретить в оформлении окон первого этажа по всему периметру здания. Изысканные балкончики, выступающий карниз и модильоны в виде небольших кронштейнов с лепным листом украшают здание.

Рекомендуем обойти дом, т.к. дворовой фасад с выступающими эркерами не менее привлекателен, чем главный. А фронтон с круглым окошком придает романтический вид дому. К тому же во дворе можно обнаружить чашу от старого фонтана.

Адрес: улица Крылова, 6а.

Как доехать: трамвай №1, 2, 3.

Здание «Шахтстроя»

Хотя здание Шахтстроя было построено в XIX веке, его неоднократно перестраивали, и сегодня оно состоит из нескольких частей, построенных в разное время. Известно, что это здание в 1878 году принадлежало одному из наиболее богатых и известных томских купцов Е.И. Королеву. В 1912 году в нем размещались магазины дорожных товаров «Братья Макаровы», офицерских вещей торгового дома «Голованов с сыном». С 1932 по 1938 годы здесь находилась организация «Шахтстрой» треста «Востокуголь», а с 1942 по 1956 годы — управление Министерства государственной безопасности. В настоящее время в здании располагаются магазины, кафе и рестораны.

Современный облик здания вполне конструктивистский. Г-образной формы в плане дом главным фасадом выходит на проспект Ленина. На фронтоне барельеф с изображением серпа и молота, ранее там была надпись с текстом «Шахтстрой». Ритм окон перебивается пилястрами. Самое интересное во дворе — здесь можно обнаружить один из излюбленных приемов архитекторов-конструктивистов — закругленный угол здания.

Адрес: площадь Ленина, 11.

Как доехать: троллейбус №1, 2, 3, 4, 6; автобусы №2, 3, 4, 5, 7, 12, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30, 60.

Общежитие мукомольно-элеваторного института

Здание общежития мукомольно-элеваторного института — яркий пример постконструктивистской архитектуры. Монументальный корпус был построен 1932–1937 годах. По проекту здание состояло из общежития, примыкавшего к нему шестнадцатиквартирного дома для преподавателей и столовой.

Спроектировал и руководил строительством общежития архитектор Кресадло. Правда, его сняли с должности по причине неудовлетворительного качества работ. При возведении здания использовался кирпич, оставшийся после сноса в 1934 году крупнейшего храма города — Троицкого кафедрального собора. В 1952 году общежитие было передано строительному институту, сейчас здесь находится 3-й корпус ТГАСУ.

В этом сложном по архитектурным объемам здании соединены черты конструктивизма, классицизма и ампира. Угловой фасад выходит на площадь и выделяется ризалитом и окном во всю его высоту. Увенчано здание квадратным окном, украшенным по периметру барельефами с изображением снопов, звезд и элеватора. Выделяются и объемные балконы главного фасада с бетонными балясинами. На боковых фасадах между третьим и четвертым этажами располагаются медальоны с профилями юношей и девушек. Несмотря на обилие декора и штукатурки под руст, здание выглядит легким за счет светлого цвета стен и белого декора.

Адрес: площадь Соляная, 3.

Как доехать: троллейбус №1, 3; автобусы №2, 3, 8, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 52, 60.

Фото автора

Литература, использованная при подготовке материала:

И.И. Атапин. Конструктивизм и постконструктивизм в застройке Томска. А.И. Полищук, А.А. Петухов, А.А. Тарасов. Реконструкция подвальной части административно-торгового здания.

Томск от А до Я: краткая энциклопедия города. Под. ред. Н.М. Дмитриенко. Томск, 2004

Красное знамя 1955. №184. 16 сентября.

Красное знамя. 1932. №168 2 августа

Красное знамя. 1956. № 171. 1 сентября

Красное знамя. 1936. №76. 10 апреля

Красное знамя. 1935. №48. 9 марта

Красное знамя 1930. №100. 6 мая.

Тэги/темы: