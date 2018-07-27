Еда. Рецензии. Ужин в «Шашлычном доме»

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова



Пока в Томске затишье и новые заведения только обещают открыться, мы в поисках гастрономических впечатлений забрели на небогатый кафе и ресторанами Московский тракт.

Здесь находится «Шашлычный дом», о котором в сети мы встречали противоречивые отзывы. Кто-то восхищался, кто-то ужасался. Мы убедились лично, что название заведения оправдано. Выбор шашлыков здесь большой! А впечатления от кафе в целом остались неоднозначные.

Где: Московский тракт, 40.

Интерьер: сначала оказываешься в небольшом магазине с прилавками, где можно купить шашлыки и прочее с собой либо сделать заказ. Из магазина вход в кафе. Оно небольшое, похоже на популярные когда-то «шашлычки», которых в городе было много лет 15-10 назад. Правда, поосновательнее: есть розетки, вместо обычных для подобных заведений стульев — небольшие диванчики. Основные тона — белый и красный. Надписи «Шашлычный дом» на столах не позволяют позабыть, где вы находитесь.

Интерьер незатейлив, но, благодаря кондиционеру, даже в жару в зале было прохладно. Кстати, для любителей еды на свежем воздухе на улице есть пара высоких столов без стульев. Такая «спартанская» летняя веранда.

Меню: не существует, надо изучать, что лежит на прилавках и стоит в холодильниках.

Мы начали рассматривать ассортимент. Заметили салаты. В магазинных одноразовых упаковках, цены от 45 рублей. Есть корейские вроде морковчи, можно заказать сельдь под шубой, найдется даже цезарь. Любителям овощей сообщим, что один целый помидор обойдется в 50 рублей.

Из горячего (от 110 рублей) имеются манты, долма.

Найдутся и сладости, пирожные стоят от 50 рублей. Представлено и птичье молоко, и восточные варианты.

Немало выпечки. Здесь и сосиски в тесте, и хачапури с сыром, и самса разных видов, цены начинаются от 45 рублей.

Шашлыки на витрине в сыром виде, объявление на стене предупреждает — готовить их будут около 10 минут. Классика вроде свинины и курицы стоит 150 рублей. Можно заказать двойные варианты. Для любителей чего-то полюбопытнее представлены шашлык из свиных ребер, рулет из свинины, свиная «ленивка», даже антрекот на шампуре. Шашлык под названием «Гурман» оказался сочетанием свинины и помидора.

Баранину можно взять в трех видах — шашлыки из ребер, мякоти и антрекотов, и даже из сердца и почек (от 140 рублей).

Цены на говядину начинаются от 150 рублей, есть и шашлык из говяжей печени, дополненной свиным салом.

Из птицы (от 125 рублей) есть курица — голень и крылья, сердца, а также индейка.

Люля-кебабы в «Шашлычном доме» делают из курицы, баранины и говядины, обходятся эти блюда от 170 рублей.

Еще из любопытных предложений (от 155 рублей) овощи на шампуре (томаты, баклажаны, перец), сырный шашлык и грибной (целые шампиньоны со свиным салом).

Рыбу в «Шашлычном доме» тоже не обошли вниманием. Шашлыки из форели и семги на вес — от 140 рублей за 100 граммов.

Соусы надо брать отдельно, от 25 рублей. Представлена и аджика, и домашние варианты.

Пиво от 75 рублей (немало вариантов томского), газировка от 60 рублей. Чай традиционных сортов за 30 рублей. Могут сварить кофе, классические варианты, обойдется чашка от 70 рублей. А еще есть тан и компот, стакан любого из них стоит 25 рублей.

Еда: мы решили попробовать шашлык «Гурман» и грибной. Из соусов взяли «Тэтцо». Заинтересовались, какой в «Шашлычном доме» салат цезарь. А из напитков выбрали самый аутентичный — тан.

На кассе нам сообщили, что тан — напиток армянский, и в кафе он домашний. Достали из-под прилавка бутылку без этикеток и налили в стакан. Салат сразу поставили на поднос, а для ожидания шашлыков выдали номерок.

Тан произвел приятное впечатление — отличался от магазинного, был жирнее и гораздо мягче на вкус, слегка кисловатым. Пился легко, в жару очень приятен.

Салат (70 рублей) абсолютно разочаровал. Что это цезарь, мы сами и не догадались бы. В нем не было сухариков, зато одним из главных компонентов оказались огурцы. К ним добавили сыр и курицу, а соуса пожалели. Но ладно рецепт — было абсолютно невкусно, и даже обильно посыпанный сверху перец не сподвиг нас съесть это блюдо. Овощи на грани увядания. Мясная часть тоже не произвела приятного впечатления. В общем, большая часть блюда так и осталась в упаковке.

Затем к нам пришел, вероятно, хозяин, и спросил, почему мы фотографируем. Ему об этом сообщила официантка. Мы признались, что еда — наша слабость, поэтому мы ее не только едим, а еще и любим снимать (раз уж съесть салат не удалось, хоть запечатлели). Он принял это объяснение, но еще некоторое время косился на нас из-за угла зала кафе.

Потом принесли шашлыки. К счастью, заведение не зря называется «Шашлычным домом». Эти блюда есть можно! Шашлыки подаются снятыми с шампуров, на тарелке. К мясным вариантам идет лук.

Вилка, выданная к шашлыкам, впечатлила нас своей выгнутостью. Но нам удалось ее распрямить до сносного состояния. Приборы в «Шашлычном дворе» очень гибкие.

«Гурман» (180 рублей) был достаточно сочным для свинины, хотя один из кусочков показался нам совсем сухим. Съели без сомнений, правда, и восхищения не испытали. Помидоры после долгой готовки были сильно разваренными. Лук нежный, в легком маринаде.

Соус «Тэтцо» (35 рублей) оказался сильно разбавленной майонезом аджикой. Не острый. Впечатляюще-преображающего эффекта на шашлыки не оказывает.

Грибной шашлык (180 рублей) показал, что шампиньоны в этом блюде все же заметно интереснее, чем сало. Оно было сухим, а вот грибы — сытными и сочными, с ярким вкусом.

Счет: 490 рублей за салат, напиток, соус и два шашлыка.

Итого: стоит ориентироваться на название и пробовать здесь только шашлыки — благо, выбор большой и есть любопытные предложения. И цены демократичные. Возможно, удобнее брать их домой. Хотя тем, кого устраивает и непритязательный интерьер, можно и в кафе заглянуть. И еще отметим, что тан самобытен и приятен на вкус.

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Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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