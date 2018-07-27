Афиша Томска. Выходные: 28 и 29 июля 2018 года

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Лукия Мурина

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

V ежегодный фестиваль «Анимашки»

С 13.00 гостей ждут театральные номера косплея, песни, танцы, викторины с призами на знание аниме и конкурс на лучший костюм.

А в 15.30 студия Howl проведет мастер-классы по рисованию в стиле «Манга», корейским танцам и викторины с призами.

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Когда и где: 28 на Новособорной

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Открытие выставки «Вторжение/Артвирус против классики»

Проект Антона Мухаметчина и Константина Скотникова (Новосибирск) предполагает авторское вторжение в известные произведения искусства с целью создания новых взаимодействий и, соответственно, новых зачастую романтически-иронических смыслов в классическом произведении.

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Когда и где: 28 июля в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 17.30, вход свободный

Аудитория: 16+

Вечеринка purfutur/the room/2.0

Просто «огонь» туса.

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Когда и где: 28 июля в барке Prобка

Время и стоимость билетов: 23.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Программа «Из истории парфюмерии»

В рамках программы вы узнаете:

Когда появился парфюм?

Зачем пили ароматическую воду?

Сколько флаконов в месяц использовал Наполеон Бонапарт?

В чем секрет «Chanel №5»?

Что скрывает «Красная Москва»?

Приятным бонусом с собой вы унесете собственноручно созданный аромат.

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Когда и где: до 26 августа в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 12+

Гик-аниме ярмарка

В программе: гик-ярмарка, манговорот, фримаркет «Плавучий рынок», а еще множество интересных мастер-классов и вкусностей на фудкорте.

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Когда и где: 28 июля на Новособорной

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Кинопоказ театральной постановки «RSC: Ромео и Джульетта»

А что, если твоя первая любовь – это кто-то, кого ты должен ненавидеть?

Эти Ромео и Джульетта живут в мире, чрезвычайно похожем на наш. В нём также царит насилие, а герои разнесены по разные стороны баррикад решениями их родителей.

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Когда и где: 29 июля в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 19.00, 450 рублей

Аудитория: 16+

XV Конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина

Томичей приглашают на второй тур конкурса.

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Когда и где: 29 июля в Буфф-саду

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Детская академия

Вас ждут курсы по лепке из соленого теста. Созданию фигурок морских рыбок ваших детей будет обучать профессиональный дизайнер.

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Когда и где: 29 июля в ресторане «Карл у Клары»

Время и стоимость билетов: 14.00, 500 рублей

Аудитория: 5+

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