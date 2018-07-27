Афиша Томска. Выходные: 28 и 29 июля 2018 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.
V ежегодный фестиваль «Анимашки»
С 13.00 гостей ждут театральные номера косплея, песни, танцы, викторины с призами на знание аниме и конкурс на лучший костюм.
А в 15.30 студия Howl проведет мастер-классы по рисованию в стиле «Манга», корейским танцам и викторины с призами.
Когда и где: 28 на Новособорной
Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Открытие выставки «Вторжение/Артвирус против классики»
Проект Антона Мухаметчина и Константина Скотникова (Новосибирск) предполагает авторское вторжение в известные произведения искусства с целью создания новых взаимодействий и, соответственно, новых зачастую романтически-иронических смыслов в классическом произведении.
Когда и где: 28 июля в СФ ГЦСИ
Время и стоимость билетов: 17.30, вход свободный
Аудитория: 16+
Вечеринка purfutur/the room/2.0
Просто «огонь» туса.
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Когда и где: 28 июля в барке Prобка
Время и стоимость билетов: 23.00, вход свободный
Аудитория: 18+
Программа «Из истории парфюмерии»
В рамках программы вы узнаете:
Когда появился парфюм?
Зачем пили ароматическую воду?
Сколько флаконов в месяц использовал Наполеон Бонапарт?
В чем секрет «Chanel №5»?
Что скрывает «Красная Москва»?
Приятным бонусом с собой вы унесете собственноручно созданный аромат.
Когда и где: до 26 августа в краеведческом музее
Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 50 — 100 рублей
Аудитория: 12+
Гик-аниме ярмарка
В программе: гик-ярмарка, манговорот, фримаркет «Плавучий рынок», а еще множество интересных мастер-классов и вкусностей на фудкорте.
Когда и где: 28 июля на Новособорной
Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Кинопоказ театральной постановки «RSC: Ромео и Джульетта»
А что, если твоя первая любовь – это кто-то, кого ты должен ненавидеть?
Эти Ромео и Джульетта живут в мире, чрезвычайно похожем на наш. В нём также царит насилие, а герои разнесены по разные стороны баррикад решениями их родителей.
Когда и где: 29 июля в «Киномаксе»
Время и стоимость билетов: 19.00, 450 рублей
Аудитория: 16+
XV Конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина
Томичей приглашают на второй тур конкурса.
Когда и где: 29 июля в Буфф-саду
Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный
Аудитория: 0+
Детская академия
Вас ждут курсы по лепке из соленого теста. Созданию фигурок морских рыбок ваших детей будет обучать профессиональный дизайнер.
Когда и где: 29 июля в ресторане «Карл у Клары»
Время и стоимость билетов: 14.00, 500 рублей
Аудитория: 5+