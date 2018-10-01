Хилеша Хамфриз. Странная жизнь озера

1 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Хилеша Хамфриз студентка ФЖ ТГУ

В первый раз, когда я встретила Белое озеро, я искала клочок бумаги — ключ к квесту, в который мы играли. Во время этой игры мы были во многих известных местах, но я думаю, что не увидела ни одно из них, как не увидела и озеро.

Во время моего первого визита на Белое озеро я познакомилась с беседкой: пожелтевшая трава, деревянные скамьи и деревянный навес, из которого выходили короткие трубы. Мы нашли наш ключ в одной из этих коротких труб и убежали так же быстро, как приехали. Но мои отношения с Белым озером не закончились.

Каждую субботу я еду на автобусе №29 до автобусной остановки «Сибирская». Я добираюсь до «Изумрудного города» и продолжаю идти, пока не доберусь до церкви.

В субботу я решила попробовать альтернативу, предоставленную 2ГИС. Я села на автобус №9, сошла на автобусной остановке «ТГАСУ» — карта говорила, что я в пятнадцати минутах ходьбы от церкви.

Я быстро пересекла дорогу и продолжила идти. И остановилась. Передо мной было открытое пространство.

Белое озеро Фото: Вероника Белецкая

Ветер приветствовал меня, жадно поцеловал в лицо, и я позволила ему войти с глубоким вдохом. Когда поцелуи ветра замедлились, я открыла глаза и уставилась на озеро. Оно было спокойно, и когда я посмотрела на него, я тоже успокоилась.

Но я опаздывала, как всегда, и поэтому спешно продолжила идти по дорожке, которая огибала озеро. Я пробегала мимо скамеек, которые умоляли меня присесть.

Вдоль озера Фото: Владимир Дударев

Возле моих ног были птицы: на дорожке, в траве по обе стороны от нее и даже в воде. Несколько бегунов и прохожих прошли мимо меня. Я должна была спешить, но кто торопится уйти от тишины?

У озера Фото: Владимир Дударев

В следующий раз, когда я поехала на автобусе в церковь, я не была так застигнута врасплох, но опять же, ветер не приветствовал меня так яростно, как в прошлый раз. Мне разрешили принять к сведению наступающую зиму. Птицы, похоже, не обращали внимания на простыни льда, которые плавали рядом и вокруг них. Будут ли они оставаться здесь до тех пор, пока поверхность озера полностью не замерзнет?

Потом озеро замерзло. Но на нем не было видно сосулек в виде птиц. Я думаю, все они вышли на берег. Озеро было теперь льдом, и я подумала: сможет ли он выдержать вес человека? Затем я обратила внимание на оттенки различных участков льда. Более темные участки были, несомненно, признаками воды, а более светлые оттенки — признаками более глубокого замерзания.

Озеро зимой Фото: Денис Городнев

Спустя несколько недель поверхность озера была покрыта снегом. Если снег покрыл озеро, не тонул и не таял, это знак того, что по нему можно ходить?

Вскоре цепочка следов появилась на снегу, покрывавшем озеро. Следы образовали короткую диагональную тропинку от одного берега к другому. К следующей неделе следы по озеру шли во всех направлениях. Были даже пешеходные дорожки, где несколько человек решили использовать тот же путь, что и их предшественники.

Однако новые тропинки — это еще не все, для чего могло использоваться озеро. Однажды вечером, когда я пробиралась через это место, я увидела транспортное средство, очищающее озеро от снега, в то время как люди использовали устройство для распределения воды на поверхности. Это был довольно холодный день, и поверхность, которую они недавно залили водой, быстро замерзала. Прежде чем они успели закончить новый каток, люди уже катались и скользили по льду.

Каток предоставил мне дополнительное удовольствие в виде просмотра фигурного катания. Некоторые двигались по льду, веселясь, другие — с завораживающей грацией. Для меня все это было увлекательно.

Озеро зимой Фото: Денис Городнев

И вот однажды в пятницу вечером, в середине января, когда я отправилась на репетицию, у меня случился шок. Путь к озеру был оцеплен желто-черной лентой. Это не было проблемой, в парке много дорожек. Я скользнула на ту, который параллельна основной. У этой дорожки деревья с обеих сторон, что придает ей по-настоящему уютное ощущение, а на полпути есть даже арка. На ближней к озеру стороне находятся скамейки, а на стороне, прилегающей к улице, два спортивных комплекса. Я даже не помышляла о том, чтобы самой подняться на один из этих комплексов. Я срочно стала молиться, чтобы никто не пострадал.

Затем слова «С праздником» втянули меня в мир понимания. Было Святое Богоявление (Крещение — прим. ред). Я начала осматриваться. Там была куполообразная снежная конструкция. Двое мужчин в плавках забежали в нее. Я посмотрела на озеро и ничего не увидела. На нем была толпа людей, стоявших спинами ко мне. Я продолжила идти, выпрямив спину, чтобы что-то увидеть поверх их голов. Не только в толпе, но и на озере, показался «пробел». Я могла видеть воду. Во льду была вырезана дыра, а вокруг нее установлены деревья. Какое интересное зрелище!

Крещенские купания на Белом озере Фото: Вероника Белецкая

Я продолжала идти, оглядываясь через плечо, чтобы получить больше информации, пока не перестала видеть происходящее.

Я шла, пока не оказалась возле перекрестка. Тогда я отвлекла свои мысли от озера и всего, что с ним связано: от тишины, от деятельности, от всего интересного, что оно могло дать. И пошла своим путем.

Текст: Хилеша Хамфриз

Фото: Вероника Белецкая, Владимир Дударев, Денис Городнев

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