Август в кроссовках. Краткий путеводитель по Томску для иностранных студентов

31 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Дарина Рыбалко

В томские вузы поступает все больше иностранных студентов — их не пугает ни сибирский климат, ни столь явная отдаленность этих мест. А кто расскажет иностранному студенту об особенностях жизни в Сибири лучше, чем другой иностранный студент? Студентка факультета журналистики Хилеша Хамфриз из островного государства Антигуа и Барбуда написала гид по Томску для иностранных студентов: где погулять, что посмотреть, где перекусить. Но его стоит почитать и коренным томичам — взгляд Хилеши на привычные для нас места необычен, а для их описания она выбирает свежие и забавные определения. Русский язык Хилеша учит три года — и если первые ее материалы мы переводили с английского, то этот гид она написала уже на русском. Стиль автора максимально сохранен.

Хилеша Хамфриз студентка ФЖ ТГУ

Слишком часто студенты жалуются на то, что им скучно и нечего делать. Но были ли вы в Буфф-саду, или видели дом по Татарской, 46? А как насчет еды? Вы пробовали омлетную запеканку?

Если ответ на любой из этих вопросов — нет, вы еще не полностью освоили Томск. Впереди август, воспользуйтесь возможностью увидеть больше города. Зашнуровывайте свои кроссовки или надевайте свои сандалии. Но не забудьте взять куртку и зонтик.

Места для отдыха

Многие иностранные студенты проводят большую часть своего досуга дома, тогда как это время можно провести в одном из многочисленных садов или парков, которые встречаются в Томске то тут, то там. Возможно, вы были в Университетской роще, но вы отважились зайти в Ботанический сад? Он окружен суетой, но внутри него царит собственная атмосфера. Высокие деревья, охраняющие каждую тропинку, защищают посетителей от внешних забот, позволяя уделять больше внимания маленьким кустарникам, позволяя отягощенному духу почувствовать себя свободным и больше разгуляться в красоте природы.

Если вы предпочитаете сидеть, чтобы позволить прохладному ветру кружить вокруг вас, Лагерный сад, Ново-Соборная площадь и Буфф-сад — этих мест будет более чем достаточно. Чтобы увидеть Томск с высоты птичьего полета, отправляйтесь на Воскресенскую гору. Место, где можно ощутить вкус мира разных возможностей — Белое озеро.

Некоторые из этих пространств украшены памятниками, но вы также можете найти их в других местах по всему городу. Например, скульптурой «Ребенок в капусте» встречает посетителей Родильный дом №1, а памятник беременным женщинам стоит рядом с Сибирским государственным медицинским университетом.

В Томске спрятан уникальный театр «2+Ку», который оправдывает ожидания, где деревянные игрушки и их спутники-люди делают увлекательное шоу. Чашка чая с печеньем на крыльце, наблюдая, как красочные птицы плывут здесь и там, — добавка к фантастической атмосфере, созданной владельцами кукольного театра.

Для музыкального развлечения — в первую очередь, Томская областная государственная филармония. А для кинопросмотра ждут «Kinomax» и кинотеатр «Goodwin Cinema».

Архитектура: места для просмотра

Но если полдня или даже час в одном из этих мест не совсем заполняет пробел, посмотрите на архитектурные детали Томска.

Прогуляйтесь по главному корпусу ТГУ и, если возможно, войдите в двери, пройдите по залам и по достоинству оцените его.

Не все архитектурные красавицы можно посмотреть изнутри, но это не проблема. В Томске много впечатляющих зданий.

Вот некоторые из них, чтобы «намочить ноги» (то есть, познакомиться с деревянной архитектурой и понять, хотите ли вы узнать о ней больше, — прим. автора): Красноармейская, 71 — Томский российско-немецкий дом; Белинского, 19 — административное здание на фото выше; Татарская, 46 — жилой дом; Кузнецова, 17 — жилой дом с административными помещениями; и Кирова, 7, который, оказывается, является Томским музеем деревянного зодчества.

Великая архитектура не ограничивается деревянными постройками, но эти замысловатые проекты достойны обожания.

Что и где поесть

Посещать любой русский город и не попробовать кухню — бессмысленно. Есть много мест, чтобы поесть картофельное пюре, котлеты, каши, щи и так далее. Тем не менее, вот список российских продуктов, которые вы должны попробовать: омлетная запеканка, пельмени, борщ, кулебяка, драники, ватрушка и манник. Все они восхитительны. Хотя драники и манник распространены в российских домашних хозяйствах, они не встречаются в ежедневных меню для столовых, поэтому может потребоваться небольшой поиск.

Столовые необходимы, когда вы находитесь в поисках подлинной русской пищи.

Столовая №1 ТГУ и «Колобок.ру» — хороший выбор. «Сибирское Бистро» также можно добавить в список мест, где подают блюда русской кухни. Для вегетарианцев есть «Радхика», которая немного дорогая, но неплохая. И, конечно же, есть «Сибирские блины», который поддерживают российскую составляющую посредством своей «блинной политики».

Если вы хотите отойти от русской кухни, здесь доступны «Дёнер», «БагетОмлет», «Make Love Pizza», «Додо пицца» и кафе «Ням-Ням».

Ни один из этих списков не является исчерпывающим, и ни один из них не может охватить город целиком. Для этого знакомьтесь с «Томским Обзором» и 2GIS. Веселье никогда не бывает слишком далеко, если вы готовы надеть кроссовки и осмотреться за углом.

Текст: Хилеша Хамфриз

Фото: Дарина Рыбалко

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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