Фотофонд. Магазины в Старом Томске

1 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Интерьер магазина купца Голованова, фрагмент. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Бакалея. Мануфактура. Карамель «Гоголь». Вся атмосфера дореволюционных магазинов Томска — в новом выпуске «Фотофонда».

Один из самых крупных магазинов — Торговый дом «Голованов и сыновья», который с 1890 по 1917 год размещался на углу Почтамтской и Ямской. В нем продавали головные уборы и обувь.

Магазин головных уборов и обуви купца Голованова. 1908 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

На фотографиях можно хорошо рассмотреть модные в то время туфельки и шляпки, а также оценить количество продавцов, обслуживавших покупателей в магазине купца Голованова. Декор потолка и балкончик, с которого смотрят мальчишки — подсобные рабочие, хорошо сохранились, их можно увидеть в здании по Ленина, 105 и сегодня.

Интерьер магазина купца Голованова. 1910 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

Интерьер магазина купца Голованова. 1908 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

В Томске славилось «Венское колбасное и гастрономическое заведение А. Фильберт и К°», где выпускали колбасу и консервы. У Фильберта были фирменные магазины в разных частях города.

Томск. Колбасная купца Фильберта 1909 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

В названии подчеркивалось, что фабрика паровая — то есть, машины приводились в действие посредством пара, что в те времена считалось прогрессивным техническим новшеством.

Томск. Колбасная купца Фильберта 1909 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

Выходящее из употребления слово «бакалея» означает торговлю всевозможной сухой провизией: чаем, кофе, пряностями и т.д. Вина тоже часто продавались в таких магазинах. В Томске бакалейной торговлей занимался купец Гадалов. Ему принадлежало несколько магазинов этого направления в одном только Томске, не говоря о других сибирских городах.

Городская управа, 1907 г. Из фондов ТОКМ

Общий вид Дворянской улицы Из фондов ТОКМ

Еще один бакалейный магазин Гадалова находился на Воскресенской горе, на нынешней улице Бакунина. Там и сделаны фотографии интерьера. Из товаров удалось опознать карамель московской фабрики «Реномэ».

Бакалейный магазин купца Гадалова на Воскресенской горе, 1900 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

Сладости той же фирмы «Реномэ» (в том числе карамель под названием «Гоголь»), а также конфеты компании «Жорж Борманъ» и «С.Сиу и Ко» (будущая фабрика «Большевик») продавались и в другом кондитерском магазине Старого Томска.

Кондитерский магазин Из фондов ТОКМ

Для модников и модниц в Томске были магазины тканей и готового платья, фотографии интерьеров которых также сохранились. По-видимому, на них запечатлены магазины, принадлежавшие Ивану Гадалову.

Реклама магазинов Гадалова в томских газетах http://qrtomsk.ru/

В магазине тканей также мы видим большое количество продавцов — мужчин и подростков.

Магазин тканей Из фондов ТОКМ

А в магазине готового платья и мануфактуры на переднем плане — женщина за старинным кассовым аппаратом. Кассы такого типа были большой редкостью для провинциального города.

Магазин готового платья и мануфактуры Из фондов ТОКМ

Пришел 1917 год, и все изменилось. Мимо мирных колбасной и булочной маршировали люди в военной форме.

Из альбома 1917 год в Томске Из фондов ТОКМ

А возле модных магазинов и продуктовых лавок на Базарной площади стали собираться очереди, которые в то время называли «хвостами».

Из альбома 1917 год в Томске Из фондов ТОКМ

На фото — «дрожжевой», «махорочный» и «обувной» хвосты.

Из альбома 1917 год в Томске Из фондов ТОКМ

Из альбома 1917 год в Томске Фото: Иван Иванов

Из альбома 1917 год в Томске Фото: Иван Иванов

В одном из следующих выпусков «Фотофонда» мы вместе с краеведческим музеем вспомним, какой была торговля в разные годы советской власти.

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Катерина Кайгородова

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