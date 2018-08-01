Фотофонд. Магазины в Старом Томске
Бакалея. Мануфактура. Карамель «Гоголь». Вся атмосфера дореволюционных магазинов Томска — в новом выпуске «Фотофонда».
Один из самых крупных магазинов — Торговый дом «Голованов и сыновья», который с 1890 по 1917 год размещался на углу Почтамтской и Ямской. В нем продавали головные уборы и обувь.
На фотографиях можно хорошо рассмотреть модные в то время туфельки и шляпки, а также оценить количество продавцов, обслуживавших покупателей в магазине купца Голованова. Декор потолка и балкончик, с которого смотрят мальчишки — подсобные рабочие, хорошо сохранились, их можно увидеть в здании по Ленина, 105 и сегодня.
В Томске славилось «Венское колбасное и гастрономическое заведение А. Фильберт и К°», где выпускали колбасу и консервы. У Фильберта были фирменные магазины в разных частях города.
В названии подчеркивалось, что фабрика паровая — то есть, машины приводились в действие посредством пара, что в те времена считалось прогрессивным техническим новшеством.
Выходящее из употребления слово «бакалея» означает торговлю всевозможной сухой провизией: чаем, кофе, пряностями и т.д. Вина тоже часто продавались в таких магазинах. В Томске бакалейной торговлей занимался купец Гадалов. Ему принадлежало несколько магазинов этого направления в одном только Томске, не говоря о других сибирских городах.
Еще один бакалейный магазин Гадалова находился на Воскресенской горе, на нынешней улице Бакунина. Там и сделаны фотографии интерьера. Из товаров удалось опознать карамель московской фабрики «Реномэ».
Сладости той же фирмы «Реномэ» (в том числе карамель под названием «Гоголь»), а также конфеты компании «Жорж Борманъ» и «С.Сиу и Ко» (будущая фабрика «Большевик») продавались и в другом кондитерском магазине Старого Томска.
Для модников и модниц в Томске были магазины тканей и готового платья, фотографии интерьеров которых также сохранились. По-видимому, на них запечатлены магазины, принадлежавшие Ивану Гадалову.
В магазине тканей также мы видим большое количество продавцов — мужчин и подростков.
А в магазине готового платья и мануфактуры на переднем плане — женщина за старинным кассовым аппаратом. Кассы такого типа были большой редкостью для провинциального города.
Пришел 1917 год, и все изменилось. Мимо мирных колбасной и булочной маршировали люди в военной форме.
А возле модных магазинов и продуктовых лавок на Базарной площади стали собираться очереди, которые в то время называли «хвостами».
На фото — «дрожжевой», «махорочный» и «обувной» хвосты.
В одном из следующих выпусков «Фотофонда» мы вместе с краеведческим музеем вспомним, какой была торговля в разные годы советской власти.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.
Текст: Катерина Кайгородова