Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия августа - 2018

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Что ожидает нас в культурной жизни города в августе, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Трогательная история из жизни двух семейных пар, которые живут по соседству, в одном доме. Наполненная пикантным юмором, тонкой иронией и анекдотичными ситуациями история, доставит удовольствие всем ценителям жанра комедия. Вечные проблемы взаимопонимания между мужчинами и женщинами, вынесенные на всеобщее обозрение, помогут каждому увидеть себя со стороны в той или иной ситуации.

Когда и где: 4 августа в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 — 2000 рублей

Аудитория: 16+

Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше. Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью…

Когда и где: 4 и 24 августа в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, от 200 рублей

Аудитория: 12+

Один из сыновей Джо Келлер и Кэт Келлер три года назад пропал без вести, никто уже не верит в то, что он жив, кроме матери. Вернувшийся с войны невредимым второй сын — Крис — приглашает в дом Энн, невесту пропавшего брата. Он хочет на ней жениться. Он устал подчиняться во всём матери и беречь её чувства в ущерб своим интересам. Мать же во всём видит знаки продолжения жизни своего Ларри. Пытаясь убедить всех в своей правоте, она не замечает, что Энн и впрямь приехала не ради исчезнувшего Ларри. Однако свадьбе мешает не только тень брата, но и давнее дело старших…

Когда и где: 9 августа в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 650 рублей

Аудитория: 16+

Надворный советник и экспедитор Иван Кузьмич Подколесин задумал жениться. Для сватовства он приглашает сваху — Феклу Ивановну, известного в этих делах профи. На «купца» у Феклы Ивановны нашелся «товар» — Агафья Тихоновна Купердягина. И неизвестно, как бы сложилась эта история, если бы не конкурентная борьба, развернувшаяся между профессиональной свахой и приятелем Подколесина — Кочкаревым, а также другими женихами. Николай Гоголь назвал свою пьесу «Совершенно невероятным событием» — именно оно и разворачивается по ходу действия и приводит к невероятно смешным и абсурдным последствиям.

Когда и где: 25 августа в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 550 рублей

Аудитория: 16+

Куклы могут всё! Несмотря на разные творческие пристрастия зрителя, спектакль приоткроет тайну различных жанров искусств: оперы, балета, драмы, цирка… и даже легендарной рок-группы The Rolling Stones!

Когда и где: 24 августа в театре «Скоморох»

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 рублей

Аудитория: 16+

Концерты

Проект «Корабельные сосны» — это красивое и эклектичное эмо, где тебе и твинкл, и мидвест, и почти-скримо, и вообще рок. Очень чувственная музыка!

Когда и где: 3 августа в Hall bar

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 18+

Перед зрителями выступят два автора-исполнителя: Анатолий Киреев (Челябинск) и Алексей Вдовин (Москва).

Когда и где: 16 августа в МКЦ ТПУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 — 400 рублей

Аудитория: 6+

В прекрасном музейном саду гости смогут послушать увертюру к оперетте «Легкая кавалерия», «Молчание» из кинофильма «Веселые звезды», вальс из кинофильма «Испытание верности», «Бега» из кинофильма «Кубанские казаки», дуэт Сюзанны и Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», польку и галоп из оперетты «Москва — Черемушки», «Кайзер-Вальс» и многое другое.

Когда и где: 26 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 18.00, 500 рублей

Аудитория: 0+

Томичей приглашают послушать участников третьего тура конкурса дворовой песни.

Когда и где: 26 августа на Белом озере

Время и стоимость билетов: 1600, вход свободный

Аудитория: 0+

Вечер пройдет при свечах. Томские музыканты будут петь песни Виктора Цоя.

Когда и где: 15 августа в баре Rockot

Время и стоимость билетов: 20.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Кино

Триллер «Опасная игра Слоун»

Элизабет Слоун — самый востребованный и рисковый лоббист и самая сексуальная акула политического бизнеса США. Ловко ведя психологические игры и используя искусство манипуляции, она сражает оппонентов своей непредсказуемостью и никогда не проигрывает. Но когда она берется за самое сложное в своей карьере дело, она понимает, что цена победы может быть слишком высокой.

В главных ролях: Джессика Честейн, Дэвид Уилсон Барнс, Джон Литгоу, Элисон Пилл, Аарон Хейл, Али Мукаддам, Майкл Стулбарг, Дуглас Смит, Грэйс Линн Кунг, Ной Роббинс

Когда и где: со 2 августа в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Фэнтези «Кристофер Робин»

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

В главных ролях: Юэн МакГрегор, Джим Каммингс, Хейли Этвелл, Тоби Джонс, Брэд Гэррет, Питер Капальди, Марк Гейтисс, Софи Оконедо, Тристан Старрок, Эдриан Скарборо

Когда и где: со 2 августа в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Анимэ «По ту сторону океана»

В сердце океана сокрыт волшебный мир. Это обитель духов, управляющих течениями и сменой времён года. Согласно обычаю, те, кому исполнилось 16 лет, должны пройти ритуал посвящения: на семь дней отправиться на Землю в облике красного дельфина. Они могут наблюдать за людьми, но не должны вмешиваться в их жизнь.

Юна во время своего путешествия встречает молодого рыбака, к которому её тянет как магнитом. Но по трагической случайности девушка становится причиной его смерти. Теперь ей нужно спасти душу любимого и вернуть его в мир живых.

В главных ролях: Цзи Гуаньлинь, Су Шанцин, Сюй Вэйчжоу, Цзинь Шицзя, Пань Шулань, Чжан Юаньюань, Цзюэр, Сюэ Лифан, Чжан Цзе, Лю Сяоюй

Когда и где: 9 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Кинопоказ постановки Королевского Национального театра «Загадочное ночное убийство собаки»

«Загадочное ночное убийство собаки» — пожалуй, самый совершенный образец театрального проникновения во внутренний мир аутиста. Сперва был одноименный роман-бестселлер Марка Хэддона, удостоенный престижной Уитбредовской премии и признанный самими англичанами одной из любимых книг десятилетия.

Главный герой романа — и спектакля Национального театра — пятнадцатилетний подросток Кристофер берётся расследовать странное убийство соседской собаки, которую неизвестный злодей проткнул вилами. Расследование приведет юношу к раскрытию другой тайны — и непростому осознанию того, что случилось с его собственной семьей — и заставит совершить настоящий «полет на Марс»: рискованный и полный приключений вояж из родного Суиндона в далекий Лондон.

В главных ролях: Люк Трэдуэй, Пол Риттер, Никола Уолкер, Нив Кьюсак, Уна Стаббс

Когда и где: 15 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Боевик «Отель «Артемида»

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

В главных ролях: Джоди Фостер, Стерлинг К. Браун, София Бутелла, Джефф Голдблюм, Дэйв Батиста, Дженни Слейт, Закари Куинто, Брайан Тайри Генри, Чарли Дэй, Кеннет Чои

Когда и где: с 23 августа в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Комедия «Как женить холостяка»

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

В главных ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, ДиДжей Далленбах, Грег Люси, Д. Рош Райт, Ted Dubost, Curt Dubost, Sean Sullivan, Scott Andrews, Donna Lynn Jones

Когда и где: с 30 августа в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Выставки

Значительная часть представленных на выставке работ — этюды, выполненные во время летних поездок на Алтай, с середины семидесятых годов. Мотивы алтайской благодатной природы: горы, теряющиеся в синей дымке, реки, буйно катящие свои воды среди камней — все это очаровало художника на долгие годы. Живопись тех лет вполне созвучна жизнерадостной и жизнеутверждающей природе Алтая, она такая же радостная и ликующая, вполне отражает авторское приподнятое восприятие жизни.

Когда и где: до 26 августа в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Микалоюс Константинас Чюрлёнис написал около 300 художественных произведений в духе модерна (арт-нуво), сочетающих в себе элементы символизма и декоративно-прикладного творчества. В его картинах присутствуют элементы японской, индийской и египетской культур. К сожалению, многие из работ утрачены. В экспозицию вошли 40 факсимильных копий его полотен.

Когда и где: со 2 августа в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 12+

Общество

Гостей ждут беседы и дискуссии с чайными экспертами, множество мастер-классов и лекций. Участники также смогут продегустировать десятки сортов чая, включая эксклюзивные.

Когда и где: 3 — 5 августа на базе отдыха «Зорька»

Стоимость билетов: 500 — 1000 рублей

Аудитория: 6+

В программе — йога, арбузная вечеринка, конкурсы, археологические раскопки, квесты, концерт и многое другое.

Когда и где: 4 августа в музее краеведческого сада

Время и стоимость билетов: 10.00 — 21.00, 450 — 650 рублей

Аудитория: 0+

Вновь рекреационная территория небольшого водного пространства Городского сада обретет другой смысл, окрасится в разные цвета, обрастет физическими формами сознания, разделится на интересные локации, наполнится вайбом электронного звучания, разрежет сумерки лучами яркого света, наполнится звуками множества гостей.

Когда и где: 11 августа в городском саду

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 0+

В рамках фестиваля пройдут конкурсные смотры, экскурсии, мастер-классы и литературно-музыкальная гостиная «Во славу казачества».

Когда и где: 12 августа на площади Ново-Соборная

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Гостей ждут: wakeboard, выступление диджеев, батутная площадка прямо на воде, пенная вечеринка, конкурсы и работа фуд-корта.

Когда и где: 18 августа на Сенной Курье

Время и стоимость билетов: 11.00 — 21.00, 600 — 700 рублей

Аудитория: 18+

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