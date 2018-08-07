Бомбарда Максима! 10 вещей, которые вам стоит узнать о магистратуре

7 августа 2018 / Томский Обзор

Как добиться цели и правильно выбрать магистратуру после окончания бакалавриата? Стоит ли продолжать учебу и тратить на нее еще два года? Чем вообще отличается магистратура от бакалавриата?

Евгения Попова, директор НОЦ PAST-центр НИ ТГУ и доцент кафедры политологии университета рассказала нашему обозревателю, что стоит узнать о магистратуре, прежде чем принимать окончательное решение.

1. Стать востребованным специалистом

— Что получает выпускник бакалавриата — общий набор знаний в одной дисциплине. Поэтому мы с вами видим бакалавриат по экономике, физике, истории, философии и т.д. Конечно, уже там во время написания выпускных работ, и даже раньше, вы специализируетесь на какой-то более узкой области широкой дисциплины. Бакалавриат — это полноценное высшее образование с той лишь разницей, что выпускник бакалавриата как специалист не связан навсегда с узкой специализацией «для конкретного рабочего места». Но! Подготовка бакалавров обеспечивает лишь общие знания и навыки, которые потом углубляются по специализации магистерских программ.

Магистратура предполагает во-первых, более узкопрофессиональную подготовку. Таковы, например, программы, совместные с предприятиями в России или специализированные магистерские по исследованиям России в зарубежных университетах. Во-вторых, междисциплинарные знания. Ведь не можете вы быть специалистом в исследовании России, имея навыки только исторических исследований или, напротив, исключительно политологии.

2. Найти себя: профессионал или исследователь

— Отправляясь в магистратуру, вы можете выбрать, хотите ли вы углублять профессиональные или исследовательские навыки. Обычно разработчики магистерских программ обязательно выбирают один из этих треков подготовки.

Исследовательский трек подразумевает углубленную теоретическую подготовку, выработку навыков академического письма и освоение большее широкого арсенала методов исследования. Хорошая магистратура готовит вас к аспирантуре — то есть, к научной карьере.

Магистратура, ориентированная на развитие профессиональных навыков, позволяет прокачать свои компетенции по выбранной специальности. А в качестве диссертации может выступить реальный проект из вашей профессиональной деятельности.

Если вы еще не определились, можно поискать магистратуру, где предлагаются оба направления — и академическое, и профессиональное. А решить, в каком направлении развиваться, в течение первого семестра.

3. Сменить специализацию и... жизнь

— Обучение в магистратуре позволяет не только получить более глубокое образование по выбранному во время учебы направлению, но и сменить специализацию. Это значит, что став бакалавром по одному направлению, в магистратуре вы можете взять уже совсем другое. Например, дополнить экономику психологией или программирование — управлением.

Кроме того, поступление в магистратуру позволяет, при желании, сменить вуз, город или даже страну, где проходит обучение. Причем даже в рамках одной магистерской программы: например, наши магистранты по программе «Инновации и общество: наука, техника, медицина» учатся в ТГУ, а стажировки могут проходить в Университете Маастрихта, Свободном университете Амстердама и Университете Пловдива в Болгарии.

4. Не лекции: проблемно-ориентированное обучение

— Многие зарубежные вузы работают в магистратуре в формате проблемно-ориентированного обучения. Что это значит? Это значит, что преподаватель ставит проблему, а также рекомендует некоторый пул источников и литературы для поиска решения, а дальше магистрант сам ищет способы решения, а иногда и переформулирует проблему.

Это позволяет дать навыки более высокого уровня, чем классический лекционный формат или опыт семинарских обсуждений. В ТГУ ряд магистерских программ тоже начали строить вокруг этого метода обучения.

5. Два года комфорта VS расширение связей

— Если вы хотите отодвинуть время работы и остаться студентом, не особо напрягаясь в плане получения новых знаний, мой вам совет: идите в магистратуру на свою родную кафедру. Там понятно, от кого, что ждать, понятны требования преподавателей. Вы с ними уже прошли минимум один курс бакалавриата. Опять же, вы уже наработали какую-то репутацию.

Если вы хотите остаться в выбранной специальности, на которой учились в бакалавриате, поступайте на ту же специальность, но в другой университет, в идеале в другом городе или даже стране. Это позволит вам лучше увидеть вашу профессиональную область, а также расширит связи и контакты для будущей профессиональной деятельности. Обязательно выясните, где магистранты проходят практики.

6. Получить вторую специальность

Если вы не уверены в выборе специальности или вам кажется, что на рынке труда вас не ждут (хорошо, если вы уже попробовали поработать по специальности), то магистратура дает вам возможность получить вторую специальность. Хотя, понятно, что это может быть сложным, особенно если вы, например, после экономики идете на магистерскую по фотонике. Возможно, и даже приветствуется, но очень сложно. Если же вы выберете специальность, смежную с вашей основной, то это вам только в плюс. Например, бакалавриат по экономике или истории, магистратура по социологии или антропологии. Или наоборот.

Или вы имеете бакалавриат по техническим или естественнонаучным дисциплинам, но хотите работать в сфере управления, тогда смело берите социогуманитарную магистратуру, и не обязательно менеджмент или экономику. Эти навыки вам точно пригодятся, конечно, при наличии во время обучения мест прохождения практик вне университета. Допустим, нашу программу мы выстраивали именно под такую траекторию — мы готовим специалистов, которые с учетом понимания комплексности социальных процессов могут исследовать, управлять, сопровождать применение научно-технических разработок в инновационном процессе.

Программа построена на основе анализа реальных кейсов и работы с данными. Магистранты получают опыт социальных исследований инноваций, анализа взаимодействия и взаимовлияния инноваций и общества, развивают навыки междисциплинарных исследований, сбора и анализа данных, учатся работать с базами данных, в том числе, патентов. Важный момент — мы учим еще и крайне востребованным сейчас навыкам формирования сообществ.

7. Бонусы

— Выбирая магистерскую программу, узнавайте, какие бонусы она дает в сравнении с другими. Вариантов здесь много: есть ли приглашенные профессора, из каких они стран и каких университетов. Есть ли профессионалы из компаний, государственных учреждений, в каком объеме и что они преподают.

Какие методы обучения применяются на программе? Если классический лекционный формат и только он, то за некоторым исключением, это не будет успешный опыт обучения, я бы на такую программу не пошла. Какие практики и какие места для их прохождения практик предлагаются? Есть ли зарубежные стажировки?

Немаловажный момент — какие документы выдают после прохождения программы. Так, например, на нашей программе по окончанию студенты получают магистерский диплом ТГУ, по отдельным курсам им выдаются сертификаты Университета Маастрихта (Нидерланды) и Сибирского Государственного Медицинского Университета.

8. Учеба и работа

— Нет смысла задумываться о магистратуре, пока вы не представляете, чем планируете заниматься в будущем. В идеале идти на магистерскую программу стоит после одного-двух лет работы, когда вы точно знаете свои сильные и слабые стороны, а также понимаете, как и где планируете строить свою карьеру. Только после этого вы сможете понять, готовы ли посвятить этой сфере деятельности свою жизнь и сможете ли добиться успеха в профессии.

Если вы все же решили продолжить обучение в магистратуре сразу после окончания бакалавриата, пробуйте, но все равно решите, кем вы видите себя через пять лет. Если профессионалом, то выбирайте профессиональную магистерскую программу и уточните, возможно ли совмещать учебу и работу. Идеально, если вы уже будете работать по специальности. Если вы — будущий великий ученый, решите, где планируете продолжать обучение на получение степени. Будет ли это российский вуз или зарубежный университет? Выбирайте магистерскую программу и университет, предлагающий вам различные стажировки и участие в конференциях и летних школах.

9. Онлайн-курсы и переподготовка

— Онлайн — удобный вариант для многих обстоятельств, в том числе, для пробного ознакомления с магистратурой. Многие университеты уже имеют онлайн курсы, их можно посетить. Другой вариант — попросить руководителя учебной программы включить вас в качестве слушателя в режиме вебинара.

Еще одна возможность — просить зачислить вас на последнем курсе бакалавриата на программу профессиональной переподготовки (это один год обучения, часто совмещенной с интересной вам магистерской программой). Такие симбиозы предлагают некоторые из ведущих вузов страны — РЭШ, ТГУ, например. В ТГУ такая возможность есть на нашей программе «Инновации и общество». Вы сможете понять, что такое магистратура и исследовательские проекты, а также познакомитесь с теми, кто может написать для вас по-настоящему хорошие рекомендации. Не менее важно, что если после годичного обучения вы решите, что стоит продолжить обучение на полноценной магистерской программе, вам останется учиться только один год.

10. Саморазвитие и стипендия

— Если в зарубежных вузах бесплатное обучение в магистратуре россиянам практически не доступно, то в нашей стране есть масса магистерских программ с бюджетными местами. Однако получение стипендии на бюджетном месте не означает, что вы не можете рассчитывать на большее.

Хорошо, если обучение проходит на базе научного и исследовательского центра, поскольку в этом случае вы всегда будете иметь возможность принять участие в научных мероприятиях этого центра. Можно поучаствовать в конкурсах на получение именных стипендий, на лучшую научную статью и исследования. А предварительную экспертизу ваших заявок получить от сотрудников центра, на базе которого вы и обучаетесь.

И это в любом случае принесет вам пользу. Во-первых, даст возможность существенно повысить стипендию, а во-вторых, станет хорошим стимулом к освоению новых рубежей в выстраивании своего профессионального будущего.

Более подробно о магистерской программе

Текст: Егор Хворенков

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