Пиу-пиу-пиу!

Как томичи осваивают технологии «Звездных войн»

2 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Томские мастера работают над копией, пожалуй, самого милого персонажа «Звездных войн» — дроида R2-D2.

«Ведроид» умеет крутить головой и издавать характерное «пиу-пиу», а его размеры полностью соответствуют оригиналу. Мы побывали в мастерской «Кванториума», где идет работа над проектом, и поговорили с его авторами.

Последние джедаи

Работа над «звездным» проектом развернулась на площадке Hi-tech цеха детского технопарка «Кванториум». Иван Волобуев, Александр Бокушин и Николай Муравьев уже около двух месяцев ломают головы над созданием томской версии R2-D2, работу планируют завершить к сентябрю. К сожалению, застать Александра нам не удалось, зато другие участники с удовольствием поделились подробностями работы.

Николай Муравьев — резидент IT-парка СибГМУ, разработавший VR-приложение для реабилитации после травм позвоночника. Помимо научных разработок он уже несколько лет создает в Томске коллекционные шлемы героев фильмов и комиксов под творческим именем STAR MASTER. Молодой человек признался, что за всю жизнь пересмотрел звездную сагу больше 15 раз.

«Я давно вынашивал идею создать модель R2-D2, но дальше мыслей дело не шло. А тут недавно к нам обратились с просьбой сделать этого робота. Я предложил Ване взяться за этот проект, — рассказал Николай. — Сначала робот должен был просто стоять. Потом мы решили, что у него должна крутиться голова. В фильме головой робота управлял карлик, наш робот делает это самостоятельно, спасибо Саше за это. Потом наш R2-D2 „заговорил“. В итоге пришли к мысли, что модель должна быть размером один к одному».

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Еще один участник рабочей группы Иван Волобуев фанатом «Звездных войн» себя не считает и в отличие от своего коллеги не пересматривает регулярно космическую сагу. По его словам, проект привлек своей новизной и сложностью.

Иван долгое время работал на крупном производстве металлоконструкций. Начав работником цеха, продвинулся до начальника производства, а потом решил попробовать себя в новой роли. Сегодня Иван Волобуев работает тьютором Hi-tech цеха томского «Кванториума», помогает школьникам сделать так, чтобы их идея с листа бумаги перекочевала в реальность.

«Дети приходят с разными идеями — от создания собственных роботов до квадрокоптеров. Моя задача — научить их составлять и читать чертежи, разрабатывать модели в компьютерных программах. Учиться работать руками им тоже приходится, здесь много оборудования — от дрелей и фрезерных станков до 3D-принтеров и лазерных установок, — рассказывает Иван. — Для меня работа в Hi-tech цехе — это возможность развиваться и создавать что-то новое. По моим личным ощущениям, если долго работать на одном месте, развитие человека останавливается, нужно искать новые возможности, решать задачи, с которыми до этого не сталкивался. И чем сложнее, тем интересней. Собственно, проект создания R2-D2 и подкупил своей сложностью. У робота куча деталей, куча запчастей, нужно пройти огромное количество технологических процессов, чтобы его изготовить».

Пробуждение силы

Кстати, о технологических процессах. Поломать головы ребятам пришлось еще на самом первом этапе — во время работы с чертежами. Чертежи R2-D2 отыскались в открытом доступе в сети, вот только для работы на имеющемся оборудовании они не подходили. Иван взял на себя адаптацию рабочих схем и проектирование деталей. Когда металлические детали корпуса были готовы, началось самое интересное — участникам группы пришлось освоить профессию сварщика.

Фото: из архива рабочей группы

«Мы с Сашей учились варить на всякой мелочи, основную работу тут на себя взял Ваня, потому что у него опыта побольше, — рассказал Николай. — Все резали какие-то мелкие детали, стачивали, шлифовали, грунтовали, красили. Саша сделал голову робота подвижной и „научил“ разговаривать».

Фото: из архива рабочей группы

Во время работы над проектом ни один участник группы не получил производственные травмы и не заработал нервный срыв, килограммы веса также остались при героях, а вот малыш R2-D2 заметно поправился. Сейчас робот весит около 40 килограммов и вряд ли похудеет. По словам его создателей, он будет зафиксирован на одном месте, так что побегать ему не придется.

Новая надежда

Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. В планах сделать еще одну модель R2-D2, но уже более продвинутую. Томский робот второго поколения будет создан для самого «Кванториума». Его научат перемещаться, читать лекции и проектировать видеоизображение на стену.

«Пока все находится на стадии обсуждения, но я думаю, положительный исход в пользу проекта не за горами. Это будет масштабная работа, которую поддержат серьезным финансированием. В ней примут участие томские школьники. Весь процесс будет разбит на множество маленьких проектов, потому что работы очень много. Думаю, реализация займет полгода, не меньше», — поделился планами Иван.

Участники проекта признались, что мечтают создать собственную производственную мастерскую, где смогут изготавливать реплики персонажей и атрибутики из фильмов и компьютерных игр для частных коллекций, а, может быть, и выполнять заказы для кинолент, которые нам еще только предстоит увидеть. Но это пока только планы, сейчас парни на стадии решения кадрового вопроса. По словам Ивана, им нужны универсальные люди, которые умеют проектировать, дружат с оборудованием и не боятся работать руками.

«Мы очень требовательны в работе и не принимаем лодырей и лентяев. Когда нам удастся собрать такую команду, тогда, может, мы и сделаем свою студию», — добавляет Николай.

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За дальнейшим развитием проекта можно следить в инстаграмах его авторов: Ивана Волобуева, Александра Бокушина и Николая Муравьева.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Анна Потехина, архив героев статьи

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