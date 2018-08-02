Фестиваль «Я в ТГУ» завершился «Ночью абитуриента» (ФОТО, ВИДЕО)

2 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

В минувший вторник, 31 июля, в Университетской роще прошла «Ночь абитуриента». Так университет завершил работу интерактивной площадки «Я в ТГУ».

На «Ночи абитурента» выпускники школ могли поближе познакомиться с вузом и подать оригиналы документов для поступления аж до 23 вечера.

В этот день большие ворота Университетской рощи стали «живыми»: на них появлялись боги Египта, котики, динозавры и много чего еще. Прямо за воротами перед гостями представало арт-пространство, где любой желающий мог понаблюдать за работой художников-граффитистов или же, взяв в руки краски, нарисовать что-нибудь на большом холсте.

Нынешний «ЯвТГУ» проходил в тематике Art&Science — тренд, представляющий синтез науки и искусства. Этому явлению были посвящены лекции-показы, выставки и интерактивные инсталляции.

Кроме того, в Университетской роще можно было увидеть танцевальные баттлы, выступление уличных магов, а завершился вечер светомузыкальным шоу.

Одним из излюбленных мест гостей фестиваля стал фуд-корт.

В последний день фестиваля абитуриентам дали возможность подать оригиналы документов на поступление в ТГУ до 23.00. Предварительно они могли задать интересующие вопросы деканам факультетов и заглянуть в аудитории.

«Я долго думала, куда поступать, и решила пойти в Институт искусства и культуры ТГУ. Я проходила здесь подготовительные курсы по истории и решила остановить выбор на нём, потому что это престижный университет. Мне очень интересно, что будет дальше. Студенческая жизнь это что-то совершенно другое, она отличается от школьной, поэтому у меня очень большие ожидания», — поделилась ощущениями Ульяна Абанеева, подавшая документы в «Ночь абитуриента».

И надо сказать, кабинеты приёмных комиссиий в этот вечер не пустовали. А немного нервничающих абитуриентов успокаивала синяя белка Поступака.

«Мы каждый год улучшаем собственные показатели, которые измеряются количеством заявлений и абитуриентов. Кстати, заявлений в этом году у нас примерно столько же, сколько и в прошлом, зато число абитуриентов больше. Они ведь имеют право подать заявления на три направления, но этого не делают. Это говорит о том, что абитуриенты стали более целенаправленными, чем раньше. То есть, они подготовлены к обучению на одном направлении и не распыляются на другие», — отметил начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

Еще одной особенностью нынешней приемной кампании стало повышение качественных показателей — увеличение числа победителей олимпиад и стобалльников, поступающих в ТГУ. Кроме того, студенты стали больше пользоваться возможностью поступать с помощью онлайн-сервисов.

«И еще, хотя эти события могут быть и не связаны друг с другом, но у нас появились абитуриенты из тех стран, которых раньше не было. И это страны-участники ЧМ по футболу — Саудовская Аравия, Панама и Сенегал. Возможно это болельщики остались и поступают к нам», — добавил Евгений Павлов.

Фото: Анна Потехина

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