Еда. Рецензии. Ужин в «Клаус-кафе»

3 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

«Клаус-кафе» — одно из самых давних томских заведений. И до сих пор продолжает открывать новые филиалы.

Недавно кафе на Карташова переехало. Оно осталось на прежней улице, но адрес сменило и расширилось. Хотя официальное открытие еще впереди, мы поспешили оценить новый вариант известного заведения.

Где: Карташова, 35.

Интерьер: кафе значительно просторнее, чем прежний «Клаус» на Карташова. Два зала, есть столик на улице. Один зал со стойкой для заказов и столиками у больших окон. Второй спокойнее, там можно рассматривать интересные украшения на стенах, милые вещицы на комоде. В целом похоже на европейские кафе. На вывескe есть слово «Green». Зеленая тематика поддержана обилием растений.

Меню: общего нет, надо изучать витрину. На ней представлены все торты, пирожные и пироги. Но также у кассы висят обеденные предложения и варианты горячих закусок. Можно прочесть и про напитки.

Обеденное меню на каждый день свое, как и в «главном» «Клаус-кафе» на Никитина. Супы по 120 рублей за порцию и без вариантов, напитки за 65 рублей и тоже выбора не предполагают. По остальным позициям можно его сделать. Салаты от 35 рублей, горячее от 80 рублей, гарниры от 40. На выходные предложения поскромнее (только блинчики и сырники по специальным ценам от 45 рублей). Купить то, что представлено в обеденном меню, можно и вечером, лишь бы блюдо еще не закончилось.

Тосты есть холодные (от 100 рублей), найдутся рыбные варианты и овощные. Горячие (от 150 рублей) есть с салями и куриной грудкой, но, в основном, тоже овощные. Из популярных компонентов — зеленый горошек и фасоль.

Выпечка стоит от 38 рублей. Начинки есть традиционные, а есть полюбопытнее, вроде ливера с морковью. Эклеры (от 60 рублей), как и в других «Клаус-кафе», представлены с интересными начинками вроде соленой карамели. Несладкие пироги на вес обойдутся от 60 рублей за 100 граммов, торты — от 80 за тот же вес.

Из напитков в «Клаус-кафе» представлены традиционные варианты кофе, а также какао (от 80 рублей). Чая выбор скромный — пакетированный, черный и зеленый (за 55 рублей). Среди холодных напитков, кроме предсказуемых вариантов вроде сока, кваса, минералки, морса, лимонада (от 40 рублей), есть молочные коктейли (от 150 рублей) и ласси из натурального йогурта (180 рублей).

Еда: мы выбрали горячий тост с фасолью, шампиньонами и луком, домашнюю котлету (она была среди немногочисленных блюд, оставшихся после обеда в 18 часов), облепиховый напиток, который нам очень рекомендовали попробовать. Потом еще не устояли перед фирменными сладостями «Клаус-кафе» и взяли творожный торт с черешней и тыквенными семечками с чашкой латте в придачу.

Первыми принесли котлету и напиток. Облепиховый напиток (65 рублей) ничем особенным не поразил. Нормальный облепиховый морс, прохладный, несладкий, средней насыщенности (в других заведениях подобные обычно обходятся рублей в 30-40).

Домашняя котлета (95 рублей) была внушительных размеров. Подавалась в одноразовой посуде, правда, приборы порадовали веселым салатовым цветом. Оказалась вкусной. Про нее нам сказали, что она из говядины, бекона и сыра. Бекон был не слишком заметным, а вот сыр чувствуется. Ну и вообще — сытная мясная котлета, не слишком жирная, но и не диетическая.

Дальше был горячий тост с фасолью, шампиньонами и луком. Его подали с нормальными приборами. Оставил приятные впечатления. Больших размеров, вкусный и в меру подсушенный хлеб. Главная прелесть в разнообразии — можно попробовать сразу три начинки. Грибы были сочные, фасоль со специями, лук с зеленью. В общем, отменный тост, аппетитная и неизбитая начинка.

Латте (115 рублей) ничем особенным не запомнился. Нормальный кофе.

В творожном торте с черешней и тыквенными семечками (кусок за 131,10 рублей) бисквит сочетался с песочным тестом. Черешня была сочной, в заметном количестве. По сладости средний, не приторный, но за счет песочного теста и творожно-черешневой начинки очень легким торт не назовешь. Семечки малозаметны.

Счет: 551, 1 рубль.

Итого: приятное впечатление — солнечные залы с симпатичным интерьером и обилием зелени. Есть раскраски, пазлы и стульчики для детей. Правда, на сайте было написано, что кафе до 21:00 часа, а в 19:50 нам сказали, что оно закрывается.

В меню найдутся любопытные варианты, и, как ни странно, в этот раз больше впечатлили несладкие горячие блюда, хотя изначально «Клаус-кафе» был славен своими сладостями и выпечкой.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

Фото автора

Тэги/темы: